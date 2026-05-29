Okinos、5つのカラーが選べるピラーレスPCケース「Aqua UNO」(アクア ウノ)シリーズ発売
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、前面、側面はピラーレス式ガラスパネル搭載、工具不要のクイックリリースパネル方式で270°パノラマビューが可能なミニタワーPCケースOkinos Aqua UNOを2026年6月6日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆Aqua UNO
Aqua UNO（アクア ウノ）は、120 mm ARGBファン3個を標準搭載したミニタワーPCケースです。前面、側面はピラーレス式ガラスパネルを搭載し工具不要のクイックリリースパネル方式で270°のパノラマビューデザインでありながらコンパクトさと美観を両立しています。また、最大32mmの配線スペースを確保しています。トップと右側面、ボトムにダストフィルターを備えるほか、最大で309 mmまでの拡張カードスペースを確保、高さ最大165 mmまでのCPUクーラーに対応、3.5インチシャドウベイと2.5インチシャドウベイを1個ずつ備えています。カラーバリエーションは5種類で、従来のブラックとホワイトの2色にとどまらず、より個性的で識別しやすい多彩なカラー外観をラインナップ。複数の鮮やかなツートンカラー構成を採用しデスク環境や周辺機器、好みに合わせて、より統一感のあるPCビジュアルを演出できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350797/images/bodyimage1】
◆Aqua UNO製品特徴
・清掃とメンテナンスに便利な脱着式ダストフィルター
トップ、サイド（右側面）、ボトムに脱着式のダストフィルターを備えており、クリーンなエアフローを確保でき手軽に日々のメンテナンスや清掃が簡単に行えます。
・グラフィックボード補助電源用の開口部を搭載
電源ユニットのカバーにはグラフィックボードに補助電源ケーブルを簡単に配線出来るよう開口部が設けられており、スッキリとしたケーブルマネジメントを可能にします。
・便利なケースフロントアクセス機能
ケースフロントには電源スイッチのほか、LEDコントロールボタン、USB 3.0、Type-C 3.2 Gen 1、オーディオ端子を備えています。※LEDコントロールボタンの長押しにより、マザーボード制御との切り替えが可能です
【発売詳細】
◆型番
Aqua UNO (Black)
Aqua UNO Polar (White)
Aqua UNO Zebra (Black/White)
Aqua UNO Canary (Black/Yellow)
Aqua UNO Yolk (White/Yellow)
◆発売日
2026年6月6日
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/okinos-aqua-uno/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/AQUA-UNO.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
◆Aqua UNO
Aqua UNO（アクア ウノ）は、120 mm ARGBファン3個を標準搭載したミニタワーPCケースです。前面、側面はピラーレス式ガラスパネルを搭載し工具不要のクイックリリースパネル方式で270°のパノラマビューデザインでありながらコンパクトさと美観を両立しています。また、最大32mmの配線スペースを確保しています。トップと右側面、ボトムにダストフィルターを備えるほか、最大で309 mmまでの拡張カードスペースを確保、高さ最大165 mmまでのCPUクーラーに対応、3.5インチシャドウベイと2.5インチシャドウベイを1個ずつ備えています。カラーバリエーションは5種類で、従来のブラックとホワイトの2色にとどまらず、より個性的で識別しやすい多彩なカラー外観をラインナップ。複数の鮮やかなツートンカラー構成を採用しデスク環境や周辺機器、好みに合わせて、より統一感のあるPCビジュアルを演出できます。
◆Aqua UNO製品特徴
・清掃とメンテナンスに便利な脱着式ダストフィルター
トップ、サイド（右側面）、ボトムに脱着式のダストフィルターを備えており、クリーンなエアフローを確保でき手軽に日々のメンテナンスや清掃が簡単に行えます。
・グラフィックボード補助電源用の開口部を搭載
電源ユニットのカバーにはグラフィックボードに補助電源ケーブルを簡単に配線出来るよう開口部が設けられており、スッキリとしたケーブルマネジメントを可能にします。
・便利なケースフロントアクセス機能
ケースフロントには電源スイッチのほか、LEDコントロールボタン、USB 3.0、Type-C 3.2 Gen 1、オーディオ端子を備えています。※LEDコントロールボタンの長押しにより、マザーボード制御との切り替えが可能です
【発売詳細】
◆型番
Aqua UNO (Black)
Aqua UNO Polar (White)
Aqua UNO Zebra (Black/White)
Aqua UNO Canary (Black/Yellow)
Aqua UNO Yolk (White/Yellow)
◆発売日
2026年6月6日
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/okinos-aqua-uno/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/AQUA-UNO.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
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広報担当 西田
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