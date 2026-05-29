東京情報大学（設置者：学校法人東京農業大学、所在地：千葉県千葉市、学長：吉本博明）は、西武台千葉高等学校と2026年度より高大連携教育に関する協定を締結し、相互の教育の発展および人材育成の強化を目的とした連携を開始いたします。

本協定の締結に伴い、2026年6月1日（火）14時より、東京情報大学５号館１階会議室にて調印式を執り行います。

東京情報大学からは吉本博明学長、西武台千葉高等学校より中村淳一校長が出席します。

＜調印式概要＞

日時：2026年6月1日（火）14時～

会場：東京情報大学5号館1階 会議室

出席者：東京情報大学 学長 吉本 博明

西武台千葉高等学校 校長 中村 淳一

＜協定締結の背景＞

西武台千葉高等学校では、生徒の夢の実現を支援するキャリア教育の一環として、「メディカルプロジェクト」「教員養成プロジェクト」「ICT未来創造プロジェクト」を展開しています。医療⼈、教員、情報分野の専⾨職を⽬指す⽣徒が、学年や教科授業を越えて学ぶことができる講座を⺠間企業や公共機関等との協⼒体制によって実施されています。

このような取り組みを背景に、情報分野、医療看護分野、教員養成分野に強みを持つ東京情報大学との連携により、教育内容の高度化と学びの深化を図ることを目的として、高大連携協定を締結するものです。

＜連携教育の主な内容＞

・情報教育分野、医療看護教育分野、教員養成教育分野に関する出前授業の実施

・東京情報大学の授業の視聴（オンデマンド対応含む）

・各分野に関する教育・研究に関する相互協力

・その他、双方協議のうえ必要と認める事項

＜今後の展望＞

本協定により、高等学校と大学の円滑な接続を実現し、生徒の進路意識の向上と専門的な学びの機会を拡充します。また、実社会で求められる知識・技能を備えた人材育成を推進し、地域社会および産業界への貢献を目指します。

＜高等学校・大学の概要＞

西武台千葉高等学校

所在地：千葉県野田市尾崎2241-2

設立：1986年4月（創立40年目）

設置学科：普通科（特別選抜コース、進学コース）

校長：中村 淳一

【東京情報大学】

東京情報大学

所在地：千葉県千葉市若葉区御成台4-1

創立：1988年4月（創立38年目）

学長：吉本 博明

設置学部：総合情報学部（総合情報学科）、看護学部（看護学科）