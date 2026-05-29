TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、下記の通り、人事異動を行ないますので、お知らせいたします。



1．人事異動（2026年6月1日付）

　　新　　　　　　　　現　　　　　　　　氏名

経営基盤本部　　　経営基盤本部　　　斉藤　圭一（さいとう　けいいち）

人事部長　　　　　人事部　

以　上


本件に関するお問合わせ先

TOYO TIRE株式会社　コーポレートコミュニケーション部

　〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13

　 TEL： 072-789-9110

　 FAX： 072-773-3272

　 URL：https://www.toyotires.co.jp/