株式会社Nene Laco.（所在地：大阪府大阪市）に所属する美術解説員、ツアーコンダクターの山上やすおが、一般社団法人日本添乗サービス協会主催の「ツアーコンダクター・オブ・ザ・イヤー2025」のグランプリを受賞いたしました。 山上は、自身が持つ学芸員資格を活かし、美術に特化したツアーを国内外で多数企画・催行。独自のアイデアによる高い集客実績に加え、コロナ禍におけるオンライン旅行の定着、メディアや著書を通じたツアーコンダクターの職業的魅力の発信など、多方面における顕著な功績が認められ、今回の受賞へと至りました。

■グランプリ受賞の背景と評価された取り組み

学芸員資格を活かした「美術特化型ツアー」の確立と高い集客実績

山上は、美術に特化したツアーを国内外で多数企画・立案から造成、集客、添乗にいたるまで一貫して担当してまいりました。自身の名前を冠したツアーも数多く催行しており、これらの取り組みは旅行会社2社や複数の旅行ブランドから商品化され、多方面で高い評価と優れた集客実績を上げています。また、多くのツアーに組み込まれる美術館訪問において、事前に作品の見方や背景をわかりやすく解説するだけでなく、建築や庭園といった幅広い分野の知見を交えることで、お客様の鑑賞体験そのものを深め、満足度向上に貢献しています。

コロナ禍における革新的な“オンライン旅行”の創出

海外旅行の往来が困難となったコロナ禍の自粛期間中、ツアーコンダクターとして培った知識と経験を各国ごとの講座にまとめ、オンラインツアーとして提供いたしました。講座シェアサービス「ストアカ」では5年間で延べ4,300名以上が受講し、2024年には「趣味・ライフスタイル部門」でカテゴリー賞を受賞するなど高い評価を獲得。旅行ができない時期でも人々が異文化に触れる機会を創出し、カルチャースクールや学校団体へも展開するなど、社会的にも文化交流の裾野を広げる意義深い取り組みとして評価されました。

著書出版やメディア出演による職業魅力の向上

2023年に出版した著書『死ぬまでに観に行きたい世界の有名美術を1冊でめぐる旅』は、「美術×添乗員」をテーマに、添乗員ならではの視点から世界の歴史や文化、お土産にいたるまで多角的に紹介。美術書棚のみならず旅行書棚にも並び、幅広い層へツアーコンダクターという職業の魅力を発信しました。テレビやラジオなど各種メディアでも多数取り上げられ、発行部数は3万部を突破。好評を受け、2025年12月には続編の『死ぬまでに観に行きたい世界の超絶美術を1冊でめぐる旅』も発行。

■グランプリ受賞コメント

「ツアーコンダクター・オブ・ザ・イヤー2025グランプリという名誉ある賞をいただき、大変光栄に思うと同時に、身の引き締まる思いです。これまで私の企画したツアーやオンライン講座に参加し、温かく支えてくださった多くのお客様、そして商品化や催行を共にしてくださった旅行業界の皆様に心より感謝申し上げます。私が一貫して目指してきたのは、ただ目的地をご案内するだけでなく、自身の知識を活かしてお客様の旅先での感動や学びを何倍にも深めることです。美術館での解説や、コロナ禍でのオンライン旅行、そして著書を通じた発信も、すべてはその想いから始まりました。この受賞を励みに、これからも『旅の楽しさ』や『文化に触れる喜び』をより多くの方々に届け、ツアーコンダクターという職業の社会的価値や魅力をさらに高めていけるよう、一層精進してまいります。」

■山上やすお経歴

所有する学芸員資格を活かし、「美術×添乗」を軸としたプロフェッショナルとして活動。旅行会社や旅行ブランドと連携した国内外の美術特化ツアーのプロデュースから添乗までをワンストップで手掛ける。 コロナ禍でのオンライン講座の成功（受講者延べ4,300名超）や、 著書『死ぬまでに観に行きたい世界の有名美術を１冊でめぐる旅』（3万部突破）の出版など、 従来の枠にとらわれない新しいツアーコンダクターのあり方を体現し、現在は株式会社Nene Laco.に所属。

【ツアーコンダクター・オブ・ザ・イヤー】

ツアーの現場で、旅程管理・安全管理の他に価値ある旅の演出家として顧客満足を高めるために日々努力、研鑽を重ねている優れたツアーコンダクターを表彰する制度です。グランプリ受賞者には国土交通大臣賞が授与され、準グランプリには観光庁長官賞が授与されています。