今年の父の日は6月21日。アクセサリー・ジュエリー通販サイト「ジェイウェル」が提案する6つのアイテム
報道関係者 各位
プレスリリース
2026年5月29日
株式会社リーフワークス
代表取締役 澤 健太
株式会社リーフワークス（所在地：滋賀県大津市、代表取締役 澤 健太、https://www.leafworks.jp）が運営するアクセサリー・ジュエリー通販サイト「ジェイウェル（https://www.jwell.com）」は、5月29日に、父の日特集ページを公開しました。同ページでは、6種のアイテムにフィーチャー。タイプや好み、予算に合わせた幅広いアイテムをご紹介しています。
父の日特集
https://www.jwell.com/feature/father
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350761/images/bodyimage1】
▼365日に、それぞれの「大切」を
2000年にサービスを開始したジェイウェル。アクセサリー・ジュエリー通販サイトの先駆けとして、数多くのプレゼントシーンに立ち会ってきました。
お客様と共に歩んだ26年のなかで、ジェイウェルが得た気付き。
それは、1年365日のすべてが、誰かにとっての大切な日であること。
大切な日を数年、数十年後も残る美しい記憶にするのは、誰かの幸せを願う人の行動だということです。
誰もが祝うイベント、年に一度の記念日、人生の節目のとき。ジェイウェルはお客様それぞれの物語に寄り添い、アクセサリー・ジュエリーを通して、“大切な日を、大切にする”ご提案を続けてまいります。
▼父の日に贈るアクセサリー
ギフトアイテムの選択肢が多様化するなか、アクセサリー・ジュエリーへの注目が高まっています。
父の日は、家族の絆を感じるイベント。「長く手元に置いておける」「日常的に身につけられる」という利点をもつアクセサリーは、プレゼントに最適です。
なかでも、名前やメッセージを刻印できるアイテムは、世界にひとつの特別感を演出します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350761/images/bodyimage2】
▼ジェイウェルのFather’s Day
贈る人と贈られる人の特別なひとときをサポートできるよう、豊富なアイテムとギフトサービスを取り揃えているジェイウェル。
2026年の父の日に向けて、特設ページを公開しました。
LION HEART、AQUA SILVER、Sweet Roseなど、メンズ人気の高いアクセサリーブランドをラインナップ。定番のシルバーアクセサリーだけでなく、日常使いしやすいステンレスアイテムや、お子様でも買いやすい5,000円以下の商品も揃えました。
父の日ギフトにぴったりの無料ラッピング、メッセージカードもご用意。感謝の気持ちを、アクセサリーとともにお届けします。
▼ピックアップアイテム
【リバーシブル Sweet Rose ステンレスネックレス】
シンプルに、だけど自分らしく。表裏で異なる表情を見せるリバーシブルデザインと、サイドに配置した小さなストーンが洗練された男らしさを叶えるネックレス。
水や汗にも強いステンレス素材で、日常生活はもちろん、スポーツを楽しむときも外す必要がありません。
サイドには最大20字の刻字スペースを設けているため、家族の名前や感謝の言葉を入れられます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350761/images/bodyimage3】
【磁石タイプ2WAYデザイン Sweet Rose ステンレスネックレス】
小さなオーバルが胸元にアクセントを与えるネックレス。トップ部分が磁石の留め具になっているため、チェーンを主役にすることもできます。
留める向きを逆にすれば、ハート形にも。ファッションに合わせて2WAYを楽しめるアイテムです。
こちらも肌にやさしいサージカルステンレスでシーンを選ばず使えるほか、刻字が可能。お守りとして身につけられるアイテムです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350761/images/bodyimage4】
ジェイウェルは今後も、アクセサリー・ジュエリーを通して、お客様それぞれの365日が特別な1日になるよう、様々なご提案を続けてまいります。
アクセサリー・ジュエリー通販サイト「ジェイウェル」
https://www.jwell.com
【会社概要】
会社名 株式会社リーフワークス
代表者 代表取締役 澤 健太
資本金 10,000,000円
設 立 2010年7月6日
所在地 本社オフィス
〒520-0232 滋賀県大津市真野1丁目14-34
インキュベーションオフィス「TOKIZA」
〒520-0241 滋賀県大津市今堅田2丁目10-4
武蔵野オフィス
〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目11-4 武蔵野ニッセイプラザ 5F
TEL 077-535-9027
URL https://www.leafworks.jp
事業内容 ビジネス向けクラウドサービスの提供
Webサービス開発 / ECサイト運営 / ITコンサルティング業務
配信元企業：株式会社リーフワークス
プレスリリース
2026年5月29日
株式会社リーフワークス
代表取締役 澤 健太
株式会社リーフワークス（所在地：滋賀県大津市、代表取締役 澤 健太、https://www.leafworks.jp）が運営するアクセサリー・ジュエリー通販サイト「ジェイウェル（https://www.jwell.com）」は、5月29日に、父の日特集ページを公開しました。同ページでは、6種のアイテムにフィーチャー。タイプや好み、予算に合わせた幅広いアイテムをご紹介しています。
父の日特集
https://www.jwell.com/feature/father
▼365日に、それぞれの「大切」を
2000年にサービスを開始したジェイウェル。アクセサリー・ジュエリー通販サイトの先駆けとして、数多くのプレゼントシーンに立ち会ってきました。
お客様と共に歩んだ26年のなかで、ジェイウェルが得た気付き。
それは、1年365日のすべてが、誰かにとっての大切な日であること。
大切な日を数年、数十年後も残る美しい記憶にするのは、誰かの幸せを願う人の行動だということです。
誰もが祝うイベント、年に一度の記念日、人生の節目のとき。ジェイウェルはお客様それぞれの物語に寄り添い、アクセサリー・ジュエリーを通して、“大切な日を、大切にする”ご提案を続けてまいります。
▼父の日に贈るアクセサリー
ギフトアイテムの選択肢が多様化するなか、アクセサリー・ジュエリーへの注目が高まっています。
父の日は、家族の絆を感じるイベント。「長く手元に置いておける」「日常的に身につけられる」という利点をもつアクセサリーは、プレゼントに最適です。
なかでも、名前やメッセージを刻印できるアイテムは、世界にひとつの特別感を演出します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350761/images/bodyimage2】
▼ジェイウェルのFather’s Day
贈る人と贈られる人の特別なひとときをサポートできるよう、豊富なアイテムとギフトサービスを取り揃えているジェイウェル。
2026年の父の日に向けて、特設ページを公開しました。
LION HEART、AQUA SILVER、Sweet Roseなど、メンズ人気の高いアクセサリーブランドをラインナップ。定番のシルバーアクセサリーだけでなく、日常使いしやすいステンレスアイテムや、お子様でも買いやすい5,000円以下の商品も揃えました。
父の日ギフトにぴったりの無料ラッピング、メッセージカードもご用意。感謝の気持ちを、アクセサリーとともにお届けします。
▼ピックアップアイテム
【リバーシブル Sweet Rose ステンレスネックレス】
シンプルに、だけど自分らしく。表裏で異なる表情を見せるリバーシブルデザインと、サイドに配置した小さなストーンが洗練された男らしさを叶えるネックレス。
水や汗にも強いステンレス素材で、日常生活はもちろん、スポーツを楽しむときも外す必要がありません。
サイドには最大20字の刻字スペースを設けているため、家族の名前や感謝の言葉を入れられます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350761/images/bodyimage3】
【磁石タイプ2WAYデザイン Sweet Rose ステンレスネックレス】
小さなオーバルが胸元にアクセントを与えるネックレス。トップ部分が磁石の留め具になっているため、チェーンを主役にすることもできます。
留める向きを逆にすれば、ハート形にも。ファッションに合わせて2WAYを楽しめるアイテムです。
こちらも肌にやさしいサージカルステンレスでシーンを選ばず使えるほか、刻字が可能。お守りとして身につけられるアイテムです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350761/images/bodyimage4】
ジェイウェルは今後も、アクセサリー・ジュエリーを通して、お客様それぞれの365日が特別な1日になるよう、様々なご提案を続けてまいります。
アクセサリー・ジュエリー通販サイト「ジェイウェル」
https://www.jwell.com
【会社概要】
会社名 株式会社リーフワークス
代表者 代表取締役 澤 健太
資本金 10,000,000円
設 立 2010年7月6日
所在地 本社オフィス
〒520-0232 滋賀県大津市真野1丁目14-34
インキュベーションオフィス「TOKIZA」
〒520-0241 滋賀県大津市今堅田2丁目10-4
武蔵野オフィス
〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目11-4 武蔵野ニッセイプラザ 5F
TEL 077-535-9027
URL https://www.leafworks.jp
事業内容 ビジネス向けクラウドサービスの提供
Webサービス開発 / ECサイト運営 / ITコンサルティング業務
配信元企業：株式会社リーフワークス
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