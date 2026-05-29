寝る前のスマホ時間を、赤い光の28分へ。?おやすみ前の「光じたく」を提案するユメミライト、月額サブスクで展開
就寝前の明るい光を控えたい方へ。赤い光がゆっくり消えていく、アプリ不要のメラトニンライト(R)
有限会社ドリームチーム（本社：神奈川県横浜市）は、就寝前の光環境を見直すためのメラトニンライト(R)「ユメミライト」を、月額サブスクリプションで利用できるサービスとして展開しています。
ユメミライトは、赤い光が点灯し、約28分かけてゆっくりと消えていくライトです。寝る直前までスマートフォンを見たり、明るい照明の中で過ごしたりする習慣から、静かな光の中で一日を終える時間へ。?当社はこの新しいおやすみ前の習慣を、「光じたく」として提案します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350466/images/bodyimage1】
寝る前まで、スマホを見てしまう夜に
「早く眠りたいのに、ついスマートフォンを見続けてしまう」?「仕事や家事が終わっても、気持ちがなかなか切り替わらない」?「睡眠のために何か始めたいが、複雑な管理は続かない」
現代の夜は、眠る直前まで画面や明るい照明に囲まれがちです。
厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド2023」では、良い睡眠のための環境づくりとして、光の「明るさ」「波長」「時間帯」への配慮が重要とされ、就寝前はブルーライトを含む明るい光をできるだけ避けることが勧められています。
そこでユメミライトは、眠りそのものを約束するのではなく、寝る前の光と時間の使い方を見直すきっかけを届けます。
「光じたく」とは、眠る前に光を切り替える新習慣
歯を磨く。パジャマに着替える。明日の準備をする。?眠る前には、いくつもの小さな支度があります。
そこにもうひとつ、「光を切り替える」という習慣を。
ユメミライトのボタンを押すと、ベッドサイドに赤い光が灯ります。点灯後は徐々に光が弱まり、合計約28分で自動消灯。スマートフォンのアプリ操作や設定は必要ありません。
寝る前のひとときを、明るい画面ではなく、静かに消えていく光とともに過ごす。?ユメミライトは、忙しい日にも無理なく取り入れやすい、おやすみ前のためのライトです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350466/images/bodyimage2】
赤い光を採用した理由
ユメミライトは、就寝前の時間に使用することを考え、赤色光を採用しています。
夜の光環境では、光の色だけでなく、明るさや使用する時間帯も重要です。厚生労働省の睡眠ガイドでは、体内時計に関わる光の受容細胞は460～480nm付近の短波長光に強く反応し、同じ光の強さであればブルーライトが体内時計に強く影響すると説明されています。
ユメミライトは、「赤い光を浴びれば眠れる」とうたう製品ではありません。?寝る前の時間に、スマートフォンや白く明るい照明から距離を置き、落ち着いた光環境へ切り替えるためのライトとして開発されています。
まずは月額利用で試せるように
ユメミライトは、現在、公式オンラインストアにて販売中ですが、購入前に生活の中へ取り入れられるか確かめたいという方に向け、月額サブスクリプションにも対応しています。
サブスクリプションでは、月額3,000円でユメミライトを利用可能です。実際にベッドサイドへ置き、就寝前の過ごし方に取り入れながら、自分の生活に合うかを確認できます。
また、使用後に購入を希望する場合は、それまでに支払ったサブスク代金の50％を買取額に充当できる仕組みを用意しています。
睡眠に関わるアイテムは、使い方や生活リズムとの相性が大切です。?だからこそ、いきなり購入するのではなく、まずは日々の夜に取り入れてみる選択肢を提供します。
有限会社ドリームチーム（本社：神奈川県横浜市）は、就寝前の光環境を見直すためのメラトニンライト(R)「ユメミライト」を、月額サブスクリプションで利用できるサービスとして展開しています。
ユメミライトは、赤い光が点灯し、約28分かけてゆっくりと消えていくライトです。寝る直前までスマートフォンを見たり、明るい照明の中で過ごしたりする習慣から、静かな光の中で一日を終える時間へ。?当社はこの新しいおやすみ前の習慣を、「光じたく」として提案します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350466/images/bodyimage1】
寝る前まで、スマホを見てしまう夜に
「早く眠りたいのに、ついスマートフォンを見続けてしまう」?「仕事や家事が終わっても、気持ちがなかなか切り替わらない」?「睡眠のために何か始めたいが、複雑な管理は続かない」
現代の夜は、眠る直前まで画面や明るい照明に囲まれがちです。
厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド2023」では、良い睡眠のための環境づくりとして、光の「明るさ」「波長」「時間帯」への配慮が重要とされ、就寝前はブルーライトを含む明るい光をできるだけ避けることが勧められています。
そこでユメミライトは、眠りそのものを約束するのではなく、寝る前の光と時間の使い方を見直すきっかけを届けます。
「光じたく」とは、眠る前に光を切り替える新習慣
歯を磨く。パジャマに着替える。明日の準備をする。?眠る前には、いくつもの小さな支度があります。
そこにもうひとつ、「光を切り替える」という習慣を。
ユメミライトのボタンを押すと、ベッドサイドに赤い光が灯ります。点灯後は徐々に光が弱まり、合計約28分で自動消灯。スマートフォンのアプリ操作や設定は必要ありません。
寝る前のひとときを、明るい画面ではなく、静かに消えていく光とともに過ごす。?ユメミライトは、忙しい日にも無理なく取り入れやすい、おやすみ前のためのライトです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350466/images/bodyimage2】
赤い光を採用した理由
ユメミライトは、就寝前の時間に使用することを考え、赤色光を採用しています。
夜の光環境では、光の色だけでなく、明るさや使用する時間帯も重要です。厚生労働省の睡眠ガイドでは、体内時計に関わる光の受容細胞は460～480nm付近の短波長光に強く反応し、同じ光の強さであればブルーライトが体内時計に強く影響すると説明されています。
ユメミライトは、「赤い光を浴びれば眠れる」とうたう製品ではありません。?寝る前の時間に、スマートフォンや白く明るい照明から距離を置き、落ち着いた光環境へ切り替えるためのライトとして開発されています。
まずは月額利用で試せるように
ユメミライトは、現在、公式オンラインストアにて販売中ですが、購入前に生活の中へ取り入れられるか確かめたいという方に向け、月額サブスクリプションにも対応しています。
サブスクリプションでは、月額3,000円でユメミライトを利用可能です。実際にベッドサイドへ置き、就寝前の過ごし方に取り入れながら、自分の生活に合うかを確認できます。
また、使用後に購入を希望する場合は、それまでに支払ったサブスク代金の50％を買取額に充当できる仕組みを用意しています。
睡眠に関わるアイテムは、使い方や生活リズムとの相性が大切です。?だからこそ、いきなり購入するのではなく、まずは日々の夜に取り入れてみる選択肢を提供します。