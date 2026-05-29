日本GIS（地理情報システム）市場 2026年：成長要因、用途、および将来展望
KD Market Insights は、『日本GIS（地理情報システム）市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年』と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insights の研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーク分析、およびそれら企業のGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
日本GIS（地理情報システム）市場：島国の未来を描く空間情報基盤
日本のGIS（Geographic Information Systems：地理情報システム）市場は、技術革新を背景としたダイナミックな成長期を迎えています。GISは、かつての専門的な地図作成ツールから、国家計画、防災対策、経済最適化を支える不可欠なプラットフォームへと進化しています。日本が直面する高齢化社会への対応と、自然災害リスクの増大という二つの大きな課題を背景に、正確かつリアルタイムな地理空間情報への需要が官民双方で急速に拡大しています。その結果、市場は政府による大規模投資とクラウド移行の加速に支えられ、2035年まで堅調な二桁成長に近い成長率を維持すると予測されています。
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市場規模と成長軌道
日本のGIS市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.9％で成長し、2035年末までに市場規模が9億484万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は3億7,540万米ドルでした。
市場セグメンテーション
コンポーネント別
市場は、ハードウェア、ソフトウェア、サービスに分類されます。システム統合需要の拡大によりサービス分野も成長していますが、特にアプリケーションGISソフトウェアは高度な分析機能への需要拡大を背景に最も高い成長率を示しています。
技術別
GIS（市場シェア43.25％）：
GISは引き続き市場の中核技術として最大シェアを占めています。
リモートセンシング・LiDAR：
年平均成長率（CAGR）19.36％で最も高い成長が見込まれている分野です。国内衛星コンステレーション構築を支援する1兆円規模の宇宙戦略基金が成長を後押ししています。
クラウドGIS：
政府による主権型Gov-Cloud環境整備推進を背景に、年平均成長率（CAGR）20.06％と市場内で最も高い成長率が予測されています。
用途別
都市計画：
市場シェア17.43％を占める最大用途分野です。日本が推進するスマートシティ開発需要を反映しています。
防災・災害管理：
重要な市場セグメントの一つであり、2024年能登半島地震などを受けて編成された13.9兆円の補正予算のうち、7.2兆円が公共安全対策へ配分されたことにより、大きな成長が期待されています。
エンドユーザー別
政府機関：
市場シェア23.25％を占める最大のエンドユーザーです。公共事業、防衛、環境監視などの用途が需要を支えています。
小売・物流：
年平均成長率（CAGR）17.24％で最も成長が速いセグメントです。物流業界では「2024年問題」に対応するため、GISを活用したルート最適化や配送効率向上が進められています。
主要成長要因
日本GIS（地理情報システム）市場：島国の未来を描く空間情報基盤
日本のGIS（Geographic Information Systems：地理情報システム）市場は、技術革新を背景としたダイナミックな成長期を迎えています。GISは、かつての専門的な地図作成ツールから、国家計画、防災対策、経済最適化を支える不可欠なプラットフォームへと進化しています。日本が直面する高齢化社会への対応と、自然災害リスクの増大という二つの大きな課題を背景に、正確かつリアルタイムな地理空間情報への需要が官民双方で急速に拡大しています。その結果、市場は政府による大規模投資とクラウド移行の加速に支えられ、2035年まで堅調な二桁成長に近い成長率を維持すると予測されています。
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市場規模と成長軌道
日本のGIS市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.9％で成長し、2035年末までに市場規模が9億484万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は3億7,540万米ドルでした。
市場セグメンテーション
コンポーネント別
市場は、ハードウェア、ソフトウェア、サービスに分類されます。システム統合需要の拡大によりサービス分野も成長していますが、特にアプリケーションGISソフトウェアは高度な分析機能への需要拡大を背景に最も高い成長率を示しています。
技術別
GIS（市場シェア43.25％）：
GISは引き続き市場の中核技術として最大シェアを占めています。
リモートセンシング・LiDAR：
年平均成長率（CAGR）19.36％で最も高い成長が見込まれている分野です。国内衛星コンステレーション構築を支援する1兆円規模の宇宙戦略基金が成長を後押ししています。
クラウドGIS：
政府による主権型Gov-Cloud環境整備推進を背景に、年平均成長率（CAGR）20.06％と市場内で最も高い成長率が予測されています。
用途別
都市計画：
市場シェア17.43％を占める最大用途分野です。日本が推進するスマートシティ開発需要を反映しています。
防災・災害管理：
重要な市場セグメントの一つであり、2024年能登半島地震などを受けて編成された13.9兆円の補正予算のうち、7.2兆円が公共安全対策へ配分されたことにより、大きな成長が期待されています。
エンドユーザー別
政府機関：
市場シェア23.25％を占める最大のエンドユーザーです。公共事業、防衛、環境監視などの用途が需要を支えています。
小売・物流：
年平均成長率（CAGR）17.24％で最も成長が速いセグメントです。物流業界では「2024年問題」に対応するため、GISを活用したルート最適化や配送効率向上が進められています。
主要成長要因