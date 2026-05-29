東京都社会保険労務士会(会長：味園 公一)は、労働・社会保険の専門家である社会保険労務士が労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届等の概要・ポイントを解説する「社会保険労務士による年度更新・算定基礎届 解説セミナー」を2026年5月29日(金)より配信いたします。

各種申請書類の作成方法や実務上のポイントについて、事業主や事務担当者の皆様を対象に、毎年の変更点や重要点をわかりやすく解説いたします。





このセミナーは限定公開の動画で配信いたします。期間内であれば、ご自身のご都合に合わせ何度でもご視聴可能な動画です。お申込みは、算定基礎届提出期限直前(視聴申込：7月9日木曜日正午締切)まで、お受けいたしますので是非ご活用ください。

初めて手続きをされる方にも、変更点を確認されたい方にもお役に立てる内容で配信いたします。





年度更新・算定基礎届 解説セミナー





＜社会保険労務士による年度更新・算定基礎届 解説セミナー＞

●対象者 ： 企業の事業主、事務担当者

●申込期間： 2026年7月9日(木)正午まで

●配信開始： 2026年5月29日(金)～2026年7月10日(金)

●場所 ： 限定公開による動画配信

※視聴URL等の情報はお申し込み後、3営業日以内に

順次お知らせいたします。

●視聴費用： 無料

●主催 ： 東京都社会保険労務士会 社会貢献委員会

●申込方法： 申込フォームにアクセスし、お申し込みください。

https://www.tokyosr.jp/r8shakaikouken

※詳細は東京都社会保険労務士会ホームページ、

公式X(エックス)をご覧ください。









【東京都社会保険労務士会 概要】

社会保険労務士法に基づき東京都に設立された法定団体。社会保険労務士会は各都道府県に設置されています。都内で活動する会員社会保険労務士の資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的としています。





所属会員は、開業、法人社員、勤務などの個人会員と社会保険労務士法人の法人会員で構成されており、令和8年4月1日時点の会員数は、個人会員 12,619名、法人会員967法人となっています。





代表 ： 会長 味園 公一

所在地： 東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティアカデミア4階

URL ： https://www.tokyosr.jp/