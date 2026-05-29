SEVEN＆EIGHT HOLDINGS株式会社(所在地：東京都港区)は、スマホ向けカード育成型カジュアルRPG『ドット異世界』において、サービス開始1周年を記念したイベントの開催が決定したことをお知らせいたします。

本作は、2026年6月にサービス開始から1周年を迎えます。これを記念して、ゲーム内では皆様への感謝を込めた「1周年記念イベント」を開催いたします。

本イベントより新たなレジェンド英雄の実装も予定しており、最新の情報は公式X(旧Twitter)およびゲーム内お知らせにて順次公開してまいります。





App Store／Google Play： https://isekaiparty.go.link/5Zqfj

公式X ： https://x.com/Dot_Isekai





『ドット異世界』1周年記念イベント





『ドット異世界』は、多彩な異世界を舞台に冒険を繰り広げるカード育成型カジュアルRPGです。プレイヤーは召喚師となり、様々な英雄を召喚してチームを編成。異世界のステージに挑戦し、モンスターを撃破して資源を集めます。









＜ゲーム概要＞

本作は、英雄の召喚・強化・進化を通じて戦闘力を高めるカード育成型RPGです。

ダンジョンで素材を収集し、多彩なサブシステムを強化して戦力をアップ。さらにPvP要素も搭載し、他のプレイヤーと競い合いながらランキング上位を目指せます。

目的は、多くの英雄を集めて育成し、多彩なステージを攻略、強力なボスを打ち破ることです。





『ドット異世界』コンテンツ紹介1

『ドット異世界』コンテンツ紹介2

『ドット異世界』コンテンツ紹介3

『ドット異世界』コンテンツ紹介4

『ドット異世界』コンテンツ紹介5





■初回ログイン特典

『ドット異世界』初回限定ログインボーナス





■ドット異世界 各種情報

公式サイト ： https://isekaiparty.78hd.co.jp/

App Store／Google Play： https://isekaiparty.go.link/5Zqfj

公式X ： https://x.com/Dot_Isekai

GameWith特集ページ ： https://gamewith.jp/gamedb/article/game/show/13602/43912?from=ios

公式攻略Wiki ： https://altema.jp/isekaiparty/

予約トップ10 ： https://yoyaku-top10.jp/apps/NzU4MTgz









■ゲーム実況者・配信者の方へ(動画配信OKです。)

SEVEN＆EIGHT HOLDINGSが提供するゲームやコンテンツに対して、お客様が動画制作・動画配信等をいただけること、共に盛り上げていただけることに感謝・応援させていただきます。原則当社配信のコンテンツに関しましては、動画配信OKとなります。詳細はガイドラインをご確認ください。

動画制作ガイドライン： https://78hd.co.jp/video-guideline









■会社概要

商号 ： SEVEN＆EIGHT HOLDINGS株式会社

本店 ： 東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル

資本金： 5,000万円

HP ： https://78hd.co.jp/