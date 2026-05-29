アトム法律グループ（本部：東京都千代田区、代表：岡野武志）は、交通事故をはじめとする重大事故の被害者やご遺族を対象に、無料の電話相談会を実施いたします。

本相談会では、交通事故案件の実績豊富な福岡支部長・弓場慧弁護士が対応します。

開催背景：梅雨シーズンの「交通事故の悩み」に法律の専門家が応える

6月は本格的な梅雨シーズンを迎え、雨による視界不良や路面の滑りやすさから、交通事故のリスクが一段と高まる時期です。

雨天時は自動車のブレーキが効きにくくなるだけでなく、傘を差した歩行者や雨具を着た自転車利用者の視界も極端に狭くなります。

新生活の疲れや気の緩みが出やすいこの時期にこうした悪条件が重なることで、交差点や生活道路において思わぬ交通事故やトラブルが発生する可能性が高まります。

アトム法律グループでは、こうした交通事故の被害者の方々からのご相談を日頃より多数お受けしています。





今回の相談会は、初めての方にも安心してご参加いただけるよう、事前に担当弁護士を明らかにする形式で開催いたします。対応するのは、交通事故案件の実績豊富なアトム法律事務所 福岡支部長・弓場慧弁護士です。





これまで定期的に開催してきた本相談会では、「交通事故で家族が亡くなってしまった」「スポーツ事故で大怪我をして困っている」「労災事故で後遺症が残った」といった、様々な重大事故に関するご相談が多数寄せられ、大きな反響をいただきました。引き続き多くのご相談にお応えするため、第12弾の開催を決定いたしました。

無料電話相談会の3つのメリット：交通事故に強いアトム法律事務所だからできる！

交通事故や重傷事故の解決には、高度な専門知識と交渉力が欠かせません。

アトム法律事務所では、24時間365日体制で相談を受け付けています。

交通事故やその他事故事案については、2025年5月から2026年4月の1年間で8,067件の法律相談に対応し、1,941件の弁護活動を新規に受任しました。





また、事故に関するお困りごとを解決するためのWebメディア『交通事故弁護士アトム（https://atomfirm.com/media/）』、『事故慰謝料アトム（https://atomfirm.com/jiko/）』も運営し、分かりやすい情報提供にも注力しています。





こうした実績を背景にした本相談会では、被害者の方に寄り添うための3つの強みを備えています。

１．【豊富な実績】支部長弁護士が担当

これまでの実績が高く評価され、2026年3月1日より福岡支部長に就任した弓場慧弁護士が対応。事案に応じた最適なアドバイスを提供します。

２．【利便性】全国対応・来所不要でご自宅から相談可能

お電話での相談のため、遠方にお住まいの方や、お怪我で外出が難しい方でも、ご自宅や入院先から安心してご利用いただけます。日本全国47都道府県の事故に対応します。

３．【柔軟性】セカンドオピニオンにも積極的に対応

「他の弁護士に相談中だが、別の意見も聞いてみたい」といったセカンドオピニオンのご相談も歓迎します。客観的な立場から、現在の状況を分析し、今後の見通しをご説明します。ご依頼を前提としない、情報収集や確認といったニーズにも柔軟に対応します。

実施概要：事故被害者のための無料相談会

・担当弁護士：弓場 慧（アトム法律事務所 福岡支部長）

・対象となる方：交通事故、介護事故、スポーツ事故、労災事故などによって重傷を負われた被害者ご本人やそのご家族、死亡事故のご遺族

・対象地域：全国47都道府県

・相談方法：電話（来所不要）

・定員：先着50名様

・相談料：無料

・申込受付期間：2026年6月1日（月）から6月10日（水）まで

・申込方法：専用Webフォームから申込（約30秒で完了）

担当弁護士紹介

弓場慧

福岡県弁護士会所属、登録番号65261。

中央大学法学部を卒業後、一橋大学法科大学院を修了。

交通事故に遭われた方が抱える不安に寄り添い、弁護活動を通してその解消に全力で取り組む。座右の銘は、堅い意志を持って困難に屈しないという意味の「堅忍不抜」。

コメント

「交通事故に遭われた方々が心身ともに疲弊した状態で保険会社との交渉に臨むことは大変なご負担となります。弁護士にお任せいただければ我々が有するノウハウや技術を生かして示談交渉を行うことができるため、皆様のご負担を減らすとともにより良い条件での示談を獲得できる可能性が高まります。ぜひお気軽にご相談ください。」

アトム法律グループについて

アトム法律グループは、2008年に東京永田町に設立され、刑事事件・交通事故・相続税の対応に力を入れております。





全国主要都市を中心とする15事務所体制で、ご依頼者様の悩みを解決するために、年中無休24時間体制で活動を続けています。

弁護士・司法修習生・税理士を積極的に採用し、より多くのリーガルニーズに応えることを目指しております。

名称：アトム法律グループ

代表：弁護士 岡野武志

設立：2008年9月3日

本部：東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

事務所：永田町、仙台、埼玉大宮、千葉、市川、丸の内、新宿、北千住、横浜、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡

URL：https://atomfirm.com/





地元に密着したフットワークの軽い対応で、ご依頼者の皆様やそのご家族の不安を解消し、迅速かつ適切な支援をお届けします。

代表弁護士紹介

第二東京弁護士会所属、登録番号37890。

弁護士、YouTuber、TikTokクリエイター。

高校卒業後、渡米。10年間のフリーター生活を経て、28歳で司法試験に合格。司法修習を終えた翌日に、単身でアトム東京法律事務所を設立。現在、アトム法律事務所の代表弁護士の他に、法律×ITのWebマーケティングを手掛けるアトム法律情報株式会社代表取締役社長を務める。多くのテレビドラマの法律監修や情報番組のコメンテーターを担当するなどマルチに活躍。





法律をテーマにした動画配信でYouTuberとしても高い人気を誇り、2026年3月現在、チャンネル登録者数は175万人を超え、TikTokフォロワー数は68万人を超えている。SNSフォロワー数は累計277万人を突破。





【オフィシャルサイト】

https://okanotakeshi.com/





【X】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

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【YouTubeチャンネル】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://www.youtube.com/@okanotakeshi





【TikTok】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://www.tiktok.com/@takeshibengo





【著書】

『人生逆転最強メソッド 書き込みワークで即体感。やるべき「目標」が見えてくる』

著者：岡野 武志

出版：KADOKAWA

商品ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322107000881/

Amazonページ：https://amzn.to/3Hn14ro





『おとな六法』

著者：岡野 武志、アトム法律事務所

出版：クロスメディア・パブリッシング

商品ページ：https://www.cm-publishing.co.jp/9784295408772/

Amazonページ：https://amzn.to/3Ootfw0