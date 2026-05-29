ホテル一望に隣接する日帰り温浴施設「つくばの湯」にて、長らくご愛顧いただいた「つくばの湯レストラン」が、新たに「つくばの湯 Cafe」として6月3日（水）にリニューアルオープンいたします。専属焙煎士によるこだわりの自家焙煎珈琲と手作りメニューで、湯上がりの癒しのひとときをご提供します。

■リニューアルの背景

筑波山の中腹に位置する「つくばの湯」では、これまで多くのお客様に温泉とお食事をお楽しみいただいてまいりました。近年、湯上がりの時間をよりゆったりと、ご自身のペースで過ごしたいというご要望が増えておりました。そこで、より本格的なカフェメニューを提供し、くつろぎの空間を充実させるため、2026年5月31日(日)をもちまして従来のレストラン業態を一旦終了し、こだわりの珈琲を提供するカフェスタイルへと生まれ変わることとなりました。

■「つくばの湯 Cafe」の特徴

1. 筑波山唯一の日帰り温泉と充実の設備 「つくばの湯」は、茨城県が誇る名山・筑波山の大自然の中にある温泉施設です。露天風呂、サウナ、水風呂、大浴場、バブル湯のほか、プライベートな時間を過ごせる貸切家族風呂も完備。充実した館内設備で、心ゆくまで安らぎの時間をお楽しみいただけます。 2. 専属焙煎士が手掛ける選べる「自家焙煎珈琲」 コーヒー好きの方にぜひ一度味わっていただきたい、専属の焙煎士による自家焙煎珈琲をご用意しております。豆の個性を最大限に引き出したブレンド珈琲を、お客様のお好みに合わせて「エスプレッソ抽出」と「コールドブリュー」の2種類の抽出方法からお選びいただけます。また、ご自宅でもお楽しみいただけるよう、店頭では珈琲豆やドリップバッグの販売も行います。 3. 喫茶店マスター直伝の味や地元食材を使った絶品メニュー お食事には、心温まる手作りメニューをご用意しております。喫茶店マスター直伝のレシピで手作りしたミートソースを使用した「ミートソースパスタ」や、じっくり煮込んだコク深く優しい味わいのミートソースととろけるチーズが相性抜群の「手作りミートグラタン」がおすすめです。さらに、地元食材を使った「茨城県産れんこんジェノベーゼ」や「手作りキッシュ」、食後のデザートにも嬉しい「米粉の焼き菓子」など、充実のカフェメニューをお楽しみいただけます。

■概要

・店舗名 ：つくばの湯Cafe（旧：つくばの湯レストラン） ・オープン日 ：2026年6月3日(水) ・場所 ：日帰り温浴施設「つくばの湯」館内 ・営業時間 ：平日 12:00～19:00 ／ 土日祝 10:00～19:00 ・主なメニュー： - ミートソースパスタ - 手作りミートグラタン - 茨城県産れんこんジェノベーゼ - 手作りキッシュ - 米粉の焼き菓子 - 自家焙煎珈琲

■ホテル一望について

ホテル一望は関東有数の霊峰筑波山と関東平野を眺望できるホテルです。カップル・ファミリーに嬉しい、自然と味覚を満喫する癒しの宿。四季折々に表情を変える、筑波山や関東平野の絶景を楽しむことができます。また一望には旅の思い出を彩る様々な「遊び処」がございます。温泉卓球、カラオケルーム、無料貸出ゲーム、全自動麻雀、漫画コーナーなど、多彩なエンターテイメントをご用意しております。隣接しております日帰り温浴施設つくば湯は、露天風呂や大浴場、バブル湯にサウナも完備。 施設名 ： 筑波山温泉 ホテル一望 所在地 ： 〒300-4352 茨城県つくば市筑波64-2 アクセス： つくばエクスプレス「つくば駅」よりシャトルバス利用可（要予約） URL ： https://www.ichibou.com/ Instagram：https://www.instagram.com/ichibou2983/?hl=ja