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人事異動のお知らせ
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、下記の通り、人事異動を行ないますので、お知らせいたします。
1．人事異動（2026年6月1日付）
新 現 氏名
経営基盤本部 経営基盤本部 斉藤 圭一（さいとう けいいち）
人事部長 人事部
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/
記
1．人事異動（2026年6月1日付）
新 現 氏名
経営基盤本部 経営基盤本部 斉藤 圭一（さいとう けいいち）
人事部長 人事部
以 上
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/