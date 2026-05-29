スポーツ体験イベントを展開する「MELOSスポーツ」（運営：株式会社APPY、所在地：東京都中央区、代表取締役：荒木健太）は、2026年6月6日（土）、環八蒲田住宅公園（東京都大田区新蒲田1-12）にて、子ども向け体験イベント「≪6月特別企画‼︎≫オリジナルシール作りワークショップ」を開催します。 本イベントは、クッションシールに可愛いデザインペーパーを貼り付けてオリジナルシールを作る体験型のイベントです。 小さいお子様でも楽しめる内容なので、はじめてのワークショップ体験にもぴったり。 自分だけのオリジナリティあふれるシールを作りましょう♪

イベント概要

イベント名：≪6月特別企画‼︎≫オリジナルシール作りワークショップ【6/6(土)＠環八蒲田住宅公園】 開催日：2026年6月6日（土） 開催時間：11:30～15:00 開催場所： 環八蒲田住宅公園（〒144-0054 東京都大田区新蒲田1-12） 参加費：無料

イベント詳細

https://sports.melos.media/events/3920

環八蒲田住宅公園にて、子どもから大人まで楽しめる体験型イベント「オリジナルシール作りワークショップ」を開催します。 好きなイラストや文字を自由にデザインして、自分だけのオリジナルシールを作ろう！ 世界にひとつだけの作品は、思い出として持ち帰ることができます。 小さなお子さまでも楽しめる簡単な内容なので、はじめてのワークショップ体験にもぴったり。 ご家族やお友だちと一緒に、ものづくりの楽しさを体験してみませんか？

ご案内

■スケジュール ・2026年6月6日（土）11:30～15:00 ・イベント時間： （1）11:30～12:00 (受付時間 11:15～11:25) （2）13:30～14:00 (受付時間 13:15～13:25) （3）14:30～15:00 (受付時間 14:15～14:25) ・定員各部15名 ■対象 4歳～小学生のお子様 ■参加費 無料 ※住宅展示場の見学が必要です。 ※お一人様1回限りの参加とさせていただきます。 ■参加方法 事前予約制。以下のサイトからご予約ください。 ■持ち物 特になし ■イベント参加にあたってのお願い ・お子様のお預かりはできかねますので、必ず保護者様のご観覧をお願いいたします。 ・貴重品の管理は各自で行なってください。盗難、紛失等の責任は負いかねますので予めご了承ください。 ・他の参加者への威嚇や暴力行為があった場合は、即時退場いただきます。 ・危険な行為や暴言などに対してはスタッフから注意する場合があります。 ■キャンセルについて 止むを得ず、キャンセルや欠席をされる場合は下記メールアドレスにお早めに必ずご連絡をお願い致します。 ※人気のプログラムではキャンセル待ちをされているお客様がいらっしゃいますため、ご協力をお願い致します。 【キャンセル連絡受付】 melossports@appy-net.jp ▼予約はこちら

本件に関するお問い合わせ先

https://sports.melos.media/events/3920

株式会社APPY MELOSスポーツ事務局 担当：林 URL：https://sports.melos.media/ お問合せ：https://sports.melos.media/contacts

会社概要

株式会社APPY 〒104-0033 東京都中央区新川1-26-9 新川イワデビル3F https://appy-net.jp/