¡Ú6·î26Æü(¶â)19:30～³«ºÅ¡Û¡È½Ë¤¦¡É¤¬¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ¸¤à――·Ð±Ä¼Ô¡¦¥Þー¥±¥¿ー¤¬½¸¤¦¹çÆ±À¸ÃÂº×·¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤ò½ÂÃ«¤Ç³«ºÅ¡ª
KOBUSHI MARKETING¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§°æ¾åÍµ²ð¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½ÂÃ«Æ»¸¼ºä¤Î¡ØKOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤ò·Ò¤°¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢2026Ç¯6·î26Æü(¶â)19:30～YT¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° ¹âÅè»á¡¦¥°¥íー¥¤¥ó¥°¥¢¥¤¥é¥ó¥º ¿¼¾¾ÂåÉ½¤Î¹çÆ±À¸ÃÂº×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
2026Ç¯6·î26Æü(¶â)19:30～YT¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¹âÅèÈ»°ì¤µ¤ó¤È¥°¥íー¥¤¥ó¥°¥¢¥¤¥é¥ó¥º¿¼¾¾°ìÊ¿¤µ¤ó¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¥Ñー¥Æ¥£ー
¡Ú6·î26Æü(¶â)19:30~¡ÛYT¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¹âÅèÈ»°ì¤µ¤ó¤È¥°¥íー¥¤¥ó¥°¥¢¥¤¥é¥ó¥º¿¼¾¾°ìÊ¿¤µ¤ó¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¥Ñー¥Æ¥£ー
¾ÜºÙ/¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï²¼µURL¤è¤ê
https://peatix.com/event/5005114/view
Âè°ìÀþ¤ÎÄ©Àï¼Ô¤È¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë·Ò¤¬¤ë¥Ðー¥¹¥Çー¥Ñー¥Æ¥£ー
1½µ´Ö¤Î»Å»ö¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¶âÍËÆü¤ÎÌë¡£ºòº£¤Î¼Ò²ñ¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼¡¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¾å¼Á¤Ê¿ÍÌ®¤ä»É·ã¤òÆÀ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥Ñ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿·¤·¤¤½µËö¤Î²á¤´¤·Êý¤¬¡¢´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î´Ö¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÄ©Àï¤òÂ³¤±¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÈ¯Å¸¤ò¸£°ú¤¹¤ëYT¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¹âÅè»á¤È¥°¥íー¥¤¥ó¥°¥¢¥¤¥é¥ó¥º¤Î¿¼¾¾ÂåÉ½¤ò·Þ¤¨¤¿¹çÆ±À¸ÃÂº×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¥¯¥íー¥º¥É¤Ê¤ª½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ËÊ¡¤ò¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿ ¡È¥ªー¥×¥ó¤Ê¼ÂÍø·¿¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¸òÎ®²ñ¡É ¤Ç¤¹¡£Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼çÌò¤Î¤ª2¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤³¤Ë½¸¤¦Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤·Ð±Ä¼Ô¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤È¡¢¶âÍË¤ÎÌë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ªÆó¿Í¤ÈÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤Êý¤ä½é»²²Ã¤ÎÊý¤Î»²Æþ¤òÂç´¿·Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ä¶¨¶È¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ò±þ±ç¤¹¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¿Í¤È¿Í¤ò·Ò¤°¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡KOBUSHI BEER
¥³¥ïー¥¥ó¥°¤È¥Ðー¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥¹¥Úー¥¹¡ÖKOBUSHI BEER LOUNGE & BAR¡×¡£¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á°¤«¤é¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤Éµ¡²ñ¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÊý¤â¡¢À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤ËKOBUSHI BEER¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
Æü»þ
2026Ç¯6·î26Æü(¶â)¡¡19:30～
²ñ¾ì
KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä2-17-2 ¥È¥Ã¥×Èþ±â 2F
03-6679-3642
KOBUSHI BEER LOUNGE & BARÆâ´Ñ
»²²ÃÈñ
»²²ÃÈñ¡Ü¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë&¥«¥¯¥Æ¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë°û¤ßÊüÂê¡Ü¥¬¥Ã¥Ä¥ê¾¡ÉéÈÓ 10,000±ß(»öÁ°·èºÑ)
»²²ÃÈñ¡Ü¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë&¥«¥¯¥Æ¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë°û¤ßÊüÂê¡Ü¥¬¥Ã¥Ä¥ê¾¡ÉéÈÓ 11,000±ß(ÅöÆü»ÙÊ§)
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸URL
https://peatix.com/event/5005114/view
Ãí°Õ»ö¹à
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÉÕ¤¡¢Ì¾»É¤Î¤´»ý»²¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸±¡¢Åê»ñÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤Î±Ä¶ÈÌÜÅª¤ÎÊý¡¢MLMµÚ¤Ó½¡¶µ´ØÏ¢¤ÎÊý¤Î»²²Ã¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÅÙÃíÊ¸¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¼çºÅ¼ÔÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤ÊÖ¶â¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤Î¾å¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
YT¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¡¹âÅè È»°ì
YT¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¡¹âÅè È»°ì
´ë¶ÈYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë±¿ÍÑÎò5Ç¯¤ÎYouTube¤ª¤¿¤¯¤Ç¤¹¡£±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Ï20¼Ò°Ê¾å¡£3¥õ·î¤Ç1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¡£¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤âÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥µ¥Ã¥«ー¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¥µ¥Ã¥«ー´ØÏ¢¤Î¿Í¤ÏÀ§Èó¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥¤¥ó¥°¥¢¥¤¥é¥ó¥º ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¿¼¾¾ °ìÊ¿
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÉÊ¼Á¤äÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¸°¤¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¼«¿È¤ÎÆ¯¤¯´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¼Â´¶¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢2015Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬°Â¿´¤·¤Æµ»½ÑÎÏ¤ò¿¤Ð¤»¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£¡Ö¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢Î¾Êý¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢Å°Äì¤·¤¿¥æー¥¶ーÌÜÀþ¤È½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤òÆ³¤¯¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃøÌ¾¤Ê¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤¬¤¢¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥¤¥ó¥°¥¢¥¤¥é¥ó¥º ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¿¼¾¾ °ìÊ¿
KOBUSHI BEER¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
KOBUSHI MARKETING¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½ÂÃ«È¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡ÖKOBUSHI BEER¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤ò·Ò¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ÂÃ«¤Î¥Þー¥±¥¿ー¤äµ¯¶È²È¤ò½¸¤á¤¿5,000¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤êÇ¯´Ö200ËÜ°Ê¾å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¸òÎ®²ñ¤ò¼çºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥§¥ÖIT·Ï¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö·Ï¤Î·Ð±Ä¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿10,000¿Í¤Î¿ÍÌ®¤ò»È¤Ã¤¿±Ä¶È»Ù±ç¥á¥Ë¥åー¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ý¥ó¥µー¡×¤Ë¤Ï¡¢À®Ä¹¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ê¤ÉÌó80¼Ò¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
KOBUSHI MARKETING¹çÆ±²ñ¼Ò(https://kobushi.marketing/)
KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)
¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥»¥ß¥Êー¡¦¸òÎ®²ñ(https://kobushi-beer.peatix.com/)
KOBUSHI MARKETING¤Î¸ÜµÒ»öÎã(https://kobushi.marketing/category/interview/)
KOBUSHI BEER ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È(https://kobushibeer.stores.jp/)
KOBUSHI BEER¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KOBUSHI BEER¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ý¥ó¥µー
KOBUSHI BEER¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤Ï¡¢½ÂÃ«È¯¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë1Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦¥Þー¥±¥¿ー¿ÍÌ®¤ò³èÍÑ¤·¡¢·î³Û3Ëü±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤«¤é¤ÎÄã¥³¥¹¥È¤Ç¡Ö¿®Íê¤Ë´ð¤Å¤¯¾Ò²ð¡Ê¥ê¥Õ¥¡¥é¥ë¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¼Á¤Î¹â¤¤¾¦ÃÌµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ëÌ¾»É¸ò´¹¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢½ÂÃ«Æ»¸¼ºä¤ÎµòÅÀ¤Ç¤Î½¸µÒ»Ù±çÉÕ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¸¢¤ä5,000Ì¾Ä¶¤Î¥¯¥íー¥º¥É¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤ÎÈ¯¿®¸¢¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¼çºÅ¼ÔÂ¦¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°µ¡²ñ¤âÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²áµî¤Ë¤ÏROIÌó15ÇÜ¤òÃ£À®¤¹¤ë»öÎã¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢Ç§ÃÎ³ÈÂç¤È¼ÂÍøÅª¤ÊÇä¾å¸þ¾å¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¹â¤¤ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Î¾ÜºÙ :
https://kobushi.marketing/community_sponsor/
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ÎÆ³Æþ»öÎã :
https://kobushi.marketing/category/interview/