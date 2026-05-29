K-インナービューティーブランド「FOODOLOGY(フードオロジー)」は、機能性スキンケア成分をゼリータイプで手軽に摂取できるアンプルゼリーライン「Jeltiful(ジェルティフル)」を展開します。





機能性スキンケア成分をゼリータイプ「Jeltiful(ジェルティフル)」





K-ビューティー市場では、スキンケアを“塗る”だけでなく、“食べる美容”として取り入れるインナービューティー需要が拡大しており、成分に着目した製品カテゴリーへの関心が高まっています。





こうした背景から、「Jeltiful」は、PDRN、グルタチオン、ヒアルロン酸、シカ、NMNなど、美容市場で注目される成分を中心に構成されたアンプルゼリーラインとして展開します。日常生活の中でも手軽に摂取しやすいゼリー形態を採用している点を特徴としています。





FOODOLOGYは、日本国内においてもQoo10「メガ割」でランキング上位を記録するなど、K-インナービューティーブランドとして認知拡大を続けています。今回の「Jeltiful」ライン展開を通じて、成分ベースのインナービューティーカテゴリーにおけるラインアップ強化を図ります。





FOODOLOGY関係者は、「美容成分そのものに注目する消費者が増えている中、『Jeltiful』を通じて、より手軽にインナービューティーを取り入れていただける製品を提案していきます」とコメントしています。









■会社概要

会社名：Adapt

代表者：Jeongha Park

所在地：3F, Samseong-ro 534, Gangnam-gu, Seoul, Korea