adieu(¾åÇòÀÐË¨²Î)¤Î¿·¶Ê¡ÖWanna me¡×¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÜ¹¥¤­¤Î²¼Ñî¾å ÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡Ù2¥¯ー¥ëÌÜ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ë·èÄê¡ª

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2021 Ç¯¡¢2nd miniAL¡Öadieu 2¡×¥ê¥êー¥¹ ½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥óLIVE¡Öadieu First Live 2021 -a plus- ¡×¤òÅìµþ¡¦Zepp DiverCity ¤Ë¤Æ³«ºÅ
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2023 Ç¯7·î¡¢¼«¿È½é¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡¢ ¡Ö[adieu TOUR 2022 -coucou-] at LINE CUBE SHIBUYA 2022.9.24¡×¤ò¥ê¥êー¥¹ 8 ·î¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡¢¡Öcoucou -²Æ¤Î¤Ä¤É¤¤-¡×¤ò½ÂÃ«WWW X¤Ë¤Æ ³«ºÅ
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