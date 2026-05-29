株式会社ゼロアクセル（本社：東京都千代田区、代表取締役：大福 裕貴）が運営するハウスクリーニングの予約サイト「おうちにプロ」は、 新たに複数のサービスを同時予約できる機能をリリースしました。

一つのサービスだけでなく、いくつかのサービスもまとめて依頼できるようになったことで、プロのサービスを今まで以上に便利に受けられます。







新機能開発の背景

これまでのおうちにプロでは、一つの業者に「エアコンクリーニング」「浴室クリーニング」「キッチンクリーニング」「遺品整理」など複数のサービスを依頼する際に、サービスごとに別々で予約対応を行う必要がありました。

しかし、近年の共働き世帯の増加やタイムパフォーマンス（タイパ）を重視するライフスタイルの定着に伴い、「平日は忙しいので、休日の1日だけで家中の気になる場所をまとめて綺麗にしてほしい」というニーズが急増しています。

こうしたニーズへの対応は従来のシステムは困難と判断し、ユーザーの手間を最小限に抑え、1回の予約手続きで複数サービスを予約できる機能を開発いたしました。

新機能でできること

複数サービス同時予約機能では、このようなことが実現できます。

業者の提供するサービス一覧が一目でわかる





従来では、業者の提供サービスの確認は詳細画面に遷移する必要がありましたが、予約画面上のみで業者が提供するサービスをすべて確認できます。

それだけでなく、お客様の抱える「ついでに作業してもらいたい」といった潜在的な需要も満たすことが可能です。

複数のサービスごとに予約する手間が解消

これまでは予約したいサービスごとに都度予約作業を行う必要があったため、複数サービスの予約を検討する人にとっては大きな手間でした。

しかし、他のサービスをワンタッチでまとめて予約できるようになったことで手間が解消され、より一層予約が簡単になりました。

同時予約割引も自動で計算





予約する業者が複数サービスの予約による割引を行っている場合、画面上でのサービス選択時に割引が自動適用されます。

割引についてお客様-業者間でのやり取りの手間を解消し、スムーズな会計を実現します。

今後の展望

複数サービスの同時予約機能の実装により、お客様の抱えるお悩みを更に包括的に解消できる体制が充実しました。

「あそこも掃除した方がいいかも」「どうせなら一気にまとめて掃除しよう」という無意識下の潜在的な願望にも対応し、よりお客様のお悩みに向けてダイレクトな解決策を提示できます。

今後も機能面の改修を積極的に行い、暮らしに関するお悩みを更に素早く解決できるサイトへの進化を継続する方針です。

“もっとわかりやすく、もっと選びやすく。”

「おうちにプロ」は、ユーザーと事業者双方にとって価値あるプラットフォームを目指して、今後も改善を続けてまいります。

おうちにプロとは

「おうちにプロ」は、住まいに関するさまざまなサービスを、信頼できる専門業者から安心して選べる比較・予約サイトです。

エアコンクリーニングや水まわりクリーニング、ハウスクリーニング、遺品整理など、暮らしに密着した多岐にわたるサービスを掲載し、全国4,000件以上の登録業者の中から、対応エリア、価格帯、サービス内容、さらには2万件を超える利用者の口コミ評価をもとに、条件に合った業者を効率よくお探しいただけます。

口コミは、実際の利用者による評価や感想が反映されており、初めてご利用になる方でも安心してサービスをご検討いただけます。

現在、口コミ投稿キャンペーンを実施しており、投稿いただいた方には最大1,000円分のデジタルギフトを進呈中です。「おうちにプロ」は、安心・納得の業者選びを通じて、より快適な住環境づくりをサポートいたします。

株式会社ゼロアクセルについて

新しい価値の創造」で、人々の生活を豊かにすることを理念に事業展開をしている株式会社ゼロアクセル。ペットフード・化粧品・シェアオフィス・Webメディアの運営・広告運用など、多岐に渡る事業を展開しており、webマーケティングに関する豊富な経験をもとに、上場を目指して事業を拡大しています。

会社概要

【関連会社】

■株式会社ゼロアド

コーポレートサイト https://zero-ad.co.jp/

■株式会社BimoRa

公式サイト：https://bimora.co.jp/

公式EC：https://bimora.jp/

■株式会社ワンプレート

公式サイト：https://wan-plate.co.jp/

公式EC：https://wan-plate.jp/

■株式会社ザ・建物

コーポレートサイト https://the-building.co.jp/

赤坂駅前店 https://the-building.co.jp/lp/daifuku/

昭和通り店 https://the-from.com/

【関連事業】

■GLOW-NAVI（グロウナビ）

https://glownavi.com/

■Coco-Moola（ココモーラ）

https://cc-moola.com/

■ゼロメディア

https://zero-medi.com