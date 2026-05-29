六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）が運営する、ROKKO森の音ミュージアムでは、2026年6月1日（月）～7月17日（金）に「レイニーシーズンSNSキャンペーン」を開催します。

梅雨時期の六甲山では霧が度々発生し、施設内「SIKIガーデン～音の散策路～」（以下、SIKIガーデン）では霧の中のスイレンやアジサイなど幻想的な風景が楽しめます。

レイニーシーズンSNSキャンペーン

期間中、「#ROKKO森の音ミュージアム」のハッシュタグをつけてSNS投稿した記事を受付で提示すると当施設のオリジナルステッカーをプレゼントします。期間中は、雨の日が楽しくなる水玉モチーフの傘や森のCafe（※1）のカトラリーなど撮影が楽しくなる小物の貸し出しも実施します。

※貸出小物は施設内のみで使用できます。

【期間】2026年6月1日（月）～7月17日（金）





■雨の日も楽しい！天候に左右されずゆっくり博物館を満喫

演奏家のいないコンサート～ハーモニー・オブ・ガーデン～

「ワルツ」「コンチェルト」「シンフォニー」にまつわる楽曲や植物にちなんだ楽曲をアンティーク・オルゴールなどの自動演奏楽器で演奏します。

※混雑状況やコンディションにより、急遽内容を変更する場合があります。

【日程】2026年3月14日（土）～8月21日（金）

【時間】

10：00～／11：00～／12：00～／13：00～／14：00～／15：00～／16：00～（各回約30分間）

【曲目例】・ピアノ協奏曲第1番（チャイコフスキー作曲）





オルゴール組立体験、楽器作り体験

曲、ケース、コース（一般、上級）を選んで自分だけの音色のオルゴール作りやカスタネットなどの楽器作りに挑戦できます。夏にぴったりなガラス細工などの飾り付け小物もご用意しています。

※開催時間は日程により異なります。また、オルゴール組立体験上級コースは事前予約制です。詳細はHPをご確認ください。

【金額】

・オルゴール組立体験 3,800円～

・楽器作り体験 1,500円～

※いずれも別途入場料要。





■六甲山ならではのフォトスポット、幻想的な霧を楽しむ

六甲山では、雨の前後など湿度が高い日に濃い霧が発生しやすく、非日常な景色が楽しめます。また、霧の出る湿潤な気候の日は、植物が柔らかい光に照らされ、水分を含むことで色が濃く見え、しっとりとした様子が鑑賞できます。





野外アート

SIKIガーデンでは、現代アートの芸術祭「神戸六甲ミーツ・アート」の野外アート作品等を鑑賞できます。霧の日はまた違った雰囲気の作品鑑賞が楽しめます。また施設内「ミュージアム時音」では、関連アーティストのグッズ販売を行っています。

【作品】

植田麻由《Daikon》、草間彌生《南瓜》（特別寄託作品）、さとうりさ《こはち》、さわひらき《shadow step》、高橋瑠璃（※2）《2人の秘密の間を過ごす》、奈良美智《Peace Head》、西田秀己《fragile distance A-A’, B-B’,C-C’（point A point B）》





＜営業概要＞

【入場料】

大人（中学生以上）1,700円

小人（4歳～小学生）850円

【営業時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）

【休業日】当イベント期間中は木曜日

【駐車料金】普通車1,000円／台





※天災などの諸事情により内容が変更する場合があります。最新情報はホームページをご覧ください。





（※1）eはアクセント記号

（※2）高ははしごだか









六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/1c8d17334d153b6132f52534eb86010706cdab25.pdf





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