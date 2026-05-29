電動型プレートコンパクターの世界市場2026年、グローバル市場規模（作動重量80kg以下、80kg～100kg、100kg以上）・分析レポートを発表
2026年5月29日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電動型プレートコンパクターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、電動型プレートコンパクターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の電動型プレートコンパクター市場は、2024年時点で9億2200万米ドル規模に達しており、2031年には22億1200万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は13.5％と見込まれており、建設機械の電動化需要拡大を背景に高い成長が期待されています。
電動型プレートコンパクターは、土壌、砂利、アスファルトなどを締め固めるために使用される建設機械です。道路、歩道、駐車場、建築基礎工事などにおいて、地盤を安定化させる目的で広く利用されています。従来のエンジン式機械と比較して、電動型は排出ガスを発生させず、騒音も低いことから、環境対応型建設機械として注目されています。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、環境規制強化、建設機械の電動化推進、低騒音設備需要増加、都市建設需要拡大などが挙げられます。
特に建設業界では環境負荷低減への関心が高まっており、排出ガスゼロかつ低騒音である電動建設機械への需要が増加しています。電動型プレートコンパクターは、従来のガソリン式製品と比較して環境性能に優れていることから、持続可能な建設設備として評価されています。
また、製造企業は作業者の安全性や快適性向上にも注力しており、人間工学に基づく設計によって作業負担軽減や作業効率向上が図られています。
さらに、建設会社や施工業者では、設備購入ではなくレンタル利用を選択する傾向が強まっており、短期工事向けレンタル市場拡大も市場成長を後押ししています。
本レポートでは、米国の関税制度や国際政策変化についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「稼働重量80キログラム以下」「稼働重量80～100キログラム」「稼働重量100キログラム以上」に分類されています。80キログラム以下の小型製品は小規模工事や造園用途向けに広く利用されています。一方、100キログラム以上の大型製品は道路工事や大型建設現場向け需要が拡大しています。
用途別では、「道路工事」「駐車場・空港」「その他」に分類されています。特に道路工事分野は最大市場となっており、都市インフラ整備や道路補修工事需要が市場成長を支えています。また、空港や大型駐車場建設向け需要も増加しています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
欧州市場は環境規制が厳格であり、電動建設機械導入が進んでいることから、高い市場成長が期待されています。特にドイツや英国では低排出建設機械需要が増加しています。
北米市場では都市インフラ更新需要や建設業界の電動化推進が市場拡大を支えています。アジア太平洋地域では、中国、日本、インドを中心に都市化や建設投資拡大が進んでおり、市場成長が加速しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電動型プレートコンパクターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、電動型プレートコンパクターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の電動型プレートコンパクター市場は、2024年時点で9億2200万米ドル規模に達しており、2031年には22億1200万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は13.5％と見込まれており、建設機械の電動化需要拡大を背景に高い成長が期待されています。
電動型プレートコンパクターは、土壌、砂利、アスファルトなどを締め固めるために使用される建設機械です。道路、歩道、駐車場、建築基礎工事などにおいて、地盤を安定化させる目的で広く利用されています。従来のエンジン式機械と比較して、電動型は排出ガスを発生させず、騒音も低いことから、環境対応型建設機械として注目されています。
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【市場成長の背景】
市場成長の主な要因として、環境規制強化、建設機械の電動化推進、低騒音設備需要増加、都市建設需要拡大などが挙げられます。
特に建設業界では環境負荷低減への関心が高まっており、排出ガスゼロかつ低騒音である電動建設機械への需要が増加しています。電動型プレートコンパクターは、従来のガソリン式製品と比較して環境性能に優れていることから、持続可能な建設設備として評価されています。
また、製造企業は作業者の安全性や快適性向上にも注力しており、人間工学に基づく設計によって作業負担軽減や作業効率向上が図られています。
さらに、建設会社や施工業者では、設備購入ではなくレンタル利用を選択する傾向が強まっており、短期工事向けレンタル市場拡大も市場成長を後押ししています。
本レポートでは、米国の関税制度や国際政策変化についても分析されており、これらが競争構造、地域経済、供給網の安定性へ与える影響について詳しく検討されています。
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【市場セグメント分析】
市場は製品タイプ別と用途別に分類されています。
製品タイプ別では、「稼働重量80キログラム以下」「稼働重量80～100キログラム」「稼働重量100キログラム以上」に分類されています。80キログラム以下の小型製品は小規模工事や造園用途向けに広く利用されています。一方、100キログラム以上の大型製品は道路工事や大型建設現場向け需要が拡大しています。
用途別では、「道路工事」「駐車場・空港」「その他」に分類されています。特に道路工事分野は最大市場となっており、都市インフラ整備や道路補修工事需要が市場成長を支えています。また、空港や大型駐車場建設向け需要も増加しています。
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【地域別動向】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカが主要市場として分析されています。
欧州市場は環境規制が厳格であり、電動建設機械導入が進んでいることから、高い市場成長が期待されています。特にドイツや英国では低排出建設機械需要が増加しています。
北米市場では都市インフラ更新需要や建設業界の電動化推進が市場拡大を支えています。アジア太平洋地域では、中国、日本、インドを中心に都市化や建設投資拡大が進んでおり、市場成長が加速しています。