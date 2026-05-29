9月OASIS再結成ツアー・ドキュメンタリー映画公開記念、「Live ’25」海外会場限定公式グッズ、日本初上陸
日本では手に入らなかった英国直輸入アイテムをPGSで販売
OASIS再結成ツアー「Live ’25」の海外会場限定公式グッズが日本初上陸。2026年9月公開予定のツアー・ドキュメンタリー映画化でも注目を集める中、公開記念で日本では入手できなかった英国直輸入アイテムをPGSで販売開始いたします。
株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：遠藤祐一）が運営する日本最大級のエンターテインメント公式グッズ・ストア「PGS」（https://www.pgs.ne.jp）は、英国ロックバンドOASISの現地会場限定「Oasis Live ’25」ツアーグッズを英国から直輸入し、国内販売を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350751/images/bodyimage1】
全11ヶ国41公演を行ない、即完売公演が続出する中、約222万人を動員した「Oasis Live ’25」。1990年代のUKロック／Britpopカルチャーを象徴する存在として世界中に影響を与えてきたOASISの再結成は、音楽シーンのみならず、ファッションやカルチャーシーンにも大きな反響を巻き起こしました。ツアー発表時には世界中でチケット争奪戦が発生し、関連ワードがSNSトレンドを席巻。若い世代を含む新たなファン層にも熱狂が広がるなど、“OASIS現象”の再燃を象徴するツアーとなりました。近年では、90年代UKカルチャーやBritpopファッションの再評価に加え、TikTokやSNSを通じた楽曲の再拡散により、当時を知らない世代にも支持を拡大。OASISは“90年代UKカルチャー再評価”の象徴として、再び世界的な注目を集めています。
今回PGSでは、その「Oasis Live ’25」ツアーの現地会場で実際に販売されていた公式グッズコレクションを国内展開。Tシャツをはじめ、キーホルダー、ピンバッジ、マグネットなど、“その場に行った証”として人気を集めた会場限定アイテムを販売いたします。
さらに、日本公演では販売されていない、日本初上陸となるレアアイテムもラインナップ。
再結成ツアーのキービジュアルを使用したロゴTシャツや、“LONDON”“CARDIFF”など実際の開催都市名を落とし込んだグッズなど、ライブの熱狂を感じさせるアイテムを展開。会場物販さながらの空気感をそのまま楽しめるコレクションとなっています。
■商品ラインナップ（抜粋）
※画像の他にも多数商品がございます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350751/images/bodyimage2】
【Tシャツ】
■Elliptical Logo / ツアー会場限定 / Tシャツ / メンズ（サイズ： S、M、L)
価格： 6,500円（税込）
■Live '25 Gold Photo / ツアー会場限定 / Tシャツ / メンズ（サイズ： S、M、L、XL）
価格： 6,500円（税込）
【キーホルダー】
■Decca Logo Double-Sided Trolley Coin / ツアー会場限定 / キーホルダー
価格： 1,980円（税込）
■Cigarettes & Alcohol Red Decca Logo Charm / ツアー会場限定 / キーホルダー
価格： 1,980円（税込）
【ピンバッジ】
■Live '25 Gold Split Faces / ツアー会場限定 / バッジ
価格： 1,800円（税込）
■Paper Cut-Out Photo / ツアー会場限定 / バッジ
価格： 1,800円（税込）
【マグネット】
■Don't Look Back In Anger Single / ツアー会場限定 / マグネット
価格： 1,800円（税込）
■Sunglasses Portrait / ツアー会場限定 / マグネット
価格： 1,800円（税込）
■販売サイト
オンラインストアPGS： https://www.pgs.ne.jp/collections/oasis-live25-goods
■PGSについて
PGSは、音楽・映画・スポーツ・ドラマ・アニメなど、世界中のエンターテインメント公式グッズを取り扱う日本最大級のストアです。作品やアーティストの魅力を商品を通じて届けることで、ファンの日常に新たな価値を提供しています。
配信元企業：株式会社JAMSHOPPING
OASIS再結成ツアー「Live ’25」の海外会場限定公式グッズが日本初上陸。2026年9月公開予定のツアー・ドキュメンタリー映画化でも注目を集める中、公開記念で日本では入手できなかった英国直輸入アイテムをPGSで販売開始いたします。
株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：遠藤祐一）が運営する日本最大級のエンターテインメント公式グッズ・ストア「PGS」（https://www.pgs.ne.jp）は、英国ロックバンドOASISの現地会場限定「Oasis Live ’25」ツアーグッズを英国から直輸入し、国内販売を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350751/images/bodyimage1】
全11ヶ国41公演を行ない、即完売公演が続出する中、約222万人を動員した「Oasis Live ’25」。1990年代のUKロック／Britpopカルチャーを象徴する存在として世界中に影響を与えてきたOASISの再結成は、音楽シーンのみならず、ファッションやカルチャーシーンにも大きな反響を巻き起こしました。ツアー発表時には世界中でチケット争奪戦が発生し、関連ワードがSNSトレンドを席巻。若い世代を含む新たなファン層にも熱狂が広がるなど、“OASIS現象”の再燃を象徴するツアーとなりました。近年では、90年代UKカルチャーやBritpopファッションの再評価に加え、TikTokやSNSを通じた楽曲の再拡散により、当時を知らない世代にも支持を拡大。OASISは“90年代UKカルチャー再評価”の象徴として、再び世界的な注目を集めています。
今回PGSでは、その「Oasis Live ’25」ツアーの現地会場で実際に販売されていた公式グッズコレクションを国内展開。Tシャツをはじめ、キーホルダー、ピンバッジ、マグネットなど、“その場に行った証”として人気を集めた会場限定アイテムを販売いたします。
さらに、日本公演では販売されていない、日本初上陸となるレアアイテムもラインナップ。
再結成ツアーのキービジュアルを使用したロゴTシャツや、“LONDON”“CARDIFF”など実際の開催都市名を落とし込んだグッズなど、ライブの熱狂を感じさせるアイテムを展開。会場物販さながらの空気感をそのまま楽しめるコレクションとなっています。
■商品ラインナップ（抜粋）
※画像の他にも多数商品がございます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350751/images/bodyimage2】
【Tシャツ】
■Elliptical Logo / ツアー会場限定 / Tシャツ / メンズ（サイズ： S、M、L)
価格： 6,500円（税込）
■Live '25 Gold Photo / ツアー会場限定 / Tシャツ / メンズ（サイズ： S、M、L、XL）
価格： 6,500円（税込）
【キーホルダー】
■Decca Logo Double-Sided Trolley Coin / ツアー会場限定 / キーホルダー
価格： 1,980円（税込）
■Cigarettes & Alcohol Red Decca Logo Charm / ツアー会場限定 / キーホルダー
価格： 1,980円（税込）
【ピンバッジ】
■Live '25 Gold Split Faces / ツアー会場限定 / バッジ
価格： 1,800円（税込）
■Paper Cut-Out Photo / ツアー会場限定 / バッジ
価格： 1,800円（税込）
【マグネット】
■Don't Look Back In Anger Single / ツアー会場限定 / マグネット
価格： 1,800円（税込）
■Sunglasses Portrait / ツアー会場限定 / マグネット
価格： 1,800円（税込）
■販売サイト
オンラインストアPGS： https://www.pgs.ne.jp/collections/oasis-live25-goods
■PGSについて
PGSは、音楽・映画・スポーツ・ドラマ・アニメなど、世界中のエンターテインメント公式グッズを取り扱う日本最大級のストアです。作品やアーティストの魅力を商品を通じて届けることで、ファンの日常に新たな価値を提供しています。
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