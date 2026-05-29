スポーツ体験イベントを展開する「MELOSスポーツ」（運営：株式会社APPY、所在地：東京都中央区、代表取締役：荒木健太）は、2026年6月7日（日）、浜田山住宅公園（東京都杉並区高井戸東3丁目36－35）にて、子ども向け体験イベント「≪6月特別企画‼︎≫スポーツ縁日」を開催します。 本イベントは縁日の楽しさとスポーツ体験を組み合わせた参加型プログラムで、 子どもから大人まで夢中になれるコンテンツが盛りだくさん！ 週末のおでかけや親子イベントにぴったりです。 射的やスーパーボールすくいなどの定番縁日に加え、 スポーツスタッキングや体験型アクティビティも楽しめる、 ここだけの特別な縁日イベントです。

イベント概要

イベント名：≪6月特別企画‼︎≫スポーツ縁日【6/7(日)＠浜田山住宅公園】 開催日：2026年6月7日（日） 開催時間：11:30～15:30 開催場所：浜田山住宅公園（〒168-0072 東京都杉並区高井戸東3丁目36－35） 対象：満4歳以上のお子さま 参加費：無料

イベント詳細

https://sports.melos.media/events/3918

浜田山住宅公園にて、「スポーツ縁日」を開催します。 昔ながらの縁日遊びとスポーツ体験を組み合わせた、 バラエティ豊かなコンテンツをご用意！ はじめての方でも気軽に参加できる内容です。 ●ナーフ射的 縁日の定番、射的で遊びましょう！ ●ネコのお面 絵付け体験 自分だけのオリジナルお面を作れる体験コーナーです。 ●スーパーボールすくい どれだけすくえるかな？チャレンジしてみよう！ ●スポーツスタッキング カップを積んで崩すスピードを競うスポーツ体験！ 親子でのチャレンジもおすすめです。 ●溶けない雪タッチ体験 ひんやり不思議な「解けない雪」も触れてみよう！ ちいさいお子様から保護者の方までみんなで楽しめるイベントです。 浜田山住宅公園の「スポーツ縁日」で、思い出に残る体験をぜひお楽しみください！

ご案内

■スケジュール ・2026年6月7日（日）11:30～15:30 ・イベント時間： （1）11:30～12:30 (受付時間 11:15～11:25) （2）13:30～14:30 (受付時間 13:15～13:25) （3）14:30～15:30 (受付時間 14:15～14:25) ・定員各部15名 ■参加費 無料 ※住宅展示場の見学が必要です。 ※お一人様1回限りのご参加とさせていただきます。 ■参加方法 事前予約制。以下のサイトからご予約ください。 ■持ち物 ・運動しやすい服装 ・タオル ・飲み物 ■イベント参加にあたってのお願い ・動きやすい服装でご来場ください。 ・貴重品の管理は各自で行なってください。 盗難、紛失等の責任は負いかねますので予めご了承ください。 ・他の参加者への威嚇や暴力行為があった場合は、即時退場いただきます。 ・危険な行為や暴言などに対してはスタッフから注意する場合があります。 ・お子さまのお預かりはできませんので、保護者の方のご同伴・ご観覧をお願いいたします。 ▼予約はこちら

本件に関するお問い合わせ先

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