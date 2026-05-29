アフィリエイト関係者向け『先輩アフィリエイターに聞く！SNS活用のヒントを探る座談会』を、一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）2026年6月3日（水）午後に会員向けに無料オンライン無料
アフィリエイト・プログラムの業界団体「一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）」主催で、先輩アフィリエイターのHappYさんと櫻庭さんにご協力頂き、2026年6月3日（水）午後に『先輩アフィリエイターに聞く！SNS活用のヒントを探る座談会』をJAO会員限定で無料オンライン開催致します。
■先輩の経験からSNS運用のコツを探ってみませんか？
本講座では、ブログの枠を超えて活躍するHappYさんと櫻庭さんをお迎えし、SNS運用の「リアルな試行錯誤」について伺います。
アフィリエイトに関わる皆さんが直面している悩みや課題に対し、お二人がどう向き合い、乗り越えてきたのか。
成功談だけでなく、失敗談やチャレンジなど、明日からの発信が楽しみになるような「ヒント」を一緒に考える講座です。
入会金も年会費も無料の日本アフィリエイト協議会（JAO）一般会員の方も無料でオンライン視聴頂けます。また、正会員と賛助会員には「録画視聴枠」の特典もご用意しております。
2026年6月3日（水）午後開催『先輩アフィリエイターに聞く！SNS活用のヒントを探る座談会』にオンライン視聴参加をご希望頂けるアフィリエイターや広告主、ASPなどアフィリエイト関係者の方は、日本アフィリエイト協議会（JAO）会員向けメルマガやSlackグループページに記載の専用フォームから【6月1日（月）正午】までにお申し込みください。
▽日本アフィリエイト協議会（JAO）会員登録の詳細＆申込はコチラ▽
https://www.japan-affiliate.org/registration/
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【概要】先輩アフィリエイターに聞く！SNS活用のヒントを探る座談会
https://www.japan-affiliate.org/topics/sns260603/
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■日時： 2026年6月3日（水） 14:00～15:30（オンライン配信開始13:45～）
※開催中の入退室自由
■主催： 一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）
■協力： HappYさん・櫻庭さん
■会場： オンライン（Zoom）
■参加形式： 1)オンライン（JAO正会員・賛助会員・一般会員）
2)録画視聴（JAO正会員・賛助会員限定）
■定員： 無制限
■締切： リアルタイムオンライン：2026年6月1日（月）正午
録画視聴：2026年7月3日（金）正午（配信は7月5日（日）まで）
■費用： 無料
■対象： ・アフィリエイトサイト運営者（JAO会員）
・広告主アフィリエイト担当者（JAO会員）
・ASP＆広告代理店（JAO正会員限定）
■注意事項：
・一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）会員限定の企画となります。
・情報商材やアダルト、ギャンブルなど協議会のNG項目に既に該当されてしまっている場合は参加をお断りさせて頂きます
・ASP・広告代理店の方は、JAO正会員のみご参加可能です。
⇒当協議会の会員制度につきましては下記ページをご覧ください
https://www.japan-affiliate.org/topics/jaokaiin202604/
・日本アフィリエイト協議会の協議会の参加NG項目に該当される方の参加はお断りさせて頂きます。
⇒当協議会の参加NG項目は下記ページをご覧ください
https://www.japan-affiliate.org/join/
■当日スケジュール
13:45～ オンライン配信開始
14:00～14:15 日本アフィリエイト協議会（JAO）事務局から情報共有
■先輩の経験からSNS運用のコツを探ってみませんか？
本講座では、ブログの枠を超えて活躍するHappYさんと櫻庭さんをお迎えし、SNS運用の「リアルな試行錯誤」について伺います。
アフィリエイトに関わる皆さんが直面している悩みや課題に対し、お二人がどう向き合い、乗り越えてきたのか。
成功談だけでなく、失敗談やチャレンジなど、明日からの発信が楽しみになるような「ヒント」を一緒に考える講座です。
入会金も年会費も無料の日本アフィリエイト協議会（JAO）一般会員の方も無料でオンライン視聴頂けます。また、正会員と賛助会員には「録画視聴枠」の特典もご用意しております。
2026年6月3日（水）午後開催『先輩アフィリエイターに聞く！SNS活用のヒントを探る座談会』にオンライン視聴参加をご希望頂けるアフィリエイターや広告主、ASPなどアフィリエイト関係者の方は、日本アフィリエイト協議会（JAO）会員向けメルマガやSlackグループページに記載の専用フォームから【6月1日（月）正午】までにお申し込みください。
▽日本アフィリエイト協議会（JAO）会員登録の詳細＆申込はコチラ▽
https://www.japan-affiliate.org/registration/
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【概要】先輩アフィリエイターに聞く！SNS活用のヒントを探る座談会
https://www.japan-affiliate.org/topics/sns260603/
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■日時： 2026年6月3日（水） 14:00～15:30（オンライン配信開始13:45～）
※開催中の入退室自由
■主催： 一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）
■協力： HappYさん・櫻庭さん
■会場： オンライン（Zoom）
■参加形式： 1)オンライン（JAO正会員・賛助会員・一般会員）
2)録画視聴（JAO正会員・賛助会員限定）
■定員： 無制限
■締切： リアルタイムオンライン：2026年6月1日（月）正午
録画視聴：2026年7月3日（金）正午（配信は7月5日（日）まで）
■費用： 無料
■対象： ・アフィリエイトサイト運営者（JAO会員）
・広告主アフィリエイト担当者（JAO会員）
・ASP＆広告代理店（JAO正会員限定）
■注意事項：
・一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）会員限定の企画となります。
・情報商材やアダルト、ギャンブルなど協議会のNG項目に既に該当されてしまっている場合は参加をお断りさせて頂きます
・ASP・広告代理店の方は、JAO正会員のみご参加可能です。
⇒当協議会の会員制度につきましては下記ページをご覧ください
https://www.japan-affiliate.org/topics/jaokaiin202604/
・日本アフィリエイト協議会の協議会の参加NG項目に該当される方の参加はお断りさせて頂きます。
⇒当協議会の参加NG項目は下記ページをご覧ください
https://www.japan-affiliate.org/join/
■当日スケジュール
13:45～ オンライン配信開始
14:00～14:15 日本アフィリエイト協議会（JAO）事務局から情報共有