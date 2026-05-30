¡ÚËÌ³¤Æ»¡¦Æ¶Ìì¸Ð¡Û½é²Æ¤Î¸÷¤È¥Ïー¥×¤Î²»¿§¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÍ¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¥¦¥£¥ó¥¶ー¥Û¥Æ¥ëÆ¶Ìì¡Ö¥«¥Õ¥§Z¡×¤Ë¤Æ½é²Æ¤Î¿·ºî¥¹¥¤ー¥Ä¤òÄó¶¡³«»Ï
ËÌ³¤Æ»¡¦Æ¶Ìì¸Ð¤ÎÀä·Ê¤òË¾¤à¡Ö¥¶¡¦¥¦¥£¥ó¥¶ー¥Û¥Æ¥ëÆ¶Ìì¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó by IHG¡×¡ÊËÌ³¤Æ»°ºÅÄ·´Æ¶Ìì¸ÐÄ®¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯5·î¡¢¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥«¥Õ¥§Z¡×¤Ë¤Æ¡¢½é²Æ¤Î¿·ºî¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥Æ¥ë¥í¥Óー¤Ë¤Ï¥Ïー¥×¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê²»¿§¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢Ë¬¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤òÍ¥²í¤Ê»þ´Ö¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¤ÎÂç¤¤ÊÁë¤«¤é¤Ï¡¢½é²Æ¤ÎÌÀ¤ë¤¤ÍÛ¸÷¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¹ß¤êÃí¤®¡¢³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·ºî¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢µ¨Àá¤ÎÁÇºà¤òÁ¡ºÙ¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ç·Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
◼️ ½é²Æ¤Î¿·ºî¥¹¥¤ー¥Ä¡¡¾¦ÉÊ³µÍ×
Bell Eclosion
Bell Eclosion
¥Ù¥ë ¥¨¥¯¥í¥¸¥ª¥ó
¥é¥¤¥Á¤ÎÍ¥²í¤Ê¹á¤ê¤Î¥àー¥¹¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¥¯¥êー¥à¤È¥Ù¥êー¤Î¥¸¥å¥ì¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤¬·Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£
986±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ ¹þ¡Ë
Religieuse au Fraises
Religieuse au Fraises
¥ë¥ê¥·¥åー¥º ¥ª ¥Õ¥ìー¥º
Ç»¸ü¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¯¥êー¥à¤È¡¢·Ú¤ä¤«¤ËË¢Î©¤Æ¤¿¥¯¥êー¥à¡£çõ¤ÈÍ®»Ò¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¡£
828±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ ¹þ¡Ë
Ile de Coco
Ile de Coco
¥¤¥ë ¥É¥¥ ¥³¥³
¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥á¥ì¥ó¥²¤Ë¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î»ÀÌ£¤È¥Þ¥ó¥´ー¤Î´Å¤ß¤ò½Å¤Í¤¿¡¢²Æ¤ÎìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
896±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ ¹þ¡Ë
¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥«¥Õ¥§Z¡×¤Ç¤Ï¡¢Å¹Æâ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ÇµÒ¼¼¤ä¤´¼«Âð¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
½é²Æ¤Î¸÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥¹¥¤ー¥ÄÂÎ¸³¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¡¡CafeZ :
https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/restaurant/cafez/
¸÷¤¢¤Õ¤ì¤ë¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥«¥Õ¥§Z¡×¡£¥Ïー¥×¤Î²»¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÎ®¤ì¤ë¡È¤´Ë«Èþ»þ´Ö¡É¤ò¡£
¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¡¡CafeZ
¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¡¡CafeZ
¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥«¥Õ¥§Z¡×¤Ï¡¢Æ¶Ìì¸Ð¤òË¾¤à³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ë¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¼«Á³¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤àÍ¥²í¤Ê¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£
¥Ïー¥×¤Î²»¿§¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢µ¨Àá¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿´¤Û¤É¤±¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Cafe Z, the hotel¡Çs lobby lounge, offers an elegant, light-filled space overlooking Lake Toya, where guests can enjoy seasonal sweets accompanied by the gentle sound of harp.
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡¡¡§¡¡¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¡¡CafeZ¡Ê1F¡Ë
◼️½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¡¡¢©049-5722¡¡ËÌ³¤Æ»°ºÅÄ·´Æ¶Ìì¸ÐÄ®À¶¿å336
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§¡¡10:00～17:30
¢£ ¥¶¡¦¥¦¥£¥ó¥¶ー¥Û¥Æ¥ëÆ¶Ìì¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó by IHG
¥¶¡¦¥¦¥£¥ó¥¶ー¥Û¥Æ¥ëÆ¶Ìì¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó by IHG
2002Ç¯6·î³«¶È¡£Æ¶Ìì¸Ð¤ÈÂÀÊ¿ÍÎÆâ±ºÏÑ¤ò¸«ÅÏ¤¹»³Äº¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢360ÅÙ¤ÎÂç¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤¬¹¤¬¤ë¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤ËÂç¤¤Ê´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥ê¥¾ー¥È¤È¤·¤Æ½¼¼Â¤·¤¿»ÜÀß¤Ï¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É2017ËÌ³¤Æ»ÈÇ¤Ë¤ÆÍ£°ì¤Î5¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¡£
´ÛÆâ¤Ë¤ÏÆ±¥¬¥¤¥É¤Ç¡¢1¤ÄÀ±³ÍÆÀ¤Î¡Ö¥¦¥£¥ó¥¶ー ¥¢¥¦¥È ¥ª¥Ö ¥¢¥Õ¥ê¥«¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÎÁ°û»ÜÀß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥Ñ¡¢²°Æâ¥×ー¥ë¡¢»ÜÀßÆâ¥´¥ë¥Õ¾ì¤ä¥¹¥ー¾ì¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£»ÜÀß¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°»ÜÀß¤Ê¤É¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¥ê¥¾ー¥È¥¹¥Æ¥£¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2008Ç¯¤ÎËÌ³¤Æ»Æ¶Ìì¸Ð¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Ï¼ç²ñ¾ìµÚ¤Ó½ÉÇñ»ÜÀß¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î¼óÇ¾¿Ø¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
»ÜÀßÌ¾¡¡¡¡¡§¡¡¥¶¡¦¥¦¥£¥ó¥¶ー¥Û¥Æ¥ëÆ¶Ìì¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó by IHG
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¡¡¢©049-5722¡¡ËÌ³¤Æ»°ºÅÄ·´Æ¶Ìì¸ÐÄ®À¶¿å336
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://www.windsor-hotels.co.jp/
instagram ¡§¡¡https://www.instagram.com/windsorhoteltoya/