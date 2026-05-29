１ 趣旨

尼崎市は、令和８年度尼崎市文化功労賞の募集を行います。この賞は、市内において、特に功労があった者を讃えることで、市民文化の向上発展を図ることを目的としています。

２ 表彰基準

次に掲げる要件の全てを満たす者。

⑴ 在住地又は在勤地のいずれかが尼崎市内であること。

⑵ 文化活動に指導的立場として30年以上従事していること。

【活動分野】

文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊、メディア芸術、その他

３ 受賞者の決定

⑴ 応募（他薦に限る。） があった候補者の中から受賞者を決定します。

⑵ 受賞者には、表彰状及び記念品が贈られます。

⑶ 受賞者は、３人以内とします。

４ 推薦方法

「尼崎市文化功労賞候補者推薦書」に必要事項を記入の上、下記受付期間内にメール又は郵送にて提出してください。

※募集案内、推薦方法等の詳細は、下記URLをご参照ください。

https://www.archaic.or.jp/news/detail.php?id=682

＜受付期間＞

令和８年（2026年）６月10日㈬～７月10日㈮（必着）

＜提出先＞

〒660-0881 尼崎市昭和通２丁目７-16

公益財団法人尼崎市文化振興財団 美術課美術担当 ９時～17時

※火曜日休業

TEL 06-6487-0806 ／ FAX 06-6482-3503 ／ E-mail bunka@archaic.or.jp

＜提出書類・資料＞

⑴ 尼崎市文化功労賞候補者推薦書

⑵ 選考の参考になる資料

（例）作品集・プログラム・チラシ等の印刷物、写真、DVD、CD 等。

５ 昨年度の受賞者について

令和７年度尼崎市文化功労賞受賞者 皐月盆栽 櫛田 豊 氏

書 道 那須 翠光 氏

日本舞踊 若柳 寿太郎 氏