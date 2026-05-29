株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、韓国発ライフスタイルブランド「BANACO（バナコ）」の晴雨兼用折り畳みUVアンブレラを、2026年6月10日(水)より日本国内にて発売いたします。本アイテムは、ジェイアール名古屋タカシマヤにて開催される「CAViAR PRODUCTS POP UP SHOP “LIFESTYLE EDIT” 」にて初披露。 CAViAR PRODUCTS、ZOZOTOWN、全国のセレクトショップなどでも順次展開予定です。

今回発売される「BREEZE UV UMBRELLA」は、鮮やかなストライプデザインが印象的な晴雨兼用タイプの折り畳み傘。紫外線遮蔽率99%認証の生地を使用し、強い日差しをしっかりカットしながら、撥水・耐水仕様で突然の雨にも対応します。ポップな4色展開と軽量な折り畳み設計で、日常使いはもちろん、旅行やアウトドアシーンにも最適。

持ち手付きの専用ポーチが付属し、濡れた傘もスマートに収納できます。 “空間を色で満たす”をコンセプトに、日韓共に人気を集めるBANACO らしい、機能性とカラーセンスを兼ね備えたアイテムです。

BANACO / BREEZE UV UMBRELLA

【商品情報】BREEZE UV UMBRELLA カラー：GREEN / BLUE / PINK / ORANGE 素材：polyester 100%/フレーム(スチール＋ガラス繊維(グラスファイバー))/持ち手(ABS) 傘のサイズ：34×32×56 cm、ポーチのサイズ：22.5×14cm 価格：3,520円（税込） 【発売日】2026年6月10日(水) 【販売店舗】 ・ジェイアール名古屋タカシマヤ9階イベントスポット1「CAViAR PRODUCTS POP UP SHOP “LIFESTYLE EDIT” 」 ※2026年6月10日(水)～6月16日(火)の期間限定ショップ ・CAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/） ・ZOZOTOWN ・全国のセレクトショップほか 【お客様お問い合わせ先】 株式会社ビヨンクール 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207 TEL：03-6804-5201