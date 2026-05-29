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フィリピンにおける合弁会社「AJS Pharma, Inc.」の設立およびコンセプトストア1号店グランドオープンに関するお知らせ
スギホールディングス株式会社（代表取締役社長：杉浦 克典、以下「当社」）は、フィリピンにおいて設立された合弁会社「AJS Pharma, Inc.」へ2026年1月に出資を行い、2026年5月29日にフィリピンのマニラ首都圏（マカティ市）において同社のコンセプトストア1号店をグランドオープンいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
■ 合弁会社設立の背景・目的
当社グループは、国内約2,300店舗のネットワークに加え、薬剤師・ビューティアドバイザー・管理栄養士といった多数の専門人材を擁する調剤併設型ドラッグストアを強みとしております。地域の生活者の疾病予防から健康管理まで生涯にわたり関わる「トータルヘルスケア戦略」を推進し、地域社会への貢献を目指しております。近年は、国内で培った経営ノウハウと当社グループの自社開発商品を中心とした商品供給力を活かし、アジア地域での事業展開を加速させております。提携各国において強い信頼関係と高いシナジーを生み出し、ネットワークの拡大を図るとともに、これまでに各国パートナー企業と築き上げてきた事業のさらなる深耕に特に力を入れております。
一方、フィリピン大手財閥 Ayala Corporation（以下「Ayala グループ」）はフィリピンで最も古く、最大の複合企業のひとつであり、同国の経済発展を牽引している企業です。同グループにおいてヘルスケア事業を担う「Ayala Healthcare Holdings, Inc.（以下、AC Health）」は、医療提供と医薬品の2 本柱で事業を展開し、あらゆる段階の医療ニーズに対応するシームレスなヘルスケア・エコシステムを構築しています。そのポートフォリオには、18 の多診療科クリニック・外来センターと7 つの総合病院からなる「Healthway Medical Network」、ジェネリック医薬品調剤薬局のパイオニア「Generika Drugstore」および北ルソンを牽引する調剤薬局「St.Joseph Drug」（両チェーン合計で全国900 店舗以上の調剤薬局を展開）、さらに主要な医薬品輸入・卸売業である「IE Medica」と「MedEthix」が含まれています。
当社は、AC Health の子会社である「AC HEALTH PHARMA VENTURES, INC.（以下「APV」）」および「JOLECO RESOURCES, INC.（以下「JRI」）」と合弁会社を設立いたしました。
APV はAC Health の完全子会社であり、フィリピンにおいて医薬品の輸入・卸売業および調剤薬局を含め、医薬品バリューチェーン全体を網羅する強固な統合型ファーマネットワークを有しています。本合弁事業においてAPV は、この強固な事業基盤を活用し、当社製品の輸入や製品登録の取得支援、サプライヤーへのアクセス提供、ならびにフィリピン市場でのマーケティングや店舗展開に関する知見の提供など、事業の垂直立ち上げを強力に牽引する役割を担います。
また、JRI は、APV の関連会社であり、フィリピンの北ルソンを中心に展開する調剤薬局チェーン「St. Joseph Drug」の運営会社です。実店舗から移動式薬局、オンラインストアまで多角的なチャネルを通じて、医薬品の卸売および小売事業を幅広く展開し、地域の医療ニーズを支える体制を構築しています。
当社はフィリピン市場において、日本の高品質かつ手頃なヘルスケア製品をより多くの家庭に届けたいという共通の志のもと、各社の強みを融合させるべく本合弁会社を設立し、2026年１月に出資いたしました。本合弁会社では、以下の店舗展開と戦略を通じて、新たな価値の提供を目指してまいります。
新店舗のコンセプトと展開について
新設された合弁会社「AJS Pharma, Inc.」は、2026 年5 月29 日にマニラ首都圏のマカティ市において、同社のコンセプトストア1 号店「St. Joseph Drug Powered by スギSUGI」をグランドオープンいたしました。本店舗は、「St. Joseph Drug」のコアである医薬品提供のノウハウに、当社グループが強みを持つヘルス＆ウェルネス関連の日本製品を融合させた「日本のインスピレーションを取り入れたウェルネス薬局（Japanese-inspired wellness pharmacy）」をコンセプトとしています。さらに、この独自のコンセプトをフィリピン市場で具現化しスピーディな展開を実現するため、APV が有する強固な医薬品統合ネットワークやマーケティングに関する深い知見を最大限に活用した店舗運営を行ってまいります。
まずはマニラ首都圏でのパイロット店舗の展開を足掛かりとして事業の商業的有用性と拡張性を実証し、将来的には首都圏外への拡大展開を目指してまいります。
■ 合弁会社の概要について
【AJS Pharma, Inc.の概要】
会 社 名: AJS Pharma, Inc.
所 在 地: 3rd Floor Makati Stock Exchange Building, 6767 Ayala Avenue, Makati City, Philippines
出資比率: 当社 40％、APV 40%、JRI 20%
事業内容: コンセプトストアの設立・運営、医薬品・健康食品・化粧品等の販売
■当事会社の概要について
【AC HEALTH PHARMA VENTURES, INC. の概要】
会 社 名: AC HEALTH PHARMA VENTURES, INC.
設 立: 2015 年
所 在 地: 3rd Floor Makati Stock Exchange Building, 6767 Ayala Avenue, Makati City, Philippines
代 表 者: President and CEO Josette Adrienne A. Abarca
U R L : https://www.achealth.com.ph/
事業内容: 医薬品の輸入・卸売、および小売業を含む医薬品バリューチェーン全体にわたるポートフォリオを持つ統合型医薬品ネットワークの運営
【JOLECO RESOURCES, INC. の概要】
会 社 名: JOLECO RESOURCES, INC.
設 立: 1987 年
所 在 地: St.Joseph Drug Corporate Center, 287 Tapuac District, Dagupan City, Pangasinan, Philippines
代 表 者: President, and CEO Ma. Socorro Dorotea L. Cruz
U R L : https://stjosephdrug.com/
事業内容: フィリピン北・中部ルソン地方における調剤薬局チェーン（St. Joseph Drug）の運営、および医薬品・医薬部外品・化粧品等の小売・卸売事業
【スギホールディングス株式会社の概要】
会 社 名: スギホールディングス株式会社
設 立: 1982 年
所 在 地: 愛知県大府市横根町新江62 番地の１
（登記上の本店所在地は「愛知県安城市三河安城町一丁目8 番地4」）
代 表 者: 代表取締役社長 杉浦 克典
U R L : https://www.sugi-hd.co.jp/
事業内容: スギ薬局グループ全社の経営管理、運営
本件に関するお問合わせ先
スギホールディングス株式会社
執行役員 経営企画・財務担当 笠井 真
電話: 0562-45-2744
■ 合弁会社設立の背景・目的
一方、フィリピン大手財閥 Ayala Corporation（以下「Ayala グループ」）はフィリピンで最も古く、最大の複合企業のひとつであり、同国の経済発展を牽引している企業です。同グループにおいてヘルスケア事業を担う「Ayala Healthcare Holdings, Inc.（以下、AC Health）」は、医療提供と医薬品の2 本柱で事業を展開し、あらゆる段階の医療ニーズに対応するシームレスなヘルスケア・エコシステムを構築しています。そのポートフォリオには、18 の多診療科クリニック・外来センターと7 つの総合病院からなる「Healthway Medical Network」、ジェネリック医薬品調剤薬局のパイオニア「Generika Drugstore」および北ルソンを牽引する調剤薬局「St.Joseph Drug」（両チェーン合計で全国900 店舗以上の調剤薬局を展開）、さらに主要な医薬品輸入・卸売業である「IE Medica」と「MedEthix」が含まれています。
当社は、AC Health の子会社である「AC HEALTH PHARMA VENTURES, INC.（以下「APV」）」および「JOLECO RESOURCES, INC.（以下「JRI」）」と合弁会社を設立いたしました。
APV はAC Health の完全子会社であり、フィリピンにおいて医薬品の輸入・卸売業および調剤薬局を含め、医薬品バリューチェーン全体を網羅する強固な統合型ファーマネットワークを有しています。本合弁事業においてAPV は、この強固な事業基盤を活用し、当社製品の輸入や製品登録の取得支援、サプライヤーへのアクセス提供、ならびにフィリピン市場でのマーケティングや店舗展開に関する知見の提供など、事業の垂直立ち上げを強力に牽引する役割を担います。
また、JRI は、APV の関連会社であり、フィリピンの北ルソンを中心に展開する調剤薬局チェーン「St. Joseph Drug」の運営会社です。実店舗から移動式薬局、オンラインストアまで多角的なチャネルを通じて、医薬品の卸売および小売事業を幅広く展開し、地域の医療ニーズを支える体制を構築しています。
当社はフィリピン市場において、日本の高品質かつ手頃なヘルスケア製品をより多くの家庭に届けたいという共通の志のもと、各社の強みを融合させるべく本合弁会社を設立し、2026年１月に出資いたしました。本合弁会社では、以下の店舗展開と戦略を通じて、新たな価値の提供を目指してまいります。
新店舗のコンセプトと展開について
新設された合弁会社「AJS Pharma, Inc.」は、2026 年5 月29 日にマニラ首都圏のマカティ市において、同社のコンセプトストア1 号店「St. Joseph Drug Powered by スギSUGI」をグランドオープンいたしました。本店舗は、「St. Joseph Drug」のコアである医薬品提供のノウハウに、当社グループが強みを持つヘルス＆ウェルネス関連の日本製品を融合させた「日本のインスピレーションを取り入れたウェルネス薬局（Japanese-inspired wellness pharmacy）」をコンセプトとしています。さらに、この独自のコンセプトをフィリピン市場で具現化しスピーディな展開を実現するため、APV が有する強固な医薬品統合ネットワークやマーケティングに関する深い知見を最大限に活用した店舗運営を行ってまいります。
まずはマニラ首都圏でのパイロット店舗の展開を足掛かりとして事業の商業的有用性と拡張性を実証し、将来的には首都圏外への拡大展開を目指してまいります。
■ 合弁会社の概要について
【AJS Pharma, Inc.の概要】
会 社 名: AJS Pharma, Inc.
所 在 地: 3rd Floor Makati Stock Exchange Building, 6767 Ayala Avenue, Makati City, Philippines
出資比率: 当社 40％、APV 40%、JRI 20%
事業内容: コンセプトストアの設立・運営、医薬品・健康食品・化粧品等の販売
■当事会社の概要について
【AC HEALTH PHARMA VENTURES, INC. の概要】
会 社 名: AC HEALTH PHARMA VENTURES, INC.
設 立: 2015 年
所 在 地: 3rd Floor Makati Stock Exchange Building, 6767 Ayala Avenue, Makati City, Philippines
代 表 者: President and CEO Josette Adrienne A. Abarca
U R L : https://www.achealth.com.ph/
事業内容: 医薬品の輸入・卸売、および小売業を含む医薬品バリューチェーン全体にわたるポートフォリオを持つ統合型医薬品ネットワークの運営
【JOLECO RESOURCES, INC. の概要】
会 社 名: JOLECO RESOURCES, INC.
設 立: 1987 年
所 在 地: St.Joseph Drug Corporate Center, 287 Tapuac District, Dagupan City, Pangasinan, Philippines
代 表 者: President, and CEO Ma. Socorro Dorotea L. Cruz
U R L : https://stjosephdrug.com/
事業内容: フィリピン北・中部ルソン地方における調剤薬局チェーン（St. Joseph Drug）の運営、および医薬品・医薬部外品・化粧品等の小売・卸売事業
【スギホールディングス株式会社の概要】
会 社 名: スギホールディングス株式会社
設 立: 1982 年
所 在 地: 愛知県大府市横根町新江62 番地の１
（登記上の本店所在地は「愛知県安城市三河安城町一丁目8 番地4」）
代 表 者: 代表取締役社長 杉浦 克典
U R L : https://www.sugi-hd.co.jp/
事業内容: スギ薬局グループ全社の経営管理、運営
本件に関するお問合わせ先
スギホールディングス株式会社
執行役員 経営企画・財務担当 笠井 真
電話: 0562-45-2744