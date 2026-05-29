65¥«¹ñ412ºîÉÊ¤ÎÄºÅÀ¤ò»¾¤¨¤ë¸÷¤Ë¡¢ÂçÅÄ¶è¤ÎÄ®¹©¾ì8¼Ò¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯

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THIRD PRIZE
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TOKYO TOKYO PRIZE
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AUDIENCE PRIZE
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▶ ÆÃÀß¥Úー¥¸: https://muso-technologies.co.jp/20260529_tokyo-lights-2026/
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- TOKYO LIGHTS 2026 ¸ø¼°¥µ¥¤¥È:https://tokyolights.jp/
- 1minute Projection Mapping Competition ¸ø¼°X:https://x.com/1minute_pm
- ÅìµþÅÔ ÊóÆ»È¯É½:https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/04/2026042812
- Âè1²ó¥áー¥«ー¥º¥³¥í¥·¥¢¥à ¼õ¾Þ¾ðÊó:https://prime-life-tec.com/news/2026/0427/
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