ハクバ写真産業株式会社(本社：東京都墨田区)は、世界60カ国以上で愛されているロサンゼルス発のブランド「OUTDOOR PRODUCTS（アウトドア プロダクツ）」より、軽快に持ち運べる超軽量カメラバッグ「カメラデイパック 04」4色を発売いたします。

■OUTDOOR PRODUCTS（アウトドアプロダクツ） カメラデイパック 04

「OUTDOOR PRODUCTS（アウトドアプロダクツ）」の超軽量カメラデイパック。 約540gという驚きの軽さを実現し、街にも馴染むスポーティーなスタイルに優れた機動性を凝縮。側面まで回り込むファスナー構造により、バッグを下ろさずカメラ機材や荷物を素早く取り出せます。 インナーケースを外せば通常のデイパックとして街歩きや週末のレジャーにも活躍。 撥水素材を採用したタフな設計で、アクティブな毎日を軽快にサポートします。 希望小売価格 ：オープン価格 発売開始日 ：2026年05月29日 URL ：https://www.hakubaphoto.jp/news/1330

【OUTODOOR PRODUCTS（アウトドアプロダクツ）とは】

1973年よりスタートしたアウトドアプロダクツは、高品質でデザインに優れた製品をリーズナブルプライスで提供するブランドです。現在では60カ国以上の国で愛用されております。

会社概要

商号 ： ハクバ写真産業株式会社 所在地 ： 東京都墨田区亀沢1丁目3番地7号 設立 ： 昭和30年6月（1955年） 事業内容： 写真、映像、音響、OA、通信関連用品の販売 資本金 ： 5,000万円 URL ： https://www.hakubaphoto.co.jp