情報処理学会 連続セミナー2026 第2回「LLMハルシネーション ～その原因と対策～」開催のご案内
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■一般社団法人情報処理学会 連続セミナー2026■
「実世界に広がるAI：情報技術の融合と社会展開」
連続セミナー2026 第2回 6月26日（金） 13：00～16：25
「LLMハルシネーション ～その原因と対策～」
▼▼▼セミナー詳細はこちらから▼▼▼
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2026/program02.html
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【開催概要】
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2022年11月末のChatGPT登場以降、大規模言語モデル（LLM：Large Language Model）
と呼ばれる対話型AIの技術発展と利用拡大が著しい。LLMは、まるで人間のよう
な自然な応答や専門的な知識・能力を備えているような応答を返す。しかし、事
実とは異なる情報や、根拠のない架空の内容を、あたかも正しいかのように自信
満々に出力する、「ハルシネーション」（Hallucination、幻覚）と呼ばれる現象が
起こることが知られており、これを完全に回避することは難しい。本セミナーで
は、ハルシネーションが起こる原因と対策について紹介する。
【タイムテーブル】
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[13:00-13:10]オープニング
加藤 誠（筑波大学 図書館情報メディア系 准教授／国立情報学研究所 情報社会相関研究系 准教授）
[13:10-13:50]Session1「LLM におけるハルシネーションの多角的な要因分析」
清丸 寛一（国立情報学研究所 大規模言語モデル研究開発センター 特任助教）
[14:00-14:40]Session2「ハルシネーション対策としてのRAG」
加藤 誠（筑波大学 図書館情報メディア系 准教授／国立情報学研究所 情報社会相関研究系 准教授）
[14:50-15:30]Session3「ハルシネーション対策としての推論モデル」
小林和馬（国立がん研究センター研究所 医療AI研究開発分野 主任研究員/国立情報学研究所 大規模言語モデル研究開発センター 特任准教授)
[15:40-16:20]Session4「産業界でのハルシネーション対策」
佐藤 琢磨（日本電気株式会社 AIプラットフォームサービス統括部）
[16:20-16:25]クロージング
加藤 誠（筑波大学 図書館情報メディア系 准教授／国立情報学研究所 情報社会相関研究系 准教授）
[16:30-17:00] アフタートーク（懇談会）
【今後の開催スケジュール】
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第03回第04回07月15日（水）終日ハイブリッド開催※
「AIエージェントの現在地と展望
～技術発展、産業創出、そして信頼される社会実装へ～」
第05回07月31日（金）午後開催 「AI駆動ソフトウェア開発最前線」
第06回09月16日（水）午後開催 「ロボットマニピュレーションにおけるPhysical AI
～研究開発と産業応用～」
第07回09月29日（火）午後開催 「宇宙×情報処理技術
～宇宙開発現場における情報処理技術活用の現状と課題～」
第08回10月09日（金）午後開催 「ハックされる心：AI・情報技術が揺さぶる人間の認知・意思決定」
第09回10月30日（金）午後開催 「自動運転のラストピースに迫る：E2E実装から安全評価・法規まで」
第10回11月20日（金）午後開催 「DXで推進するドローン利活用」
第11回11月27日（金）午後開催 「量子イノベーション活用の最前線─社会実装への挑戦─」
第12回12月18日（金）午後開催 「デジタルヒューマン技術の可能性を探る
―製品評価・コンピュータグラフィクスからフィジカルAIまで―」
※第03回第04回は、ハイブリッド開催いたします。
各分野でご活躍の先生方にご登壇いただく予定ですので、ご関心のある方はぜひ会場でのご参加もご検討ください。
セミナー詳細 https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2026/program03.html
会場：科学技術振興機構（JST）東京本部別館（K's五番町）1階ホール
［〒102-0076 東京都千代田区五番町7 Ｋ’ｓ五番町］
会場アクセス：https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2026/access.html
【参加費（消費税込*）】* 税率は10%です。
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◆配布資料、ライブ配信視聴、アーカイブ配信視聴含む
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申込区分 12回分 6回分 2回分 1回分
会 員 94,380円 54,450円 20,570円 12,100円
非 会 員 128,700円 74,250円 28,050円 16,500円
学 生 18,700円 10,890円 4,070円 2,420円
お申込や詳細はこちらをご覧ください。
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2026/appli.html
【問い合わせ】
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一般社団法人情報処理学会 事業部門（池村・神田）
〒101-0052東京都千代田区神田小川町3丁目2-1 CIRCLES 神田小川町6F
event@ipsj.or.jp Tel.03-3518-8373
配信元企業：一般社団法人情報処理学会
■一般社団法人情報処理学会 連続セミナー2026■
「実世界に広がるAI：情報技術の融合と社会展開」
連続セミナー2026 第2回 6月26日（金） 13：00～16：25
「LLMハルシネーション ～その原因と対策～」
▼▼▼セミナー詳細はこちらから▼▼▼
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2026/program02.html
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【開催概要】
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2022年11月末のChatGPT登場以降、大規模言語モデル（LLM：Large Language Model）
と呼ばれる対話型AIの技術発展と利用拡大が著しい。LLMは、まるで人間のよう
な自然な応答や専門的な知識・能力を備えているような応答を返す。しかし、事
実とは異なる情報や、根拠のない架空の内容を、あたかも正しいかのように自信
満々に出力する、「ハルシネーション」（Hallucination、幻覚）と呼ばれる現象が
起こることが知られており、これを完全に回避することは難しい。本セミナーで
は、ハルシネーションが起こる原因と対策について紹介する。
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[13:00-13:10]オープニング
加藤 誠（筑波大学 図書館情報メディア系 准教授／国立情報学研究所 情報社会相関研究系 准教授）
[13:10-13:50]Session1「LLM におけるハルシネーションの多角的な要因分析」
清丸 寛一（国立情報学研究所 大規模言語モデル研究開発センター 特任助教）
[14:00-14:40]Session2「ハルシネーション対策としてのRAG」
加藤 誠（筑波大学 図書館情報メディア系 准教授／国立情報学研究所 情報社会相関研究系 准教授）
[14:50-15:30]Session3「ハルシネーション対策としての推論モデル」
小林和馬（国立がん研究センター研究所 医療AI研究開発分野 主任研究員/国立情報学研究所 大規模言語モデル研究開発センター 特任准教授)
[15:40-16:20]Session4「産業界でのハルシネーション対策」
佐藤 琢磨（日本電気株式会社 AIプラットフォームサービス統括部）
[16:20-16:25]クロージング
加藤 誠（筑波大学 図書館情報メディア系 准教授／国立情報学研究所 情報社会相関研究系 准教授）
[16:30-17:00] アフタートーク（懇談会）
【今後の開催スケジュール】
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第03回第04回07月15日（水）終日ハイブリッド開催※
「AIエージェントの現在地と展望
～技術発展、産業創出、そして信頼される社会実装へ～」
第05回07月31日（金）午後開催 「AI駆動ソフトウェア開発最前線」
第06回09月16日（水）午後開催 「ロボットマニピュレーションにおけるPhysical AI
～研究開発と産業応用～」
第07回09月29日（火）午後開催 「宇宙×情報処理技術
～宇宙開発現場における情報処理技術活用の現状と課題～」
第08回10月09日（金）午後開催 「ハックされる心：AI・情報技術が揺さぶる人間の認知・意思決定」
第09回10月30日（金）午後開催 「自動運転のラストピースに迫る：E2E実装から安全評価・法規まで」
第10回11月20日（金）午後開催 「DXで推進するドローン利活用」
第11回11月27日（金）午後開催 「量子イノベーション活用の最前線─社会実装への挑戦─」
第12回12月18日（金）午後開催 「デジタルヒューマン技術の可能性を探る
―製品評価・コンピュータグラフィクスからフィジカルAIまで―」
※第03回第04回は、ハイブリッド開催いたします。
各分野でご活躍の先生方にご登壇いただく予定ですので、ご関心のある方はぜひ会場でのご参加もご検討ください。
セミナー詳細 https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2026/program03.html
会場：科学技術振興機構（JST）東京本部別館（K's五番町）1階ホール
［〒102-0076 東京都千代田区五番町7 Ｋ’ｓ五番町］
会場アクセス：https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2026/access.html
【参加費（消費税込*）】* 税率は10%です。
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◆配布資料、ライブ配信視聴、アーカイブ配信視聴含む
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申込区分 12回分 6回分 2回分 1回分
会 員 94,380円 54,450円 20,570円 12,100円
非 会 員 128,700円 74,250円 28,050円 16,500円
学 生 18,700円 10,890円 4,070円 2,420円
お申込や詳細はこちらをご覧ください。
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2026/appli.html
【問い合わせ】
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一般社団法人情報処理学会 事業部門（池村・神田）
〒101-0052東京都千代田区神田小川町3丁目2-1 CIRCLES 神田小川町6F
event@ipsj.or.jp Tel.03-3518-8373
配信元企業：一般社団法人情報処理学会
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