ÉÔµÈ¤ÊÌ¼¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢°Ì¾¹â¤¡ÖÍýÁÛ¤Î¥Ñ¥Ñ¡×¤Ç¤·¤¿!?︎ Å¾À¸¡ß¤ä¤êÄ¾¤·¤Ç±¿Ì¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¡¢»þÂå¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー
¡¦¡È²Ò¤ÄÀ±¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¹Ä½÷¤ÎµÕ¹Ô¥ê¥Ù¥ó¥¸¥¹¥Èー¥êー
¡¦°É¾¤Þ¤ß¤ì¤ÎÇìÉã¤ò¡ÈÍýÁÛ¤Î¹ÄÄë¡É¤Ø¤È°é¤ÆÄ¾¤¹ÄË²÷·à
¡¦¡Ø¤ä¤êÄ¾¤·¹Ä½÷¡¢¥À¥áÇìÉã¤ò¹ÄÄë¤Ë°é¤Æ¤Þ¤¹¡×ºîÉÊ¥Úー¥¸¡§
¡¡https://piccoma.com/web/product/190829
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥«¥ª¥Ô¥Ã¥³¥Þ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬¡¦¥Î¥Ù¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×¤Ë¤Æ¡¢SMARTOON(R)︎¿·ºî¡Ö¤ä¤êÄ¾¤·¹Ä½÷¡¢¥À¥áÇìÉã¤ò¹ÄÄë¤Ë°é¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ê½ÐÈÇ¼Ò¡§Kuaikan Comics¡Ë¤ò¡¢2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¹ñ¤ÎÂÀ»Ò¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö²Ò¤ÄÀ±¡×¤ÈÍ½¸À¤µ¤ì¡¢À¸¸å¤¹¤°¤ËÍ¶²ý¡£¤µ¤¹¤é¤¤¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¾¯½÷¡¦Á×»þ´¿¡Ê¤½¤¦¤¸¤«¤ó¡Ë¡£10Ç¯¸å¡¢¤è¤¦¤ä¤¯µÜÃæ¤ØÌá¤ë¤â¡¢Èà½÷¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¼Â¤ÎÎ¾¿Æ¤äÁÐ»Ò¤ÎËå¤«¤é¤ÎÎä¶ø¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â»þ´¿¤Ï·üÌ¿¤Ë¿Ô¤¯¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÉã¤ò¹ÄÄë¤ÎºÂ¤Ø²¡¤·¾å¤²¤ë¡£
¤À¤¬¤½¤Î¸ùÀÓ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Èà½÷¤Ë²¼¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÌµ¾ð¤Ê»à¤ÎÀë¹ð――¤½¤·¤Æ½è·º¡£
¤·¤«¤·ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢µÜÃæ¤Øµ¢´Ô¤·¤¿¡È¤¢¤ÎÆü¡É¤Ø¤È»þ´Ö¤¬´¬¤Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£ÅÙ¤³¤½À¸¤±ä¤Ó¤ë¡£
¤½¤¦ÀÀ¤Ã¤¿»þ´¿¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Á°À¤¤ÇÍ£°ì¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿ÇìÉã¡¦Á×Íµ¡Ê¤½¤¦¤æ¤¦¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
ÁÇ¹Ô¤Ï°¤¯¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Ï¡È¥À¥áÇìÉã¡É¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ëÃË¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¾ð¤Ë¸ü¤¯¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÍ¥¤·¤¤°ìÌÌ¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¡£
º£À¤¤Ç¤ÏÈà¤Î°É¾¤ò°ìÁÝ¤·¡¢Å·²¼¤ÎÄºÅÀ――¹ÄÄë¤ÎºÂ¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£
¡È¤ä¤êÄ¾¤·¹Ä½÷¡É¤Ë¤è¤ë¡¢±¿Ì¿µÕÅ¾¤Î°éÀ®¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
Kuailexingdailu/FanqieNovel¡¦TAG.U/Kuaikan Comics,piccoma
¡Ö¤ä¤êÄ¾¤·¹Ä½÷¡¢¥À¥áÇìÉã¤ò¹ÄÄë¤Ë°é¤Æ¤Þ¤¹¡×
¸¶ºî¡§Kuailexingdailu/FanqieNovel
Ì¡²è¡§TAG.U
Âç¹ñ¤ÎÂÀ»Ò¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö²Ò¤ÄÀ±¡×¤ÈÍ½¸À¤µ¤ì¡¢À¸¸å¤¹¤°¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì¤¿Á×»þ´¿¡Ê¤½¤¦¤¸¤«¤ó¡Ë¡£
10Ç¯¸å¤ËµÜÃæ¤ØÌá¤ë¤â¡¢Î¾¿Æ¤äÁÐ»Ò¤ÎËå¤«¤é¤ÏÎä¶ø¤µ¤ì¤ëÆü¡¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿Ô¤¯¤·Â³¤±¡¢¤Ä¤¤¤ËÉã¤ò¹ÄÄë¤ÎºÂ¤Ø²¡¤·¾å¤²¤ë¤¬¡¢Ìµ¾ð¤Ë¤â»à¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ìÌ¿¤òÍî¤È¤¹¡£
¤·¤«¤·ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢µÜÃæ¤ØÌá¤Ã¤¿¤¢¤ÎÆü¤Ë»þ´Ö¤¬´¬¤Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£ÅÙ¤³¤½À¸¤±ä¤Ó¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿»þ´¿¤Ï¡¢Á°À¤¤ÇÍ£°ì¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿ÇìÉã¡¦Á×Íµ¡Ê¤½¤¦¤æ¤¦¡Ë¤ò¿·¤¿¤ÊÉã¤ËÁª¤Ö¡£°É¾¹â¤Èà¤òÅ·²¼¤ÎÄºÅÀ¤ØÆ³¤¯¤¿¤á¡¢»þ´¿¤ÏºÆ¤Ó±¿Ì¿¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ö½é²ó20ÏÃ°ìµó¸ø³«¡¿Ëè½µÆüÍËÆü¹¹¿·¡×¤ÇÇÛ¿®¡£
ºîÉÊ¤òÆÉ¤à :
https://piccoma.com/web/product/190829
Kuaikan Comics¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§Beijing Kuaikan Dimensional Information
ÂåÉ½Ì¾¡§Chen Anni ¡Ê陈°Â妮¡Ë
½êºßÃÏ¡§CN / Area G, 2nd Floor, East Area, Poly Plaza, No. 66 Xiangbin Road, Chaoyang District, Beijing, China
ÂåÉ½ºî¾Ò²ð¡§¥Ô¥Ã¥³¥Þ¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ØÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Í¥¯¥í¥Þ¥ó¥µー¡Ù¡¢¡Ø¤Õ¤ê¤À¤·¤«¤é»Ï¤Þ¤ë³ÐÀÃ¼Ô¡Ù¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤SMARTOON¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÃæ¹ñ¤Î¥Þ¥ó¥¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
Kuaikan Comics¡Ê²÷´ÇÌ¡²è¡Ë¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤ÇºÇÂçµé¤Î¥«¥éー¥¿¥Æ¥è¥ßÌ¡²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤Î¥¦¥§¥Ö¥È¥¥ー¥óºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥Ã¥³¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÏÃÂê¤Î¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¤ä¥Î¥Ù¥ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ò¡¢ËèÆüÂÔ¤Ä¤À¤±¤Ç1ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤1ÏÃ¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬¡¦¥Î¥Ù¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¢¥×¥êÈÇ¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×¤Ï2016Ç¯4·î20Æü¤Î¥µー¥Ó¥¹¥ê¥êー¥¹°ÊÍè¡¢Îß·×5,000Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨Îß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤Ï 2025Ç¯3·î»þÅÀ¤Î iOS/Android ¤Î¹ç»»¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¥µー¥Ó¥¹Ì¾:¥Ô¥Ã¥³¥Þ
¥×¥é¥Ã¥È¥Ûー¥à:iOS / Android / Web
ÍøÍÑÎÁ¶â:ÌµÎÁ(°ìÉô¥µー¥Ó¥¹Æâ²Ý¶â¤¢¤ê)
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É:http://piccoma.com/web/redir/853
¸ø¼°¥µ¥¤¥È:https://piccoma.com/web
¸ø¼° X¡ÊµìTwitter¡Ë:https://twitter.com/piccoma_jp
±¿±Ä:³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥«¥ª¥Ô¥Ã¥³¥Þ