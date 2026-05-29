株式会社シンカ(所在地：徳島県鳴門市)が管理・運営をする「道の駅くるくる なると」は、地域の皆様に支えられ、このたび開業から1500日を迎えることができました。日頃のご愛顧に心からの感謝を込めて、2026年5月30日(土)～2026年6月7日(日)の9日間、「1500日のありがとうフェス」を開催いたします！

公式サイト： https://www.kurukurunaruto.com/









「1500日のありがとうフェスの見どころ」

イベント期間には特別なメニューも5種類登場。大渦食堂では、7種類の煌びやかな海の幸をお楽しみいただける「7種のとろ玉海鮮丼」やサクッと食感のアジフライをお楽しみいただける「海鮮アジフライ丼」など4種類が登場。

お芋の和菓子専門店「芋屋鳴福」からは、極細けんぴのシリーズで昨年大ヒットした「極細塩キャラメルけんぴ」が再登場いたします！また、その他にも1500日にちなんだお楽しみ企画が盛りだくさん！

今だけのごちそうと特別な体験を求めて、ぜひ道の駅くるくる なるとへお越しください！





道の駅くるくる なると「1500日のありがとうフェス」





「1500日のありがとうフェス」

■期間限定ピックアップメニュー

「海鮮アジフライ丼」

サクサクのアジフライと海の幸を合わせてお楽しみいただける満足感溢れる丼ぶりです。タルタルソースと合わせてさっぱりとお召し上がりください。





販売価格 ：1,500円(税込)

アレルギー：えび・卵・小麦・乳成分・さけ・大豆・りんご

販売場所 ：「くるくるなると大渦食堂」





海鮮アジフライ丼





「阿波黒牛ピリ辛ラーメン」

徳島の銘柄牛阿波黒牛をピリ辛に味付けし、夏にぴったりの旨辛なラーメンに仕上げました。ほどよい辛さで暑い夏でも箸がすすむ一品です。





販売価格 ：1,500円(税込)

アレルギー：小麦・卵・乳成分・えび・牛肉・鶏肉・豚肉・大豆・ごま

販売場所 ：「くるくるなると大渦食堂」





阿波黒牛ピリ辛ラーメン





「徳島産足赤エビフラ～イ定食」

徳島県産の足赤海老のフライとタルタルソースの相性を楽しんでいただける定食です。大きいサイズのエビフライを一口食べると、口いっぱいに足赤海老の旨みが広がります。





販売価格 ：1,815円(税込)

アレルギー：えび・小麦・卵・乳成分・いか・大豆・りんご

販売場所 ：「くるくるなると大渦食堂」





徳島産足赤エビフラ～イ定食





「7種のとろ玉海鮮丼」

徳島のブランド卵(あわそだち)と7種の海鮮をのせた煌びやかな海鮮丼です。海の幸を濃厚な卵と合わせてお楽しみください。





販売価格 ：2,420円(税込)

アレルギー：卵・さけ

販売場所 ：「くるくるなると大渦食堂」





7種のとろ玉海鮮丼





「極細塩キャラメルけんぴ」

昨年の夏に大ヒットした極細けんぴの塩キャラメル味が今年も登場！鳴門金時芋の甘さと鳴門の塩のほどよい塩味の相性が良く、手が止まらなくなります。





販売価格 ：660円(税込)

アレルギー：乳成分・大豆

販売場所 ：「芋屋鳴福」





極細塩キャラメルけんぴ





■お楽しみ企画

〇1,500個限定 かわいいクールタオルプレゼント

税込5,000円以上お買い上げで、暑い夏にぴったりのクールタオルをプレゼント！1,500個限定なのでお早めにゲットしてください。





〇「1,500円感謝袋」 数量限定販売

道の駅くるくる なるとの限定商品を詰め合わせたお買い得なセットを数量限定販売いたします。通常税込2,311円のところ、税込1,500円でのご案内になりますので、811円もお得になります。この機会に道の駅くるくる なるとの限定商品をお試しください。





1,500円感謝袋





〇新商品大試食会

今年からの新発売商品3品をご試食いただけます。鳴門わかめをザクザク味わう「鳴門わかめのザク飯だれ」と、鳴門わかめと国産米・国産甘海老を使用した香りにこだわった「鳴門わかめと甘海老のおせんべい」、そして西日本ではここでしかお買い求めいただけない帆立の濃厚な旨みを詰め込んだ「帆立醤油」の3品のご試食が可能です。体験型食のテーマパークにて様々なご試食をお楽しみください。





新商品大試食会





【施設概要】

名称 ： 道の駅くるくる なると

所在地 ： 徳島県鳴門市大津町備前島字蟹田の越338-1

面積 ： 約17,900m2

駐車台数 ： 普通車約268台／大型車約16台／身障者用3台(24時間利用可能)

合計287台

営業時間 ： 9：00～17：00

ナルトエエモン 9時～16時ラストオーダー

うまいんじょおにぎりとみそ汁 10時～15時ラストオーダー

※店頭分なくなり次第終了

ホレタテキッチン・大渦食堂 10時～16時ラストオーダー

公式サイト ： https://www.kurukurunaruto.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/kurukurunaruto





道の駅くるくる なるとについて





【運営企業概要】

会社名 ：株式会社シンカ

代表者 ：代表取締役 大野 充

所在地 ：徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜35-2

事業内容 ：道の駅運営、観光土産品の開発・販売、飲食店運営 等

公式サイト ：https://www.thinka-n.com/