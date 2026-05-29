令和８年度尼崎市民芸術賞の募集を行います

１　趣旨

尼崎市は、令和８年度尼崎市民芸術賞の募集を行います。この賞は、市民の芸術文化創造への意欲を喚起し、本市の芸術文化の振興を図ることを目的としています。

 

２　表彰基準

次に掲げる要件の全てを満たす者。

⑴　出身地、在住地、在勤地若しくは活動拠点のいずれかが本市内にあり、又は本市内での活動が顕著であること。

⑵　活動又は作品が芸術性の高い優秀なもので、全国規模の活動を展開していること。

【活動分野】

　文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊、メディア芸術、その他の芸術

 

３　受賞者の決定

⑴　応募（自薦・他薦可） があった候補者の中から受賞者を決定します。

⑵　受賞者には、表彰状及び副賞が贈られます。

⑶　受賞者は、１人とします。

 

４　推薦方法

「尼崎市民芸術賞候補者推薦書」に必要事項を記入の上、下記受付期間内にメール又は郵送にて提出してください。

　※募集案内、推薦方法等の詳細は、下記URLをご参照ください。

　　　https://www.archaic.or.jp/news/detail.php?id=682

 

＜受付期間＞

　令和８年（2026年）６月10日㈬～７月10日㈮（必着）

＜提出先＞

　〒660-0881 尼崎市昭和通２丁目７-16

　公益財団法人尼崎市文化振興財団　美術課美術担当　９時～17時

　※火曜日休業

　TEL　06-6487-0806　／　FAX　06-6482-3503　

＜提出書類・資料＞

　⑴　尼崎市民芸術賞候補者推薦書

　⑵　選考の参考になる資料（３つまで）

　　　　（例）作品集・チラシ・プログラム等の印刷物、写真、DVD、CD 等

　　　　　

５　昨年度の受賞者について

令和７年度尼崎市民芸術賞受賞者　マイム　いいむろ なおき　氏