韓国の美容医療クリニックPLAN;S CLINIC(所在地：ソウル・江南)では、2026年6月、本格的な夏を前にフェイスラインおよびボディラインの受診をご検討中の方へ向けたプログラムを実施いたします。





PLAN;S CLINIC





当院では、お一人おひとりの体型やご希望に合わせた丁寧なカウンセリングを第一に考え、適切な施術プランをご提案しております。









■6月における主な診療項目：フェイスライン・タイトニング

当院では、以下の医療機器および手法を用いたリフティング施術を提供しています。





・高密度焦点式超音波(HIFU)等を用いたタイトニング

二重顎やフェイスラインの引き締めを目的とした処置。





・マルチ波長を活用したリフティング

特定の部位(中顔面・フェイスライン等)へのアプローチや、肌質の管理。





※初回受診時の費用設定がございます。

※受診には医師の診察が必要です。









■部位別ボディライン管理

特定の部位(腕・腹部・脚部等)の管理を目的とした以下の施術および処置を行っております。





(1)下半身(ふくらはぎ等)の管理に関する施術

・ボツリヌス菌製剤の投与

・ペッ注射(通常濃度および中濃度製剤の選択)





(2)腹部・腰周りおよび臀部の管理に関する施術

・高密度焦点式電磁(HIFEM)技術を用いた筋肉および脂肪層へのアプローチ

・高周波(RF)を用いたタイトニング

・ペッ注射





(3)腕・肩周りの管理に関する施術

・ペッ注射

・ボツリヌス菌製剤の投与





(4)総合的なボディライン管理 ・医師の判断に基づく複数の部位へのペッ注射

・必要に応じたダイエット補助薬の処置(※医師の処方による)





※ボツリヌス菌製剤(NEWLUX等)を使用いたします。

※ダイエット薬は医師の診察により処方され、別途購入が必要です。





【副作用・リスク】

施術には、赤み、腫れ、内出血、一時的な痛み、硬結(しこり)などが生じる場合があります。

症状が持続する場合や、ご不安な点がある場合は、速やかに当院へご相談ください。

医師の診察に基づき、健康状態や体質によっては施術が受けられない場合がございます。









■PLAN;S CLINIC(プランエスクリニック)について

当院では、カウンセリングからアフターケアまで、患者様のご希望に寄り添ったサポート体制を整えています。

近年では、男性の患者様によるボディライン管理のご相談も増加しております。





◇ ペッ注射(ペッ注射)について(自由診療)

ペッ注射は、特定の部位へアプローチする注射施術です。

韓国国内の研究所との協業データに基づき開発された、当院独自の施術内容となります。





【未承認医薬品等に関する注意事項】

本施術を正しくご理解いただくため、以下の事項をご確認ください。

未承認医薬品等：本施術に使用する薬剤は、日本国内において医薬品医療機器等法上の承認を得ていない未承認医薬品です。

入手経路等：当院が開設者の責任において、韓国国内で流通している薬剤を独自に調達しています。

国内の承認医薬品の有無：同一の成分・性能を有する国内承認医薬品はありません。

諸外国における安全性等：韓国国内で承認・使用実績がありますが、重大なリスクが明らかになっていない可能性があります。

救済制度について：万が一重篤な副作用が発生した場合でも、国内の「医薬品副作用被害救済制度」の対象にはなりません。





◇費用について(自由診療・標準的費用)

・フェイスペッ注射 1部位：9.9万ウォン(税込)

・ボディペッ注射 1部位 ：13.2万ウォン(税込)

・Highペッ注射 各種 ：18万48千ウォン～32万78千ウォン(税込)

※推奨される受診回数：1週間に1回、計3回以上の受診をお勧めしております。









【クリニック情報】

クリニック名： 江南 プランエスクリニック(PLAN;S CLINIC)

診療時間 ： 月～金 10:30 - 20:00 / 土 10:30 - 16:00

(日曜・韓国祝日は休診)

所在地 ： ソウル特別市 江南区 江南大路 408 YBM江南センター 2階

(江南駅11番出口すぐ)

公式HP ： https://plansclinic.jp