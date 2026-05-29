【とんかつ神楽坂さくら】世界が認めた美味しさ「大麦仕上三元豚」が登場。“大麦”で仕上げ、あっさりとした上質な脂が特長の、厚切りご馳走とんかつ

今回導入する「大麦仕上三元豚」は、良質な大麦を豊富に与えて育てることで、雑味の少ないすっきりとした味わいと、肉質がきめ細かくしまりのある肉質に仕上げた三元豚です。大麦で育った豚は脂の融点が高いため、食べたときにベタつかず、サラッとした口溶けと上品な甘みを楽しめます。また、その品質は世界的にも評価されており、世界的な味覚評価機関として知られる「国際味覚審査機構（International Taste Institute）」において、最高評価となる“三つ星”を受賞しています。■『とんかつ神楽坂さくら』についてとんかつ神楽坂さくらでは、ご注文いただいてから一枚一枚衣をつけ、低温でじっくりと揚げることで、厚切りでもやわらかくジューシーな味わいに仕上げています。油は不飽和脂肪酸含有の植物性100%、とんかつに合う銘柄米やキャベツを厳選するなど、とんかつをより美味しく味わっていただくため、細部までこだわっています。また、卓上には「岩塩」「甘口ソース」「辛口ソース」の3種をご用意。まずは、とんかつならではの肉の旨みや脂の甘みを感じられる「岩塩」でお召し上がりいただくことを推奨しています。その後は、お好みに合わせてソースを使い分けながら、味わいの変化を楽しみ、最後のひと口までご堪能いただけます。 ※一部店舗では卓上に「味噌ダレ」もご用意しています。ぜひ、とんかつ神楽坂さくらで、厳選銘柄豚の厚切りとんかつを心行くまでお楽しみください。■「大麦仕上三元豚」を使用したメニュー例（一部抜粋）2026年6月3日（水）より一部店舗にて販売

＜定食は全て「ごはん」「キャベツ」「お味噌汁」のお替わり無料＞













さくらミックスフライ定食、ロース&野菜肉詰め定食



・ロース&海老フライ定食：税込1,980円



└ロースかつ75g / 海老フライ2尾



・ヒレ&海老フライ定食 ：税込2,180円



└ヒレかつ80g / 海老フライ2尾



・４種ミックスフライ定食 ：税込2,180円



└ヒレかつ40g / メンチかつ60g / 海老フライ1尾 / 選べる巻きかつ1個（アスパラ・チーズ・梅しそ）















・ロース&海老フライ定食：税込1,980円└ロースかつ75g / 海老フライ2尾・ヒレ&海老フライ定食 ：税込2,180円└ヒレかつ80g / 海老フライ2尾・４種ミックスフライ定食 ：税込2,180円└ヒレかつ40g / メンチかつ60g / 海老フライ1尾 / 選べる巻きかつ1個（アスパラ・チーズ・梅しそ）





ロース&海老フライ定食、4種ミックスフライ定食



















飼料からこだわり管理された良質な厳選豚は、肉質がきめ細かく脂は甘く、肉本来の旨みがあります。ご注文いただいてから一枚一枚衣をつけ、低温でじっくりと揚げたとんかつは、厚切りでもやわらかくジューシーな味わいです。



油は不飽和脂肪酸含有の植物性100%を使用。さくっと軽い仕上がりで、素材の美味しさを際立たせ、飽きのこない美味しさを引き出します。







































●店舗情報・メニュー詳細はこちら：https://www.tonkatsu-sakura.jp/location/※店舗によって、内容・価格が異なります。詳しくは店舗情報からメニューをご確認ください。■「とんかつ神楽坂さくら」のこだわり：土鍋ごはん【一部店舗限定】とんかつ神楽坂さくらで使用している「土鍋」は、窯元に依頼し、サイズや形状、色合いまで細部を調整しながら焼き上げたオリジナルの土鍋です。お米をふっくら炊き上げるため、熱の伝わり方や蓄熱性にもこだわり、お客様に“炊きたてごはんと味わうとんかつ”の美味しさをより楽しんでいただけるよう設計しています。また、テーブルに運ばれた際の佇まいや温もりにもこだわることで、とんかつだけでなく、ごはんを含めた定食全体の満足感を高めています。土鍋ごはんが美味しい理由甘みを引き出す温度変化土鍋はゆっくりと温まるため、お米のでんぷんを糖に変える酵素が活発に働く温度帯を長く保つことで、お米の甘みを引き出します。遠赤外線効果によるふっくら炊き陶器である土鍋は、遠赤外線を放射します。表面だけでなく、熱がお米の芯までしっかりと伝わるため、一粒一粒が立ち上がり、ふっくらとした食感に仕上がります。高い蓄熱性と余熱による蒸らし土は熱をたっぷりと蓄える性質（蓄熱性）があります。火を止めた後も冷めにくく、余熱でしっかりと蒸らされることで、ふっくらとしたツヤのあるご飯が完成します。https://digitalpr.jp/table_img/2956/135852/135852_web_2.png■「とんかつ神楽坂さくら」のこだわり：とんかつに合う素材を厳選お米は銘柄米にこだわり、味と香り、つやが特徴です。お米の粒ひとつひとつがしっかりとして粘り気が少なく、とんかつの旨みを引き立てる縁の下の力持ちです。さらに、とんかつの名脇役であるキャベツは、葉が柔らかくて甘い収穫適期を目安に収穫された国産キャベツのみを使用。毎日お店でスライスをして鮮度を保っています。繊細な千切りのキャベツは空気を含んでふわっと軽く、ソースやドレッシングがよく絡みます。厳選した銘柄豚を心ゆくまでお楽しみください。