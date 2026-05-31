ÂæÏÑ¥¥ã¥ó¥Ñー¤ÎÇ®¶¸¤ò¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏÊý¥¢¥¦¥È¥É¥¢»ÜÀß¤Ø¡£ÂæÏÑÈ¯¥¨¥ó¥¿¥á´ë¶È¤È¥¥ã¥ó¥×½÷»Ò¡Ê³ô¡Ë¤¬Äó·È¡¢¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É½¸µÒ¥×¥é¥ó¡Ø±Û¶¥¥ã¥ó¥×¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¡Ù¤ò³«»Ï
ÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î²Í¤±¶¶¤òÌÜ»Ø¤¹37degrees Entertainment³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¡§×¡ ÌÀÎÉ¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢»ÜÀß»Ù±ç¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¥ã¥ó¥×½÷»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¡§¶¶ËÜ²ÚÎø¡¢°Ê²¼¥¥ã¥ó¥¸¥ç¡Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢»ÜÀß¤Ë¸þ¤±¡¢ÂæÏÑ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÍ¶Ã×¤¹¤ë¡Ö±Û¶¥¥ã¥ó¥×¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¡×¤òËÜ³Ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÂæÏÑ¤ÇµÞÁý¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤È¥íー¥«¥ë¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏÊý»ÜÀß¤¬Êú¤¨¤ë¡ÖÊ¿Æü¤Î²ÔÆ¯Î¨¸þ¾å¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¡£ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢ÂæÏÑ¸þ¤±ÆÈ¼«Æ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¤Î°µÅÝÅª¤ÊÈ¯¿®ÎÏ¤È¡¢¹ñÆâ¶È³¦¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥¥ã¥ó¥¸¥ç¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤È¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¿·¤¿¤ÊÄ¬Î®¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇØ·Ê¡§¤Ê¤¼º£¡¢ÂæÏÑ¿Í¤¬¡ÖÆüËÜ¤Î¥¥ã¥ó¥×¡×¤ËÇ®¶¸¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡Û
Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬µÞÁý¤·¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î¥ªー¥Ðー¥Äー¥ê¥º¥à¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤ë°ìÊý¡¢ÂæÏÑ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Î´Ø¿´¤Ï¤è¤ê¡Ö¥Ç¥£ー¥×¤Ç¥íー¥«¥ë¤ÊÆüËÜ¡×¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¹â²¹Â¿¼¾¤Êµ¤¸õ¤ÎÂæÏÑ¤ËÈæ¤Ù¡¢ÆüËÜ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ï¡ÖÌÀ³Î¤Ê»Íµ¨¡ÊÎÃ¤·¤µ¡¢¹ÈÍÕ¡¢Àã·Ê¿§¡Ë¡×¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëµæ¶Ë¤ÎìÔÂô¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥®¥¢¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ä¼£°Â¤ÎÎÉ¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÇúÇã¤¤¡×¤«¤é¡ÖÂç¼«Á³¤Ç¤ÎÂÚºß¡¦ÂÎ¸³¡×¤Ø¤È¥È¥ì¥ó¥É¤¬µÞ·ã¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼¡¤Ê¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¼Ö¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ーÎ¹¡×¤Ø¤Î¼ûÍ×¤â¤¹¤Ç¤Ë¹â¤Þ¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÃÏÊý¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡Ö½µËö¤ÏËþ¼¼¡¢Ê¿Æü¤Ï¶õ¼¼¡×¤È¤¤¤¦²ÔÆ¯Î¨¤ÎÊ¿½à²½¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÂæÏÑ¿Í¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢Ç®¡×¤òÃÏÊý¤Î¡ÖÊ¿Æü²ÔÆ¯¡×¤Ø¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂæÏÑ¤è¤êÍèÆü¤·¡¢Ê¡²¬¸©Æâ¤Î¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ë¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤ò³Ú¤·¤à¡¢ÂæÏÑ¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢·ÏYoutuber¡ÚKIRIN¡Û¤µ¤ó¡£Èà½÷¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Àã¤Î¹ß¤ëËÌ³¤Æ»¤Ç¤â¥¥ã¥ó¥×¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú»ö¶È¤ÎÆÈ¼«À¤ÈºÇ¶¯¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡Û
ËÜ»ö¶È¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¡ÖÂæÏÑ¤Ø¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÊÈ¯¿®ÎÏ¡ÊÅö¼Ò¡Ë¡×¤È¡Ö¹ñÆâ»ÜÀß¤Ø¤Î°Â¿´¡¦³Î¼Â¤Ê¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¡Ê¥¥ã¥ó¥¸¥ç¡Ë¡×¤ÎÎ¾ÎØ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
1. ÂæÏÑ¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦½Ð¿È¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö±Û¶¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡×
ÂåÉ½¤Î°¤ÎÉ¡Ê¥ì¥ª¡Ë¼«¤é¤¬´ë²è¤ò»Ø´ø¡£ÆüËÜ¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¯ÂæÏÑ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ë¼«¼Ò¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½¾Íè¤Î¡Öºî¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç³¤³°¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤PRÆ°²è¡×¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¥¥ã¥ó¥×½÷»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¹ñÆâ»ÜÀß¤Î´°Á´¥µ¥Ýー¥È
³°¹ñ¸ì¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ä¼õ¤±Æþ¤ì¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡¢Á´¹ñ100»ÜÀß°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥ó¥¸¥ç¤¬¥µ¥Ýー¥È¡£»ÜÀßÂ¦¤ÏÆüËÜ¸ì¤Î¤ß¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÂæÏÑ¿Í¥¥ã¥ó¥Ñー¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂè°ìÃÆ¼ÂÀÓ¡§¸ø³«¸å2.1Ëü²óºÆÀ¸ÆÍÇË¡ª ÂæÏÑ¿Íµ¤YouTuber¡ÖKIRIN¡×»á¤È¤ÎÊ¡²¬¥³¥é¥Ü¡Û
ËÜ»ö¶È¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ôÌó8.5Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ê¡¢ÂæÏÑ¤Î¥½¥í¥¥ã¥ó¥×³¦¤Ç°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëYouTuber¡ÖKIRIN¡Êðô¼¯¡Ë¡×»á¤òÊ¡²¬¤Ë¾·æÛ¡£¼ÂºÝ¤ËÊ¡²¬¸©Æâ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë2¤Ä¤Î¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ë½ÉÇñ¤·¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤Ï¸ø³«¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë2.1Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂæÏÑ¹ñÆâ¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÀÌ«¥¬ー¥Ç¥ó¥¥ã¥ó¥×¡ÊÊ¡²¬¸©½¡Áü»Ô¡Ë
¥¹¥Îー¥Ôー¥¯Ìý»³Ê¡²¬¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥£ー¥ë¥É¡ÊÊ¡²¬»ÔÆî¶è¡Ë
¡ã¥í¥±ÃÏ¡¦»£±Æ¶¨ÎÏ»ÜÀß¤Î¤´¾Ò²ð¡ä
¡¦¿ÀÌ«¥¬ー¥Ç¥ó¥¥ã¥ó¥×¡ÊÊ¡²¬¸©½¡Áü»Ô¡Ë
Ë¤«¤Ê³¤¤È¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿½¡Áü¡¦¿ÀÌ«¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥×¾ì¡£
¡¦¥¹¥Îー¥Ôー¥¯Ìý»³Ê¡²¬¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥£ー¥ë¥É¡ÊÊ¡²¬»ÔÆî¶è¡Ë
Ê¡²¬»Ô³¹ÃÏ¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤Ìý»³¤Ç¡¢¶Ë¾å¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÂÎ¸³¤ÈÈþ¤·¤¤Ìë·Ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥£ー¥ë¥É¡£
¢§¸ø³«Æ°²è ¡¦°¤ÎÉ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÎ©»ÖÀ®°ÙÊ¡²¬ë·¸÷Âç»È¡Ù
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=9kpk_E84vmM ]
¡¦KIRIN¡Êðô¼¯ JINGLU¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=AtIvrKVnPUg ]
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ÈÂåÉ½¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
37degrees Entertainment ÂåÉ½ ×¡ ÌÀÎÉ ( ¥ê¥ç¥¦ ¥á¥¤¥ê¥ç¥¦)
»ä¤¬ÆüËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÊ¡²¬¤Çµ¯¶È¤¹¤ëÆ»¤Î¤ê¤Ï·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤ÈÈþ¤·¤¤¼«Á³¤ò¿´¤«¤é°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤¤¼«Á³¤ä¥íー¥«¥ë¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÁÇºà¤ò³è¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÎ¹¹ÔµÒ¤ÈÃÏ°è¤Î»ö¶È¼Ô¤¬¡Ø¶¦À¸¡Ù¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏÊý¤¬¿¼¤¯³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤ò»ä¤¿¤Á¤ÏËÜµ¤¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
InstagramURL¡§https://www.instagram.com/mingliangliao/
¡Ú¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦´Ñ¸÷»ÜÀß¤Î³§ÍÍ¤Ø¡§ÌµÎÁ½é²óÌÌÃÌ¤Î¤´°ÆÆâ¡Û
¡ÖÊ¿Æü¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÂæÏÑ¿Í¥¥ã¥ó¥Ñー¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤ª¹Í¤¨¤Î»ÜÀß±¿±Ä¼ÔÍÍ¸þ¤±¤Ë¡¢ÌµÎÁ¤Î½é²óÌÌÃÌ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐ±þ²Ä¡Ë¤ò¼õÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥¸¥ç¤Î¹ñÆâ¥µ¥Ýー¥È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ì¤·Ð¸³¤Î»ÜÀßÍÍ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁÁêÃÌ¿½¤·¹þ¤ß :
https://forms.gle/3nkncESQy2ajzBYL7
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼ÔÍÍ¤Ø¤Î¤´°ÆÆâ¡Û
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Äó°Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦ÂæÏÑ¿Íµ¯¶È²È¡ÊÂåÉ½¥ì¥ª¡Ë¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÀïÎ¬¡¢µ¯¶È¥¹¥Èー¥êー¤Î¼èºà
¡¦ÂæÏÑ¤ÎºÇ¿·¥¢¥¦¥È¥É¥¢»Ô¾ì¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¥È¥ì¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿Äó¶¡¡¦²òÀâ
¡¦¥¥ã¥ó¥×½÷»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¤Î¡¢ÃÏÊý¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Î¸½¾õ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£ 37degrees Entertainment³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÃæ±û³¹1-1 ÇîÂ¿AMU PLAZA ÃÏ²¼1³¬ Q
ÂåÉ½¼Ô¡§ ×¡ ÌÀÎÉ ( ¥ê¥ç¥¦ ¥á¥¤¥ê¥ç¥¦)
ÀßÎ©¡§2025Ç¯2·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»ö¶È¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉPR»ö¶È Åù
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§info@37d-entertainment.co.jp
URL¡§WEB¥µ¥¤¥ÈÀ©ºîÃæ
¢£ ¥¥ã¥ó¥×½÷»Ò³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾2-6-11 Fukuoka Growth Next
ÂåÉ½¼Ô¡§¶¶ËÜ²ÚÎø¡¢
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¥ã¥ó¥×¾ì¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢PR¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¥ì¥ó¥¿¥ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä Åù
URL¡§https://www.camjyo.com/