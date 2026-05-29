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長期発行体格付においてJCRから新規格付(A+)を取得
ヤマハ発動機株式会社は、株式会社日本格付研究所 (以下、JCR) より、2026年5月29日付で新規に格付を取得しましたので、下記のとおりお知らせします。
1．取得した格付の内容
なお、上記格付の定義及び格付事由等の詳細については JCR より公表されているニュースリリースを参照ください。
（ご参考）
JCRのウェブサイト https://www.jcr.co.jp/
2．格付取得日
2026年5月29日
3．格付取得の理由
複数の外部格付を取得することで、当社の信用力評価の充実を図るとともに、資金調達コストの低減および安定的な資金調達基盤の強化を目的としています。
1．取得した格付の内容
なお、上記格付の定義及び格付事由等の詳細については JCR より公表されているニュースリリースを参照ください。
（ご参考）
JCRのウェブサイト https://www.jcr.co.jp/
2．格付取得日
2026年5月29日
3．格付取得の理由
複数の外部格付を取得することで、当社の信用力評価の充実を図るとともに、資金調達コストの低減および安定的な資金調達基盤の強化を目的としています。