六本木の老舗ワインバー「Climat」が25年目に刷新！ 秩父・横瀬町の女性醸造家が手がける「Vigneronne’s Bar」（クリマ - ア・ヴィニュロンヌズ・バー）」として再始動 ～都市とワイナリーを繋ぐ、“造り手が直接ストーリーを語る場”へ～ 六本木の老舗ワインバー「Climat（クリマ）」は、開業25年目の節目に、女性醸造家・島田美沙が手がける新コンセプト「Climat - A Vigneronne’s Bar」としてリニューアルいたします。

■ 歴史と進化：単なるワインバーから“造り手が語る場”へ

1980年代、六本木で日本のワイン文化の象徴として愛された伝説の名店「Cave du Forum」。その熱い系譜を継ぎ、2002年に誕生した「Climat」は、20年以上にわたり多くのワイン愛好家に支持され続けてきた老舗です。 このたび25年目を迎えるにあたり、当店は単にワインを飲む場所から、一歩踏み込んだ“造り手が直接その魅力を語る場”へと進化を遂げます。

■ 新コンセプト：「Climat × Vigneronne」

Climat（クリマ）： 土地の個性、気候、テロワール Vigneronne（ヴィニュロンヌ）： 女性ブドウ栽培・ワイン醸造家 埼玉県秩父地域・横瀬町芦ヶ久保に拠点を置く新進気鋭のワイナリー「Winery Passion」で自らブドウを育て、ワインを醸造する島田美沙が、カウンターで自らワインを提供。土地の気候、畑の土壌、そして1本のボトルに込めた情熱のストーリーを、ゲストへダイレクトに伝える唯一無二の空間です。

■ 「Climat - A Vigneronne’s Bar」4つの特徴

1. 醸造家自身による接客と解説： 生産者ならではの視点でワインのディテールを解説。 2. 秩父のテロワールを体現したワイン： 自然豊かな秩父・横瀬町芦ヶ久保の風土が育んだ「Winery Passion」のオリジナルワインを提供。 3. ヴィンテージワインとの共存： 長年「Climat」が培ってきた極上のオールドヴィンテージコレクションも網羅。 4. 生演奏を楽しめる上質な空間： 贅沢なアコースティック音楽が、ワインの味わいをさらに引き立てます。

■ 定期イベント：鮨・ワイン・生演奏の融合「至福の食卓」

リニューアル後の新たな試みとして、毎月第3金曜日にプレミアムイベント「至福の食卓」を開催いたします。2025に続き2026年もミシュラン東京でビブグルマンを獲得した鮨職人の鮨コース（赤酢・5種のオツマミ付き）と、島田美沙が造るワイン、そして実力派ミュージシャンによる生演奏が融合する五感の体験を展開します。

■ 店舗概要

店名： Climat - A Vigneronne’s Bar（クリマ - ア・ヴィニュロンヌズ・バー）」 オーナー・醸造家： 島田美沙 所在地： 東京都港区六本木3-4-2 Room#210 アクセス： 東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅 徒歩5分 / 都営大江戸線・東京メトロ日比谷線「六本木」駅 徒歩5分 営業形態： 当店は六本木の路地裏に佇む「看板の無い隠れ家ワインバー」です。現在は不定期営業となっておりますので、最新の営業日やイベント情報は公式ホームページをご確認いただくか、下記まで直接お問い合わせください。 内容： ワイン、シーズナルイベント、ペアリング体験、生演奏ライブ 詳細・WEB予約： https://www.climat.org/reservation

■ Winery Passionについて

埼玉県秩父郡横瀬町芦ヶ久保に拠点を置くワイナリー。小規模ながら、秩父の豊かな土地の個性を最大限に引き出し、造り手である島田美沙の豊かな感性と情熱を反映した、ストーリーのあるワインを手がけています。

■ 本件に関するお問い合わせ先

公式ホームページ（イベント情報・ご予約）： https://www.climat.org/reservation お問い合わせ専用フォーム： https://www.climat.org/contact ※当店は看板の無い隠れ家バーとして不定期営業を行っており、また醸造・店舗運営等のためお電話での対応が難しくなっております。 恐れ入りますが、営業日の確認やイベントに関するお問い合わせ、取材のご依頼などはすべて上記「お問い合わせ専用フォーム」よりご連絡いただきますようお願い申し上げます。