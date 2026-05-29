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令和８年度尼崎市民芸術賞の募集を行います
１ 趣旨
尼崎市は、令和８年度尼崎市民芸術賞の募集を行います。この賞は、市民の芸術文化創造への意欲を喚起し、本市の芸術文化の振興を図ることを目的としています。
２ 表彰基準
次に掲げる要件の全てを満たす者。
⑴ 出身地、在住地、在勤地若しくは活動拠点のいずれかが本市内にあり、又は本市内での活動が顕著であること。
⑵ 活動又は作品が芸術性の高い優秀なもので、全国規模の活動を展開していること。
【活動分野】
文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊、メディア芸術、その他の芸術
３ 受賞者の決定
⑴ 応募（自薦・他薦可） があった候補者の中から受賞者を決定します。
⑵ 受賞者には、表彰状及び副賞が贈られます。
⑶ 受賞者は、１人とします。
４ 推薦方法
「尼崎市民芸術賞候補者推薦書」に必要事項を記入の上、下記受付期間内にメール又は郵送にて提出してください。
※募集案内、推薦方法等の詳細は、下記URLをご参照ください。
https://www.archaic.or.jp/news/detail.php?id=682
＜受付期間＞
令和８年（2026年）６月10日㈬～７月10日㈮（必着）
＜提出先＞
〒660-0881 尼崎市昭和通２丁目７-16
公益財団法人尼崎市文化振興財団 美術課美術担当 ９時～17時
※火曜日休業
TEL 06-6487-0806 ／ FAX 06-6482-3503
＜提出書類・資料＞
⑴ 尼崎市民芸術賞候補者推薦書
⑵ 選考の参考になる資料（３つまで）
（例）作品集・チラシ・プログラム等の印刷物、写真、DVD、CD 等
５ 昨年度の受賞者について
令和７年度尼崎市民芸術賞受賞者 マイム いいむろ なおき 氏