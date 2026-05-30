Åìµþ¡¦ÉÜÃæÈ¯ ¥®¥¿ー¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É kobore 6·î3Æü(¿å)¤ËEP¡ÖEMBERS¡×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤¬·èÄê¡ª

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2026.06.03 (Wed) Release
Digital EP¡ÖEMBERS¡×
Pre-add/Pre-save¡§ https://kobore.lnk.to/EMBERS
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kobore EMBERS TOUR～10th Anniversary～
6·î20Æü(ÅÚ) ÉÜÃæFlight¡¡ ¢¨ONEMAN
¡¡Open 17:30 /Start 18:00
6·î28Æü(Æü) ÀéÍÕ LOOK ¡¡Guest¡§Hero Complex
¡¡Open17:00 /Start 17:30
7·î4Æü (ÅÚ) ¾¾ËÜ ALECX ¡¡Guest¡§¥ª¥ì¥ó¥¸¥¹¥Ñ¥¤¥Ë¥¯¥é¥Ö
¡¡Open17:30 /Start 18:00
7·î5Æü(Æü) ¿·³ã CLUB RIVERST Guest¡§¥ª¥ì¥ó¥¸¥¹¥Ñ¥¤¥Ë¥¯¥é¥Ö
¡¡Open17:00 /Start 17:30
7·î11Æü(ÅÚ) ¿À¸Í ÂÀÍÛ¤È¸×¡¡Guest¡§reGretGirl
¡¡Open17:30 /Start 18:00
7·î12Æü(Æü) ÉÙ»³ SOUL POWER Guest¡§Arakezuri
¡¡Open17:00 /Start 17:30
7·î18Æü(ÅÚ) ¼¯»ùÅç SR HALL ¡¡Guest¡§climbgrow
¡¡Open17:30 /Start 18:00
7·î19Æü(Æü) ÂçÊ¬ SPOT ¡¡Guest¡§climbgrow
¡¡Open17:00 /Start 17:30
8·î1Æü (ÅÚ) µþÅÔ MUSE¡¡Guest¡§¥×¥Ã¥·¥å¥×¥ë¥Ý¥Ã¥È
¡¡Open17:30 /Start 18:00
8·î2Æü (Æü) ¹Åç ALMIGHTY¡¡ ¢¨ONEMAN
¡¡Open17:00 /Start 17:30
8·î8Æü (ÅÚ) ²£ÉÍ F.A.D¡¡Guest¡§¥«¥Í¥è¥ê¥Þ¥µ¥ë
¡¡Open17:30 /Start 18:00
8·î11Æü(²Ð½Ë) À¹²¬ five morioka¡¡Guest¡§bokula.
¡¡Open 17:30/Start 18:00
8·î15Æü(ÅÚ) Îë¼¯ ANSWER ¡¡Guest¡§moon drop
¡¡Open17:30 /Start 18:00
8·î16Æü(Æü) ÀÅ²¬ UMBER ¡¡Guest¡§moon drop
¡¡Open17:00 /Start 17:30
10·î12Æü(·î½Ë) Ê¡²¬ Queblick ¢¨ONEMAN
¡¡Open17:30 /Start18:00
10·î18Æü(Æü) ¹â¾¾ DIME¡¡¢¨ÂÐ¥Ð¥ó¤¢¤ê
¡¡Open17:00 /Start 17:30
10·î25Æü(Æü) ¿å¸Í LIGHT HOUSE¡¡¢¨ÂÐ¥Ð¥ó¤¢¤ê
¡¡Open17:00 /Start 17:30
11·î1Æü(Æü) »¥ËÚ SPICE¡¡ ¢¨ONEMAN
¡¡Open17:00 /Start 17:30
11·î3Æü(·î½Ë) ÀçÂæ MACANA¡¡ ¢¨ONEMAN
¡¡Open17:30 /Start18:00
11·î7Æü(ÅÚ) ²¬»³ CRAZY MAMA 2nd Room ¢¨ÂÐ¥Ð¥ó¤¢¤ê
¡¡Open17:30 /Start18:00
11·î14Æü(ÅÚ) ¶âÂô vanvan V4¡¡¢¨ÂÐ¥Ð¥ó¤¢¤ê
¡¡Open 17:30/Start 18:00
11·î21Æü(ÅÚ) Ì¾¸Å²°CLUB QUATTRO¡¡ ¢¨ONEMAN
¡¡Open 17:15/Start 18:00
11·î22Æü(Æü) ÇßÅÄ CLUB QUATTRO ¡¡ ¢¨ONEMAN
¡¡Open16:45 /Start 17:30
11·î28Æü(ÅÚ) Zepp Shinjuku ¡¡¢¨ONEMAN
¡¡Open17:00 /Start 18:00
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URL¡§ https://columbia.jp/kobore/
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https://youtu.be/UtlZEolDAM4
¡ÖMagic¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
https://youtu.be/RB5oGZkHmbg
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https://youtu.be/eBe27S8H-bs
¡Ö¥ê¥Üー¥ó¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
https://youtu.be/ZNOBc0OKTwk
¡Ö36.5¡× (kobore x ±Ç²è¡Ö¥³¥³¤Ç¤Î¤Ï¤Ê¤·¡× Short Lyrics Video)
https://youtu.be/DrS5KqvHFgM
¡Ö¥Éー¥Ê¥Ä¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
https://youtu.be/Y4Fba_u_3S0
¡Ö¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥Ö¥ëー¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
https://youtu.be/l1GC1GvfIpM
¡ÖSTRAIGHT SONG¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
https://youtu.be/wWE6cXgjW8U
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¥Æ¥ì¥¥ã¥¹¥¿ー(LIVE) -¡Økobore one man 2023¡Ö¤³¤ÎÌë¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¥Ä¥¢ー¡×at Zepp Shinjuku,2023.07.08¡Ù
https://youtu.be/yjPsiUbLunc
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https://youtu.be/0SzZrFt4058
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2026.4.28 (Tue) Release
Digital Single
¡Ö¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥ó¡×
ÇÛ¿®URL¡§ https://kobore.lnk.to/lastrain
2026.3.4 (Wed)
Digital Album¡Ökobore HALL ONEMAN～¥è¥ë¥Î¥«¥¿¥¹¥ß～at ÉÜÃæ¤Î¿¹·Ý½Ñ·à¾ì ¤Õ¤ë¤µ¤È¥Ûー¥ë,2025.11.01¡×
ÇÛ¿®URL¡§ https://kobore.lnk.to/HALL_ONEMAN
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01.À¼(LIVE)
02.¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥Ö¥ëー(LIVE)
03.Ìë¤òÈ´¤±½Ð¤·¤Æ(LIVE)
04.¥íー¥«¥ë¤«¤é³×Ì¿¤ò(LIVE)
05.°¦¤¬Â¤ê¤Ê¤¤(LIVE)
06.Åìµþ¥¿¥ïー(LIVE)
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08.Ìë¤Ë¾Ç¤¬¤ì¤Æ(LIVE)
09.Çú²»¤ÎÌÄ¤ë¾ì½ê¤Ç(LIVE)
10.¥è¥ë¥Î¥«¥¿¥¹¥ß(LIVE)
2026.1.6 (Tue) Digital Release
¡ÖMagic¡×
ÇÛ¿®URL¡§ https://kobore.lnk.to/Magic
TV¥¢¥Ë¥á ¡Ö°ÛÀ¤³¦¤Îº»ÂÁ¤Ï¼ÒÃÜ¼¡Âè¡× ¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈOP±ÇÁü¡§ https://www.youtube.com/watch?v=d-1B7OkYQJc
¢£Profile
2015Ç¯Åìµþ¡¦ÉÜÃæ¤Ë¤Æ·ëÀ®¡£
2016Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿ demo CD¡Ø¥è¥ë¥Î¥«¥¿¥¹¥ß¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢2017Ç¯¥Ó¥¯¥¿ー¥í¥Ã¥¯º×¤ê¤Ë
O.A½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÃæ¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë1st mini album¡Ø¥¢¥±¥æ¥¯¥è¥ë ¥Ë¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡¢Á´¹ñ31¥ö½ê¤Î¥Ä¥¢ー¤ò¹Ô¤¦¡£
2018Ç¯3·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿2nd mini album¡Ø¥è¥ë ¥ò ¥à¥«¥¨¥Ë¡Ù¤Ï¥¿¥ï¥ì¥³¥á¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢
Á´¹ñ53¥ö½ê¤Ë¤âµÚ¤Ö¥í¥ó¥°¥Ä¥¢ー¤ò´º¹Ô¡£
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2022Ç¯3·î¤Ë3rd album¡ØPurple¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢Á´¹ñ29¥õ½ê¤ò¤Þ¤ï¤ë¡ÖVIOLET TOUR 2022¡×¤ò³«ºÅ¡£
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2023Ç¯3·î¤Ë4th album¡ØHUG¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¡Ökobore oneman 2023¡Ö¤³¤ÎÌë¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¥Ä¥¢ー¡×¤ò³«ºÅ¡£ Æ±Ç¯8~12·î¤Ë¤ÏÂÐ¥Ð¥ó´ë²è¡ÖFULLTEN¡×¤òÃÏ¸µ¡¦ÉÜÃæFlight¤Ë¤Æ5¥ö·îÏ¢Â³¤Ç³«ºÅ¡£
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Official HP / ÍÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖOCHIKOBORE¡×¡§ http://kobore.jp
¥³¥í¥à¥Ó¥¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§ https://columbia.jp/kobore/
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