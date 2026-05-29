株式会社デンソークリエイト(本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：宮川 英明)は、システム・ソフトウェア設計ツールの最新バージョン「Next Design V5」を2026年5月29日より提供開始します。同時に、新機能を体験できる無料評価版の提供も開始します。





Next Design V5 画面イメージ





■Next Designとは

Next Designは、システムとソフトウェア開発のための次世代設計ツールです。設計情報の構造と関連を定義した「メタモデル」と、それを表現するための図・文書表現である「ビュー定義」を開発現場の観点・用途に合わせることで、自社プロセスやドメインに最適化された専用設計ツールとして利用できます。

各工程の設計情報を一元管理し、チーム間で効率的に共有できる環境を提供し、設計情報の分散や手作業の非効率性によって発生するプロセスの複雑化・非効率化という課題を解決します。

このツールは、自動車部品メーカーであるデンソーのソフトウェア開発を支える中で培った経験をもとに開発されました。2020年のリリース以来、大手自動車メーカーやデンソーをはじめとする自動車業界のソフトウェア開発現場で利用されています。その柔軟性と実績から、他の組込みソフトや電気機器などの開発現場でも広く活用されています。









■Next Design V5 メジャーバージョンアップのポイント

1. 組込みソフト開発向けパッケージでクイックスタート

自動車業界で培われた開発プロセスであるAutomotive-SPICE(*1)をリファレンスとし、当社の知見を織り込んだ組込みソフト開発向けパッケージを新たに提供。V字工程のプロセスと成果物を体系化したベースパッケージを用意することで、Next Design導入時に必要な立ち上げ準備の期間とコストを大幅に圧縮し、設計現場での導入効果をより早く実感できます。

ベースパッケージにはメタモデル(構造定義)とビュー定義(表現手法)のセットが含まれ、そのまま利用してすぐに設計を始めることも、それをベースに自社プロセスや対象ドメインに合わせてテーラリングして組織運用することもできます。

定番の設計手法として、UML/SysML、タイミングチャート、フローチャート、DFD、FMEA、FTA、USDMといった手法をすぐに使えるパッケージ群をラインナップしています。これにより、要求分析から詳細設計、故障解析など、適材適所で最適な手法を組み合わせられ、1つのツールで設計情報を一元管理できます。

さらに、現場の定型作業を自動化するエクステンションも付属。上流工程からのモデル一括生成、IDの連続再付番、影響範囲の自動抽出、テスト結果の自動集計がすぐに利用できます。開発言語としてC#に加えて、開発現場で広く利用されているPythonにも対応し、幅広いエンジニアが設計データを活かした現場改善を促進できます。





Next Design 導入を支援する組込みソフト開発向けパッケージ





2. AI設計支援で効率と品質を両立

当社開発の「工程横断でエンジニアを支援するAIエージェントプラットフォーム"DC Agentiqs"」(*2)とのシームレスなAI連携により、現場の知見を活かした設計や、観点に沿った設計レビュー、ドメインに応じたプロファイル定義など、これまで熟練者に依存していた作業を強力に支援します。

Next Designに統合されたUIにより、DC Agentiqsのチャットウィンドウがシームレスに組み込まれ、普段の設計の中でツールを切り替える手間なくAIを活用できます。ユーザーが編集中のモデルは自動でコンテキストとして認識され、より的確なAI設計支援を受けられます。

たとえば、AIが既存の設計ドキュメントや要求仕様を読み込み、ユースケースやシナリオ、テストケースなどのモデルを自動生成することで、設計の検討からテスト設計までをスピーディに進められます。また、レビュー観点や必須項目に沿ってNext Design上の設計データを横断的にチェックし、抜け漏れや不整合を洗い出すことで、設計レビューの見落としを減らし、品質向上を後押しします。

さらに、メタモデルにおける設計項目の見直しやビュー定義への反映もAIが支援することで、これまで熟練者に依存していたプロファイル定義のハードルを下げ、ドメインに応じたプロファイルを効率よく定義できるようになります。









(*1)Automotive-SPICEはドイツ自動車工業会(Verband der Automobilindustrie e.V.：VDA)の登録商標です。提供するパッケージはAutomotive-SPICEをリファレンスとしていますが、Automotive-SPICEへの準拠を謳うものではありません。

(*2)DC Agentiqsは開発現場での本格的なAI活用を実現するために生まれたAIエージェントプラットフォームです。「現場特化型エージェント」が現場で利用している開発ツールとシームレスに連携し、現場固有の知識や過去の成果物をもとに現場エンジニアのように成果物を作成します。









3. 現場の声を反映して実用性向上

Next Designの導入現場から寄せられた多くのフィードバックをもとに、使いやすさと実用性を高めました。

よく使う表示状態のブックマーク、シーケンス図の操作性改善、ドキュメント出力の強化、ReqIF形式の顧客要求取り込み、NDGitのSubmodule対応など、よく行う操作や外部ツール連携に関わる機能を強化しました。現場の声を反映してきめ細かく使い勝手を磨き上げ、日々の作業効率と快適性を一段と高めました。









■Next Designを導入するメリット

Next Designを導入することで、設計情報の標準化、手作業の削減による効率化、設計精度の向上が期待できます。プロジェクトの規模や業種を問わず、現場に即した柔軟な活用が可能です。

さらにV5では、組込みソフト開発向けパッケージとAI設計支援により、導入初期から高い生産性を発揮できます。









■価格と動作環境

価格(年間利用料)：ユーザーライセンス 69,600円(税込 76,560円)～

フローティングライセンス 278,400円(税込 306,240円)～

動作環境 ：Windows 11





詳細は、Next Design製品サイト( https://www.nextdesign.app )をご覧ください。









■会社概要

株式会社デンソークリエイトは、株式会社デンソーが100％出資するソフトウェア開発専門会社です。設立当初から工数による現場主体の改善活動を20年以上にわたり実践しています。その経験に基づき現場のためのツールを志向して開発された工数管理・プロジェクト管理ツール「TimeTracker RX」、設計レビュー支援ツール「Lightning Review」は、大手製造業を中心とする設計・開発部門や生産技術部門、ソフトウェア開発やシステム開発部門、事務部門、さらにシェアードサービス業界など、業種や部門を問わず幅広く利用されています。





社名 ： 株式会社デンソークリエイト

本社所在地： 〒460-0003

愛知県名古屋市中区錦2丁目14番19号 名古屋伏見Kスクエア

代表者 ： 代表取締役社長 宮川 英明

設立 ： 1991年2月14日

資本金 ： 9,500万円

URL ： https://www.denso-create.jp/





※記載された社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。









■お問い合わせ先

株式会社デンソークリエイト

Next Design 営業窓口

URL ： https://www.nextdesign.app/contact/

Email： ndsales@denso-create.jp