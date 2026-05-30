¡Ú¶å½£¡¦²Æì¥¨¥ê¥¢Âè2°Ì¡Û²ÆìÈ¯¡¦Ê¡»ã¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢GPTW Japan 2026Ç¯ÈÇ¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡×ÃÏ°èÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë½éÁª½Ð
²Æì¸©µ¹ÌîÏÑ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ê°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Great Place To Work(R) Institute Japan¡Ê°Ê²¼¡ÖGPTW Japan¡×¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿2026Ç¯ÈÇ¡Ö³ÆÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¡ØÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡Ù¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶å½£¡¦²Æì¥¨¥ê¥¢Âè2°Ì¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Åö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§2026Ç¯ÈÇ ³ÆÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡×¥é¥ó¥¥ó¥° Í¥½¨´ë¶È°ìÍ÷
https://hatarakigai.info/ranking/region/2026.html
¢£ ¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅö¼Ò¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤«¤éÆÃ¤Ë°Ê²¼¤ÎÅÀ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Ê¡Íø¸üÀ¸¡¦¥á¥ê¥Ã¥È¤Î½¼¼Â
¡¦Êó½·¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ¼ÆÀ´¶¤Î¹â¤µ
¡¦¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¾©Îå
¤Þ¤¿¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹â¤µ¤ä¡¢Æ¯¤¯¿Í¤ÎÇ¼ÆÀ´¶¡¦À®Ä¹¼Â´¶¤ÎÎ¾Î©¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Åö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡ÖÊ¡»ã¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤òÊÑ³×¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢²ÆìÈ¯¤ÎÊ¡»ã¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤È¤·¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡»ã¶È³¦¤¬Ä¹Ç¯Êú¤¨¤Æ¤¤¿ÄãÄÂ¶â¡¦Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¡¦¶µ°éÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¶È³¦¿å½à¤ò°ú¤¾å¤²¤ëµëÍ¿ÂÎ·Ï¤Î¹½ÃÛ
¡¦¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿Æ¯¤Êý¤Î¿ä¿Ê
¡¦ÂÎ·ÏÅª¤Ê¿Íºà°éÀ®¡¦¸¦½¤À©ÅÙ¤ÎÀ°È÷
¡¦Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ
À©ÅÙÌÌ¤Ë²Ã¤¨¡¢°Ê²¼¤ÎÁÈ¿¥Ê¸²½¤Î¾úÀ®¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¼çÂÎÀ¤òÂº½Å¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê
¡¦¸½¾ìµ¯ÅÀ¤Ç¤Î°Õ»×·èÄê¤È¥¹¥Ôー¥É´¶¤¢¤ë²þÁ±
¡¦Ãç´Ö¤ä²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¹â¤¤¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¶¨Æ¯¤·¤¿»ÜÀß¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¡¢¡ÖÊ¡»ã¡áÃÏÌ£¡×¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Î¥¤¥áー¥¸¤òºþ¿·¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥Ôー¥É½Å»ë¡¦Â¨¥ì¥¹Ê¸²½¡×¤È¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°»Ø¿Ë¤Î¤â¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¯¤±¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶ÈÌÌ¤Ç¤Ï¡¢»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç¡¦Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡¦½¢Ï«»Ù±ç¡¦²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Êñ³çÅª¤ÊÊ¡»ã¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Great Place To Work(R) Institute Japan¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Great Place To Work(R)¡ÊGPTW¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ìó170¥õ¹ñ¤Ç½¾¶È°÷°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡×¤ÎÇ§Äê¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2006Ç¯¤è¤ê³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢´ë¶È¤ÎÆ¯¤¤¬¤¤¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ°Ê³°¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Á´¹ñ6ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¡×¤ËÍ¥¤ì¤¿´ë¶È¤òÁª½Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¤è¤êËèÇ¯È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç5²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ ÃÏ°èÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÉ¾²Á´ð½à
ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤¯¿Í¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¡×¤È¡Ö´ë¶È¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¡×¤Î2¼´¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¡×¤È¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤«¤É¤¦¤«¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¾²Á¤Î»ÅÁÈ¤ß
¡¦Æ¯¤¯¿Í¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È
¡¡½¾¶È°÷¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¡×¤ä¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Æ¯¤¤¬¤¤¤Î¼Â´¶¤ò¿ôÃÍ¤È¤·¤Æ½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦´ë¶È¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È
¡¡Ç¯Îð¹½À®¤äÀÊÌÈæÎ¨¡¢´ÉÍý¿¦¤Î³ä¹ç¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¾²Á¤Î´ÑÅÀ
¡¡Æ¯¤¤¬¤¤¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¡×¤È¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤Î2¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ä¤â¤Î¤È¹Í¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤é¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯É¾²Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¯¤¤¬¤¤¤Î¹Í¤¨Êý
Æ¯¤¤¬¤¤ ¡á Æ¯¤¤ä¤¹¤µ ¡Ü ¤ä¤ê¤¬¤¤
¡¦Æ¯¤¤ä¤¹¤µ¡§°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î´Ä¶¤äÀ©ÅÙ
¡¦¤ä¤ê¤¬¤¤¡§»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë½¼¼Â´¶¤äÀ®Ä¹
»²¾È¡§2026Ç¯ÈÇ ³ÆÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡×¥é¥ó¥¥ó¥° ÃÏ°èÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÉ¾²Á´ð½à (https://hatarakigai.info/ranking/region/2026.html)
¢£ º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤äÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹â¤¤¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢
¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤ ¡á Æ¯¤¤ä¤¹¤µ ¡ß ¤ä¤ê¤¬¤¤¡×
¤Î¼Â¸½¤ò¼´¤Ë¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£»Ù±ç¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤ÆÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤Ê¡»ã¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æì¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ä©Àï¤òÁ´¹ñ¤Ø¤È¹¤²¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¡»ã¶È³¦¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤òÊÑ³×¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²Æì¸©µ¹ÌîÏÑ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢¡ÖÊ¡»ã¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤òÊÑ³×¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëÊ¡»ã¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡£Ì¤½¢³Ø»ùÂÐ¾Ý¤Î»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç¤«¤éÊü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡¢½¢Ï«»Ù±ç¡¢²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤Þ¤Ç¤òÊñ³çÅª¤ËÅ¸³«Ãæ¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÆîÅ°
ËÜ¼Ò¡¡¡§²Æì¸©µ¹ÌîÏÑ»Ô»Ö¿¿»Ö»°ÃúÌÜ9－10－2F
ÀßÎ©¡¡¡§2010Ç¯
½¾¶È°÷¡§240Ì¾¡ÊÇ§Äê»þÅÀ¡Ë
»ö¶È¡¡¡§»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç¡¦Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡¦½¢Ï«»Ù±ç¡¦²ð¸î¥µー¥Ó¥¹ Åù
HP¡¡¡¡¡§https://life-design.okinawa/
Instagram¡§https://www.instagram.com/life_design_okinawa