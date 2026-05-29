メドノア無料ヘルスケアツール 累計利用者数が5万人を突破 ― 公開1周年から半月で1万人を上積み
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～4万人突破（2026年5月14日）からわずか2週間で5万人達成。健康管理ツールの利用拡大が加速～
日常の健康管理に役立つ無料ツール集『メドノア無料ヘルスケアツール（ https://www.edsnv.com/tools/ ）』の累計利用者数が5万人を突破したことを、2026年5月29日に発表いたしました。
メドノア無料ヘルスケアツールは2025年5月15日に公開し、BMI・標準体重・体脂肪率・基礎代謝量・消費カロリーなど、健康管理に役立つ無料ツールを順次拡充してまいりました。2026年5月14日に累計4万人突破を発表したばかりですが、それから2週間で1万人を上積みし、累計5万人を突破いたしました。直近の利用ペースは1日あたり約700人ペースで推移しており、健康管理ツールへのニーズが継続的かつ加速度的に高まっていることが数字に表れています。
全てのツールはPC・スマートフォンから完全無料・登録不要でご利用いただけます。
【公開から現在までの推移】
■ 1. 2025年5月：サービス公開
2025年5月15日、『スペ110・スペ120計算ツール』『BMI計算 - 男女平均体重比較』などを皮切りにサービスを公開。「まずは自分の数値を知る」ことを出発点に、適切な行動変容を後押しすることを目的としてスタートしました。
■ 2. 2025年後半：ツールの拡充
基礎代謝量計算・体脂肪率計算・美容体重計算・シンデレラ体重計算・標準体重計算・ウォーキング／ランニング消費カロリー計算・メンテナンスカロリー計算など、健康管理に役立つツールを順次公開しました。
■ 3. 2026年3月末：累計2万人を突破
公開から約11ヶ月で累計2万人を突破。2026年に入ってからは月間利用者数が大きく伸びはじめました。
■ 4. 2026年5月14日：公開1周年、累計4万人を突破
公開1周年を迎えるとともに、累計4万人を突破いたしました。
■ 5. 2026年5月29日：累計5万人を突破
4万人突破からわずか2週間で1万人を上積みし、累計5万人を突破いたしました。1日あたり約700人ペースで利用者数が増加しており、これまでで最も速い増加スピードとなっています。
■ 6. 2026年5月19日：12種類目のツール『カウプ指数 計算』を公開
12種類目のツールとして『カウプ指数 計算【子供の肥満・痩せすぎを計算】』を公開し、子供（乳幼児・学童）の発育判定にも対応できるラインナップに拡充しました。これにより、ご家族全員の健康管理に活用いただけるツール群となりました。
【これまでに特に多く利用されたツール】
公開から現在までの累計利用者数で特に多くの方にご利用いただいたツールは以下のとおりです。
健康管理ツール部門：
・1位：メンテナンスカロリー計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/mentenansu-karori-keisan/ ）
・2位：体脂肪率 計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/taisibouritu-keisan/ ）
・3位：シンデレラ体重計算（ https://www.edsnv.com/tools/sinderera-taizyuu-keisan/ ）
・4位：BMI計算 - 男女平均体重比較（ https://www.edsnv.com/tools/bmi-keisan/ ）
・5位：標準体重（適正体重）計算（ https://www.edsnv.com/tools/hyouzyun-taizyuu-keisan/ ）
メンテナンスカロリー計算ツール・体脂肪率計算ツール・シンデレラ体重計算といった「具体的な数値で日々の健康管理をしたい」というニーズに応えるツールがランキング上位を占めました。健康管理の基本指標であるBMI計算・標準体重計算も安定した利用を集めています。
～4万人突破（2026年5月14日）からわずか2週間で5万人達成。健康管理ツールの利用拡大が加速～
日常の健康管理に役立つ無料ツール集『メドノア無料ヘルスケアツール（ https://www.edsnv.com/tools/ ）』の累計利用者数が5万人を突破したことを、2026年5月29日に発表いたしました。
メドノア無料ヘルスケアツールは2025年5月15日に公開し、BMI・標準体重・体脂肪率・基礎代謝量・消費カロリーなど、健康管理に役立つ無料ツールを順次拡充してまいりました。2026年5月14日に累計4万人突破を発表したばかりですが、それから2週間で1万人を上積みし、累計5万人を突破いたしました。直近の利用ペースは1日あたり約700人ペースで推移しており、健康管理ツールへのニーズが継続的かつ加速度的に高まっていることが数字に表れています。
全てのツールはPC・スマートフォンから完全無料・登録不要でご利用いただけます。
【公開から現在までの推移】
■ 1. 2025年5月：サービス公開
2025年5月15日、『スペ110・スペ120計算ツール』『BMI計算 - 男女平均体重比較』などを皮切りにサービスを公開。「まずは自分の数値を知る」ことを出発点に、適切な行動変容を後押しすることを目的としてスタートしました。
■ 2. 2025年後半：ツールの拡充
基礎代謝量計算・体脂肪率計算・美容体重計算・シンデレラ体重計算・標準体重計算・ウォーキング／ランニング消費カロリー計算・メンテナンスカロリー計算など、健康管理に役立つツールを順次公開しました。
■ 3. 2026年3月末：累計2万人を突破
公開から約11ヶ月で累計2万人を突破。2026年に入ってからは月間利用者数が大きく伸びはじめました。
■ 4. 2026年5月14日：公開1周年、累計4万人を突破
公開1周年を迎えるとともに、累計4万人を突破いたしました。
■ 5. 2026年5月29日：累計5万人を突破
4万人突破からわずか2週間で1万人を上積みし、累計5万人を突破いたしました。1日あたり約700人ペースで利用者数が増加しており、これまでで最も速い増加スピードとなっています。
■ 6. 2026年5月19日：12種類目のツール『カウプ指数 計算』を公開
12種類目のツールとして『カウプ指数 計算【子供の肥満・痩せすぎを計算】』を公開し、子供（乳幼児・学童）の発育判定にも対応できるラインナップに拡充しました。これにより、ご家族全員の健康管理に活用いただけるツール群となりました。
【これまでに特に多く利用されたツール】
公開から現在までの累計利用者数で特に多くの方にご利用いただいたツールは以下のとおりです。
健康管理ツール部門：
・1位：メンテナンスカロリー計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/mentenansu-karori-keisan/ ）
・2位：体脂肪率 計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/taisibouritu-keisan/ ）
・3位：シンデレラ体重計算（ https://www.edsnv.com/tools/sinderera-taizyuu-keisan/ ）
・4位：BMI計算 - 男女平均体重比較（ https://www.edsnv.com/tools/bmi-keisan/ ）
・5位：標準体重（適正体重）計算（ https://www.edsnv.com/tools/hyouzyun-taizyuu-keisan/ ）
メンテナンスカロリー計算ツール・体脂肪率計算ツール・シンデレラ体重計算といった「具体的な数値で日々の健康管理をしたい」というニーズに応えるツールがランキング上位を占めました。健康管理の基本指標であるBMI計算・標準体重計算も安定した利用を集めています。