²Î¼ê¡¦À¸ÂôÍ¤°ì¡¢¿ÍÀ¸¤ò¹ï¤à¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡·î´© À¸ÂôÍ¤°ì Vol.6¡Ö°¦¤ÈÌ´¤ò¤Î¤»¤Æ¡×¤òÈ¯É½

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Vo. À¸ÂôÍ¤°ì
Compose À¸ÂôÍ¤°ì
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Lyrics À¸ÂôÍ¤°ì
Arrangment&Programming&Guitars by YO
Mix&Mastering °æ¾å¹ä(Tsuyoshi Inoue)
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