令和８年度尼崎市文化功労賞の募集を行います
１ 趣旨
尼崎市は、令和８年度尼崎市文化功労賞の募集を行います。この賞は、市内において、特に功労があった者を讃えることで、市民文化の向上発展を図ることを目的としています。
２ 表彰基準
次に掲げる要件の全てを満たす者。
⑴ 在住地又は在勤地のいずれかが尼崎市内であること。
⑵ 文化活動に指導的立場として30年以上従事していること。
【活動分野】
文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊、メディア芸術、その他
３ 受賞者の決定
⑴ 応募（他薦に限る。） があった候補者の中から受賞者を決定します。
⑵ 受賞者には、表彰状及び記念品が贈られます。
⑶ 受賞者は、３人以内とします。
４ 推薦方法
「尼崎市文化功労賞候補者推薦書」に必要事項を記入の上、下記受付期間内にメール又は郵送にて提出してください。
※募集案内、推薦方法等の詳細は、下記URLをご参照ください。
https://www.archaic.or.jp/news/detail.php?id=682
＜受付期間＞
令和８年（2026年）６月10日㈬～７月10日㈮（必着）
＜提出先＞
〒660-0881 尼崎市昭和通２丁目７-16
公益財団法人尼崎市文化振興財団 美術課美術担当 ９時～17時
※火曜日休業
TEL 06-6487-0806 ／ FAX 06-6482-3503 ／ E-mail bunka@archaic.or.jp
＜提出書類・資料＞
⑴ 尼崎市文化功労賞候補者推薦書
⑵ 選考の参考になる資料
（例）作品集・プログラム・チラシ等の印刷物、写真、DVD、CD 等。
５ 昨年度の受賞者について
令和７年度尼崎市文化功労賞受賞者 皐月盆栽 櫛田 豊 氏
書 道 那須 翠光 氏
日本舞踊 若柳 寿太郎 氏