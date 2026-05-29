クリナップレスリング部の青柳善の輔選手、石井亜海選手が、「明治杯全日本選抜レスリング選手権大会」で優勝！！
クリナップ（本社：東京都荒川区 社長執行役員：藤原 亨）は、運営するクリナップレスリング部の3選手が、5月21日～24日に駒沢オリンピック公園総合運動場体育館にて開催された「明治杯 全日本選抜レスリング選手権大会」に出場し、青柳 善の輔選手(フリー74kg級)と石井 亜海選手（女子68kg級）がそれぞれ優勝したことを報告します。また、両選手は「アジア競技大会」と「世界選手権」の代表権を獲得しました。
本大会は、昨年末に開催された「天皇杯 全日本レスリング選手権」と並び、日本代表選考を兼ねた重要な大会で、両大会を勝ち抜いた選手が「アジア競技大会」と「世界選手権」の代表権を獲得します。
■青柳 善の輔選手（フリースタイルレスリング74kg級）
天皇杯覇者として大会に臨んだ青柳選手は、1回戦を7－4で勝利。準決勝では、昨年の同大会で敗れた相手にフォール勝ちを収め、雪辱を果たしました。
決勝戦は接戦となったものの、終始リードを保ったまま試合を展開。終盤、逆転を狙う相手をそのまま抑え込み、フォール勝ちで優勝を決めました。この結果、「アジア競技大会」、「世界選手権」の代表権を獲得しました。
さらに、青柳選手は大会最優秀選手に贈られる「明治杯」を授与されました。
■石井 亜海選手（女子レスリング68kg級）
石井選手はノルディック方式による予選リーグを1位で通過し、準決勝へ進出しました。準決勝はテクニカルスペリオリティ勝ちを収めると、決勝戦では２－１の接戦を制し、優勝。
さらに、決勝戦と同カードとなった、天皇杯覇者とのプレーオフにも４－２で勝利し、「アジア競技大会」および「世界選手権」の代表権を獲得しました。
■榊流斗選手（フリースタイルレスリング61kg級）
榊選手は1回戦をフォール勝ちで突破。続く2回戦では果敢に攻め込みましたが、フォール負けで残念ながら敗退となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350809/images/bodyimage1】
表彰式での石井選手（中）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350809/images/bodyimage2】
「明治杯」を授与された青柳選手
クリナップ公式サイト ニュースリリースページ URL：https://cleanup.jp/topics/detail/47385/
（お問い合わせ）
クリナップ株式会社
総務部 広報・IR課
配信元企業：クリナップ株式会社
本大会は、昨年末に開催された「天皇杯 全日本レスリング選手権」と並び、日本代表選考を兼ねた重要な大会で、両大会を勝ち抜いた選手が「アジア競技大会」と「世界選手権」の代表権を獲得します。
■青柳 善の輔選手（フリースタイルレスリング74kg級）
天皇杯覇者として大会に臨んだ青柳選手は、1回戦を7－4で勝利。準決勝では、昨年の同大会で敗れた相手にフォール勝ちを収め、雪辱を果たしました。
決勝戦は接戦となったものの、終始リードを保ったまま試合を展開。終盤、逆転を狙う相手をそのまま抑え込み、フォール勝ちで優勝を決めました。この結果、「アジア競技大会」、「世界選手権」の代表権を獲得しました。
さらに、青柳選手は大会最優秀選手に贈られる「明治杯」を授与されました。
■石井 亜海選手（女子レスリング68kg級）
石井選手はノルディック方式による予選リーグを1位で通過し、準決勝へ進出しました。準決勝はテクニカルスペリオリティ勝ちを収めると、決勝戦では２－１の接戦を制し、優勝。
さらに、決勝戦と同カードとなった、天皇杯覇者とのプレーオフにも４－２で勝利し、「アジア競技大会」および「世界選手権」の代表権を獲得しました。
■榊流斗選手（フリースタイルレスリング61kg級）
榊選手は1回戦をフォール勝ちで突破。続く2回戦では果敢に攻め込みましたが、フォール負けで残念ながら敗退となりました。
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「明治杯」を授与された青柳選手
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