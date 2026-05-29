近畿大学アカデミックシアター（大阪府東大阪市）は、「国際交流"Connect"プロジェクト」の一環として、令和8年（2026年）6月5日（金）・24日（水）、東大阪キャンパスにて国連環境計画（UNEP）と共同で、スマートフォンやパソコン家電製品などの電子廃棄物（E-waste）問題をテーマにした国際交流イベントを開催します。 【本件のポイント】 ●国連環境計画（UNEP）と共同で、電子廃棄物（E-waste）問題をテーマにした国際交流イベントを開催 ●英語でワークショップを実施し、通訳サポートにより誰もが参加しやすい環境を整備 ●学生は英語のワークショップやポスター制作を通じて、環境理解を深め、国際交流を図る 【本件の内容】 近畿大学アカデミックシアターでは、学生が主体となり、教職員や企業、地域の方々と協働しながら、新たな社会価値の創出に挑戦する「アカデミックシアタープロジェクト」を展開しています。その一つである「国際交流"Connect"プロジェクト」では、日本人学生と留学生が協働し、国際感覚を養う機会を提供しています。 今回のイベントは、「国際交流"Connect"プロジェクト」の学生リーダーを務める近畿大学国際学部国際学科3年 中島秀太さんが、令和8年（2026年）3月にスイス領事館で開催されたイベントに参加した際、国連環境計画（UNEP）と交流したことをきっかけに実現しました。近年、スマートフォンやパソコンなど、不要になった電子機器である電子廃棄物（E-waste）は、大量消費に伴う環境汚染や資源の損失が国際的な課題となっています。そこで、電子廃棄物（E-waste）を身近な環境問題として捉え、国際的な視点から持続可能な資源循環について考える機会として、UNEPと共同で環境問題と国際交流を組み合わせたワークショップを開催します。 初日には、大学生、高校生約40人が参加し、英語によるワークショップを実施した後、E-waste問題をテーマにした啓発ポスターを制作します。2日目は完成したポスターを展示し、投票により、最優秀作品を決定します。 参加者は、国際的な視点から環境問題への理解を深めるとともに、多文化交流を通じて実践的なコミュニケーション力を養います。 【開催概要】 ＜第1回ワークショップ＞ 日時 ：令和8年（2026年）6月5日（金）17：00～19：30 場所 ：近畿大学東大阪キャンパス 18号館中棟C406、C407教室 （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分） 参加予定：近畿大学生、近畿大学附属高校生、他大学生 約40人 主な内容：E-waste問題に関するディスカッション、啓発ポスター制作 ※英語で実施をします。必要に応じて通訳サポートを行います。 ＜第2回イベント（ポスター投票）＞ 日時 ：令和8年（2026年）6月24日（水）11：00～14：00 場所 ：近畿大学東大阪キャンパス ラーニングコモンズ（アカデミックシアター内） （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分） 対象 ：近畿大学生、近畿大学附属高校生、教職員 ※事前予約不要 主な内容：ポスター展示（デジタル）、E-waste問題クイズ、来場者による投票、最優秀作品の結果発表 【国連環境計画（UNEP）】 昭和47年（1972年）に設立された地球環境問題に取り組む国連の中心的機関です。環境保全の指導的役割を果たし、気候変動、生態系管理、化学物質・廃棄物の削減などの分野で国際協力を推進しています。 【アカデミックシアタープロジェクト】 近畿大学アカデミックシアターでは、学生が主体となって教職員、企業、地域住民と協働しながら新たな社会価値を生むことをめざし、毎年、学内公募で採択されたプロジェクトが活動しています。令和8年度（2026年度）は学生プロジェクト9件、教職員プロジェクト22件、企業プロジェクト2件が採択されています。 【国際交流"Connect"プロジェクト】 国際交流"Connect"プロジェクトは、「国際交流」と「留学生の学習・生活サポート」の2つの柱のもと、留学生支援と交流を有機的に結びつけ、日本人学生と留学生双方にとって有益な交流機会を提供するアカデミックシアタープロジェクトです。留学生にとって相談できる場所、日本人学生にとって身近に異文化交流ができる場所、語学力の向上を図る場所など、国際交流に関するさまざまな機会を提供しています。 【関連リンク】 アカデミックシアター https://act.kindai.ac.jp/ 国際学部 https://www.kindai.ac.jp/international-studies/