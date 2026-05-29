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Payment Options株式会社、横浜FCのオフィシャルパートナーに就任
東京，日本 -Media OutReach Newswire- 2026年5月29日 - Payment Options株式会社(以下、Payment Options)と横浜FCは、このたびパートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。
Payment Options株式会社、横浜FCのオフィシャルパートナーに就任
本提携により、Payment Optionsは明治安田Jリーグ百年構想リーグおよび2026/27シーズンにおける横浜FCのオフィシャルパートナーとなります。
Payment Optionsは、デジタル化が進む社会において事業者を支援する、安全かつ信頼性の高いデジタル決済ソリューションを提供する国際的なフィンテック企業です。
リスク管理・コンプライアンス、業務品質、テクノロジー、そして顧客体験を重視し、日本およびアジア地域の企業ニーズに応える、信頼性と利便性を兼ね備えた決済ソリューションの提供に取り組んでいます。
本パートナーシップを通じて、Payment Options株式会社と横浜FCは、フィンテックとフットボールが持つ新たな可能性をともに探求してまいります。
本協業により、横浜FCのさらなる成長と発展を支援してまいります。
Payment Options日本のカントリーマネージャーである川向由夏は、次のようにコメントしています。
「このたび、横浜FCのオフィシャルパートナーとしてご一緒できることを大変光栄に思っております。また、横浜という街が持つ魅力や精神を発信する一員となれることを嬉しく感じています。
今後も横浜FCのさらなる発展と成功を応援するとともに、さまざまな形で意義ある取り組みをご一緒できることを楽しみにしております」株式会社横浜フリエスポーツクラブ 代表取締役社長 片原 大示郎氏は、次のようにコメントしています。
「横浜FCは、ファン・サポーター、地域の皆様の情熱によってゼロから立ち上げられた、世界でも類を見ない歴史を持つクラブです。
困難な状況においても、自らの力で未来を切り拓いていく私たちの姿勢は、日本市場において独自の道を切り拓こうとされているPayment Options様の挑戦と深く共鳴しています。Payment Options様とのパートナーシップを通じて、お互いの挑戦のプロセスを共有し、刺激を与え合いながら、ともに成長していける関係を築いていきたいと考えております。」
今後、本協業を通じて、新たなつながりや可能性が広がっていくことを期待しております。
また、地域社会に少しでも前向きな価値を届けられるよう、さまざまな形で取り組んでまいります。
両者は、本契約期間にとどまらず、さらなる協業機会についても前向きに検討していくことで一致しています。
日本および地域社会におけるファン、加盟店、コミュニティに対して、長期的な価値を創出していくという共通のビジョンのもと、Payment Options株式会社と横浜FCは、2026/27シーズンを通じて実りあるパートナーシップを築いてまいります。
Payment Options株式会社について
Payment Options株式会社は、あらゆる規模の事業者を支援するための革新的かつ安全な決済ソリューションを提供する国際的なフィンテック企業です。リスク管理・コンプライアンス、テクノロジー、業務の安定性、そして顧客体験を重視し、進化を続けるデジタル決済市場に対応した信頼性と規制準拠を兼ね備えた決済ソリューションを提供しています。
横浜FCについて
横浜FCは、神奈川県横浜市をホームタウンとするプロサッカークラブです。1998年に設立され、2001年に日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）に加盟。ホームスタジアムはニッパツ三ツ沢球技場。横浜という地域社会にとって欠かすことのできない「楽しみ」「心のより所」「プライド」「街のシンボル」「大切な産業」として多くの人に認められる存在となり、地域に寄り添い声に耳を傾け、地域が抱える課題解決をミッションとし、人々に喜びと感動を提供しながら、「地域密着」を掲げ、スポーツを通じた地域社会への貢献と発展を目指しています。
Payment Options株式会社、横浜FCのオフィシャルパートナーに就任
本提携により、Payment Optionsは明治安田Jリーグ百年構想リーグおよび2026/27シーズンにおける横浜FCのオフィシャルパートナーとなります。
リスク管理・コンプライアンス、業務品質、テクノロジー、そして顧客体験を重視し、日本およびアジア地域の企業ニーズに応える、信頼性と利便性を兼ね備えた決済ソリューションの提供に取り組んでいます。
本パートナーシップを通じて、Payment Options株式会社と横浜FCは、フィンテックとフットボールが持つ新たな可能性をともに探求してまいります。
本協業により、横浜FCのさらなる成長と発展を支援してまいります。
Payment Options日本のカントリーマネージャーである川向由夏は、次のようにコメントしています。
「このたび、横浜FCのオフィシャルパートナーとしてご一緒できることを大変光栄に思っております。また、横浜という街が持つ魅力や精神を発信する一員となれることを嬉しく感じています。
今後も横浜FCのさらなる発展と成功を応援するとともに、さまざまな形で意義ある取り組みをご一緒できることを楽しみにしております」株式会社横浜フリエスポーツクラブ 代表取締役社長 片原 大示郎氏は、次のようにコメントしています。
「横浜FCは、ファン・サポーター、地域の皆様の情熱によってゼロから立ち上げられた、世界でも類を見ない歴史を持つクラブです。
困難な状況においても、自らの力で未来を切り拓いていく私たちの姿勢は、日本市場において独自の道を切り拓こうとされているPayment Options様の挑戦と深く共鳴しています。Payment Options様とのパートナーシップを通じて、お互いの挑戦のプロセスを共有し、刺激を与え合いながら、ともに成長していける関係を築いていきたいと考えております。」
今後、本協業を通じて、新たなつながりや可能性が広がっていくことを期待しております。
また、地域社会に少しでも前向きな価値を届けられるよう、さまざまな形で取り組んでまいります。
両者は、本契約期間にとどまらず、さらなる協業機会についても前向きに検討していくことで一致しています。
日本および地域社会におけるファン、加盟店、コミュニティに対して、長期的な価値を創出していくという共通のビジョンのもと、Payment Options株式会社と横浜FCは、2026/27シーズンを通じて実りあるパートナーシップを築いてまいります。
Payment Options株式会社について
Payment Options株式会社は、あらゆる規模の事業者を支援するための革新的かつ安全な決済ソリューションを提供する国際的なフィンテック企業です。リスク管理・コンプライアンス、テクノロジー、業務の安定性、そして顧客体験を重視し、進化を続けるデジタル決済市場に対応した信頼性と規制準拠を兼ね備えた決済ソリューションを提供しています。
横浜FCについて
横浜FCは、神奈川県横浜市をホームタウンとするプロサッカークラブです。1998年に設立され、2001年に日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）に加盟。ホームスタジアムはニッパツ三ツ沢球技場。横浜という地域社会にとって欠かすことのできない「楽しみ」「心のより所」「プライド」「街のシンボル」「大切な産業」として多くの人に認められる存在となり、地域に寄り添い声に耳を傾け、地域が抱える課題解決をミッションとし、人々に喜びと感動を提供しながら、「地域密着」を掲げ、スポーツを通じた地域社会への貢献と発展を目指しています。