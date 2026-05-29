株式会社葵乃庄が運営するミルクスイーツ専門店「Jersey Mou Mou(ジャージーモウモウ)」では、6月の牛乳月間に合わせ、2026年6月1日(月)から6月14日(日)までの期間限定で、イベントを開催します！濃厚なジャージー牛乳の無料試飲や、この期間だけのソフトクリームが登場。栃木県にお住まいの方、宇都宮駅をご利用の皆様へ、お子様から大人まで、みんなが笑顔になるハッピーなひとときをお届けします！









◆「牛乳月間」とは

牛乳に対する関心を高めるとともに、酪農や乳業の仕事について多くの方に知ってもらうことを目的に、2007年に日本酪農乳業協会(現・Jミルク)によって定められた月間です。









◆『よくばりソフトクリーム』

「よくばりソフトクリーム」が、牛乳月間をさらに盛り上げます！ジャージー牛乳を使った濃厚なソフトクリームに、様々なトッピングを添えました。口の中でとろける濃厚な味わいは、お子様も大喜び間違いなし！





＜商品概要＞

商品名 ：よくばりソフトクリーム

販売期間 ：6月1日(月)～6月14日(日)

価格 ：750円(税込)

アレルギー：乳成分・卵・小麦・大豆・アーモンド





よくばりソフトクリーム





◆ジャージー牛乳 試飲

期間中、お店では濃厚なジャージー牛乳の無料試飲を実施します！栃木県の豊かな恵みを受けたジャージー牛から届く、ミルクの味を、ぜひこの機会にお楽しみください。牛乳を飲む機会が少ない方も、きっとその味に驚くはずです！





ジャージー牛乳 試飲









◆Jersey Mou Mou～ジャージーモウモウ～について

「Jersey Mou Mou～ジャージーモウモウ～」は2020年7月にJR大宮駅内に出店されたミルクスイーツショップ「Nasu Jersey Mariage～那須ジャージーマリアージュ～」の姉妹店として、2021年3月12日(金)にJR宇都宮駅・宇都宮パセオ とちぎグランマルシェ内にオープンしました。「もっとジャージー牛乳の魅力をお届けしたい」という想いから、栃木県那須地域のジャージー牛乳を使用したミルクスイーツを開発、販売しております。





Jersey Mou Mou～ジャージーモウモウ～について





【店舗情報】

店舗名 ： Jersey Mou Mou～ジャージーモウモウ～

所在地 ： 栃木県宇都宮市川向町1番23号

宇都宮パセオ とちぎグランマルシェ内

TEL ： 028-650-7673

営業時間 ： 10:00～21:00 ※駅ビルの営業に準ずる

公式Instagram： https://www.instagram.com/jersey_mou_mou?igsh=MTNkNHl5bjlrNndwYg%3D%3D&utm_source=qr









【会社情報】

会社名 ：株式会社葵乃庄

所在地 ：〒321-2522 栃木県日光市鬼怒川温泉大原731番地26

電話番号：0288-77-3222

代表者 ：大関 貴之

事業内容：ブランド商品の企画・開発・卸・販売及び

品質管理ブランド店舗の開発・運営・観光プロデュース業