上場メーカーJWIPC発のミニPCブランド「JWAWAKEN」取り扱い開始
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、中国・深圳発のデザイン駆動型PCブランド「JWAWAKEN」（ジェイダブリューアウェイクン）と国内販売代理店契約を締結いたしました。国内正規代理店として、2026年6月よりミニPC製品の取り扱いを順次開始いたします。
家電量販店をはじめとする国内の幅広い販売店でのお取り扱いが可能となるほか、法人のお客様からのご相談・お問い合わせも随時受け付けております。現在国内で流通していないモデルについてもご相談可能ですのでぜひお問い合わせください。
＜法人お問い合わせフォーム＞
https://www.links.co.jp/contact/bizorder/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350707/images/bodyimage1】
◆JWAWAKENについて
JWAWAKEN（ジェイダブリューアウェイクン）は、「デザインが技術を動かす」という思想を起点に2025年に設立されたPCブランドです。ミニPCをはじめとする完成品市場では、処理性能の向上が続く一方、製品の構造やデザインの文法は長年大きく変化していません。JWAWAKENはこの状況に正面から向き合い、使い勝手と洗練されたデザインの両面から製品を再設計することを目的として誕生しました。ブランド名に込めた「AWAKEN（覚醒）」という言葉には、業界に新しい発想を取り入れ、固定概念を打ち破りたいという想いが込められています。
JWAWAKENは、深圳証券取引所上場企業JWIPCグループ（証券コード：001339）の子会社として設立されました。JWIPCは創業14年、従業員1,700名超、月産130万台規模の製造能力と500名超のR&Dチームを擁するAIoTハードウェアメーカーであり、その開発・製造基盤をJWAWAKENは直接継承しています。
同ブランドのマザーボード製品ラインは、その革新的なプロダクトデザインがすでに国際的に評価されており、Red Dot Design Award、IDEA、Good Design Awardの三賞を受賞しています。国内市場においては、この設計思想を継承したミニPC製品ラインを展開してまいります。
◆COMPUTEX TAIPEI 2026 出展情報
JWAWAKENはCOMPUTEX TAIPEI 2026に出展し、本格展開に先駆けてミニPC製品ラインを先行公開いたします。会場にてブランドの世界観と製品をご確認いただけます。来場メディア・バイヤー関係者の皆様のご来訪を歓迎いたします。
会期：2026年6月2日（火）～6月5日（金）
会場：Taipei Nangang Exhibition Center Hall 1, 1F
ブース：J0531
＜COMPUTEX TAIPEI 2026公式URL＞
https://www.computextaipei.com.tw/en/index.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350707/images/bodyimage2】
◆株式会社リンクスインターナショナルについて
リンクスインターナショナルは、国内外ブランドの正規代理店として、倉庫物流・販売・サポート・広告・マーケティング領域をトータルでソリューション提供します。国内の正規代理店として安心して利用できる最新の製品をお客様へ提供しています。
主にミニPC、メモリ、ストレージ、PCケース、電源ユニットをはじめとするパソコン関連製品とその周辺機器、液晶モニター、iPhone、iPad周辺機器、文教向けタブレット、STEM教材、法人向けミニPC、組込み向け基板などを取り扱っています。メーカーと協働のもと、販売、プレスリリース、広告、サポート、イベントを通じて、高品質なサービスと製品を関係者各社及び、お客様へお届けできるよう努めています。
＜WEBサイト＞
https://www.links.co.jp/
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
家電量販店をはじめとする国内の幅広い販売店でのお取り扱いが可能となるほか、法人のお客様からのご相談・お問い合わせも随時受け付けております。現在国内で流通していないモデルについてもご相談可能ですのでぜひお問い合わせください。
＜法人お問い合わせフォーム＞
https://www.links.co.jp/contact/bizorder/
◆JWAWAKENについて
JWAWAKEN（ジェイダブリューアウェイクン）は、「デザインが技術を動かす」という思想を起点に2025年に設立されたPCブランドです。ミニPCをはじめとする完成品市場では、処理性能の向上が続く一方、製品の構造やデザインの文法は長年大きく変化していません。JWAWAKENはこの状況に正面から向き合い、使い勝手と洗練されたデザインの両面から製品を再設計することを目的として誕生しました。ブランド名に込めた「AWAKEN（覚醒）」という言葉には、業界に新しい発想を取り入れ、固定概念を打ち破りたいという想いが込められています。
JWAWAKENは、深圳証券取引所上場企業JWIPCグループ（証券コード：001339）の子会社として設立されました。JWIPCは創業14年、従業員1,700名超、月産130万台規模の製造能力と500名超のR&Dチームを擁するAIoTハードウェアメーカーであり、その開発・製造基盤をJWAWAKENは直接継承しています。
同ブランドのマザーボード製品ラインは、その革新的なプロダクトデザインがすでに国際的に評価されており、Red Dot Design Award、IDEA、Good Design Awardの三賞を受賞しています。国内市場においては、この設計思想を継承したミニPC製品ラインを展開してまいります。
◆COMPUTEX TAIPEI 2026 出展情報
JWAWAKENはCOMPUTEX TAIPEI 2026に出展し、本格展開に先駆けてミニPC製品ラインを先行公開いたします。会場にてブランドの世界観と製品をご確認いただけます。来場メディア・バイヤー関係者の皆様のご来訪を歓迎いたします。
会期：2026年6月2日（火）～6月5日（金）
会場：Taipei Nangang Exhibition Center Hall 1, 1F
ブース：J0531
＜COMPUTEX TAIPEI 2026公式URL＞
https://www.computextaipei.com.tw/en/index.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350707/images/bodyimage2】
◆株式会社リンクスインターナショナルについて
リンクスインターナショナルは、国内外ブランドの正規代理店として、倉庫物流・販売・サポート・広告・マーケティング領域をトータルでソリューション提供します。国内の正規代理店として安心して利用できる最新の製品をお客様へ提供しています。
主にミニPC、メモリ、ストレージ、PCケース、電源ユニットをはじめとするパソコン関連製品とその周辺機器、液晶モニター、iPhone、iPad周辺機器、文教向けタブレット、STEM教材、法人向けミニPC、組込み向け基板などを取り扱っています。メーカーと協働のもと、販売、プレスリリース、広告、サポート、イベントを通じて、高品質なサービスと製品を関係者各社及び、お客様へお届けできるよう努めています。
＜WEBサイト＞
https://www.links.co.jp/
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
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URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
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配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
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