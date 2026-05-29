瀬戸内海を望む絶景と心地よい波音に包まれるモダン蕎麦割烹「Oh-SOBAR」では、夏に旬を迎える淡路島の風物詩・鱧を主役にした月替わりの会席料理「淡路島鱧会席」を、2026年6月1日（月）から8月31日（月）まで、夏季限定で提供いたします。 Oh-SOBAR淡路島鱧会席：https://oh-sobar.com/news/early-summer-kaiseki-course/

夏の気配が色濃くなり、淡路島にも鱧のおいしい季節が訪れました。本会席では、旬を迎えた鱧を月替わりのメイン料理としてご用意しています。 6月は「鱧と米茄子の茗荷煮」。出汁の旨味を含ませてじっくりと火を入れた米茄子に、その出汁でふっくらと炊き上げた鱧を合わせました。仕上げにそっと添えた茗荷が、鱧の上品な味わいに清涼感のある香りを添えます。7月は、江戸時代から親しまれてきた鍋料理を鱧で仕立てた「鱧柳川煮」。鱧を照り焼きにして香ばしさを引き出し、香り高い牛蒡と甘みの強い淡路島玉ねぎとともに、醤油ベースの特製出汁でゆっくりと煮含めます。卵でやさしくとじ、山椒をほんの少しきかせることで、出汁と卵のまろやかさの中に、凛とした香りが立ちのぼる一皿に仕上げました。8月は、鱧の魅力を余すことなく味わえる「鱧しゃぶ小鍋」。骨から丁寧に炊き出した旨味と、淡路島玉ねぎの自然な甘みを重ねた自家製出汁に、鱧をさっとくぐらせます。薬味には、すっきりとした酸味を残す「土佐ぽん酢」をご用意。鱧の甘みを際立たせながら、夏の日にうれしい涼やかな余韻をもたらします。そのほか前菜からお蕎麦、デザートまで旬の食材をたっぷり使った会席に仕上げています。 初夏から盛夏へと移ろう淡路島。瀬戸内海の絶景とともに、旬の「淡路島鱧会席」をぜひご堪能ください。

Oh-SOBAR 『淡路島鱧会席』 概要

提供： 2026年6月1日（月）～8月31日（月） 提供時間： ランチ／11：00～15：00（ラストオーダー 14：30） ディナー／17：00～21：00（ラストオーダー 19：30） 料金： 8,800円（税込） メニュー： 淡路島鱧会席／ 前菜5種盛り、椀、造り盛合せ、焼物、メイン、蕎麦、デザートが含まれます ＜メイン＞ 6月／鱧と米茄子の茗荷煮 7月／鱧柳川煮 8月／鱧しゃぶ小鍋 備考： 食材の仕入れ状況により、提供メニューを変更する可能性があります 詳細・予約： https://oh-sobar.com/news/early-summer-kaiseki-course/ 住所： 兵庫県淡路市野島轟木字砂川 269番2 HP： https://www.oh-sobar.com Instagram： https://www.instagram.com/ohsobar/ 問合わせ： 「Oh-SOBAR」（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営） E-mail info@oh-sobar.com