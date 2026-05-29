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無料公開講座「山の上ホテルと駿河台〜佐藤慶太郎と戦争〜」を明治大学リバティアカデミーが6月20日(土)に駿河台キャンパスで開催
明治大学の生涯学習機関「明治大学リバティアカデミー」は、6月20日（土）に公開講座「山の上ホテルと駿河台〜佐藤慶太郎と戦争〜」を明治大学駿河台キャンパスにおいて、対面およびオンラインで開催します。事前申込制で、受講料は無料です。
【講座概要】 明治大学は「山の上ホテル」の土地及び建物を2024年11月に取得しました。米国の建築家ウィリアム・メレル・ヴォーリズ氏の設計による、アールデコ様式のクラシカルで瀟洒（しょうしゃ）な意匠が魅力のホテルです。また、1937年に本学の校友である佐藤慶太郎氏（1890年卒業）の寄付を基に「佐藤新興生活館」という名称で建設された建物が始まりです。
明治大学リバティアカデミーは2025年4月に「『山の上ホテル』が育んだ文化―文学と文化の交差点」と題した講座を開催し、文豪たちが愛したホテルの魅力と価値の一端に触れました。今回の講座では視点を変え、「山の上ホテルと駿河台〜佐藤慶太郎と戦争〜」と題し、山の上ホテルを取り巻く歴史を紹介いたします。
無料公開講座 山の上ホテルと駿河台〜佐藤慶太郎と戦争〜
【日時】2026年6月20日（土）15:00〜17:15（14：30 開場予定）
【会場】 明治大学駿河台キャンパス アカデミーコモン3階 アカデミーホール (東京都千代田区神田駿河台1-1）
【講座内容 ・講師】 １．講演「佐藤新興生活館から山の上ホテルへ」 村上一博（明治大学名誉教授、元明治大学史資料センター所長） ２．講演「戦争末期の駿河台：空襲と敗戦」 山田朗（文学部教授、明治大学平和教育登戸研究所資料館館長） ３．考察・探究 村上一博、山田朗、鳥居高（商学部教授、明治大学地域連携推進センター長） ４．総括 講座詳細および講師の紹介は下記リバティアカデミーHPよりご確認ください。 【対面参加】https://academy.meiji.jp/course/detail/7955 【オンライン参加（オンデマンド配信型）】https://academy.meiji.jp/course/detail/7956
【受講料】無料
【定員】750名（対面講座のみ）
【申込方法】 事前申込制・先着順 以下のURL（リバティアカデミーホームページ）からお申込みください。 URL 【対面参加】https://academy.meiji.jp/course/detail/7955 【オンライン参加（オンデマンド配信型）】https://academy.meiji.jp/course/detail/7956
（お問い合わせ） 明治大学リバティアカデミー事務局 TEL 03-3296-4423 MAIL academy@mics.meiji.ac.jp ※報道関係者の方は「取材お申し込みフォーム」からお申し込みください。
明治大学リバティアカデミーとは 明治大学は地域社会に開かれた大学を目指し、本講座のような「社会への知の還元」を目的とした社会連携にも力を入れています。明治大学リバティアカデミーは、生涯学習の拠点として明治大学が整備・運営しているもので、本学教員や外部からお招きした講師による講座を広く一般に公開しています。 （詳細：明治大学リバティアカデミーHP https://academy.meiji.jp/）
▼本件に関する問い合わせ先
経営企画部広報課
住所：〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1
TEL：03-3296-4082
FAX：03-3296-4087
メール：koho@mics.meiji.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
【講座概要】 明治大学は「山の上ホテル」の土地及び建物を2024年11月に取得しました。米国の建築家ウィリアム・メレル・ヴォーリズ氏の設計による、アールデコ様式のクラシカルで瀟洒（しょうしゃ）な意匠が魅力のホテルです。また、1937年に本学の校友である佐藤慶太郎氏（1890年卒業）の寄付を基に「佐藤新興生活館」という名称で建設された建物が始まりです。
無料公開講座 山の上ホテルと駿河台〜佐藤慶太郎と戦争〜
【日時】2026年6月20日（土）15:00〜17:15（14：30 開場予定）
【会場】 明治大学駿河台キャンパス アカデミーコモン3階 アカデミーホール (東京都千代田区神田駿河台1-1）
【講座内容 ・講師】 １．講演「佐藤新興生活館から山の上ホテルへ」 村上一博（明治大学名誉教授、元明治大学史資料センター所長） ２．講演「戦争末期の駿河台：空襲と敗戦」 山田朗（文学部教授、明治大学平和教育登戸研究所資料館館長） ３．考察・探究 村上一博、山田朗、鳥居高（商学部教授、明治大学地域連携推進センター長） ４．総括 講座詳細および講師の紹介は下記リバティアカデミーHPよりご確認ください。 【対面参加】https://academy.meiji.jp/course/detail/7955 【オンライン参加（オンデマンド配信型）】https://academy.meiji.jp/course/detail/7956
【受講料】無料
【定員】750名（対面講座のみ）
【申込方法】 事前申込制・先着順 以下のURL（リバティアカデミーホームページ）からお申込みください。 URL 【対面参加】https://academy.meiji.jp/course/detail/7955 【オンライン参加（オンデマンド配信型）】https://academy.meiji.jp/course/detail/7956
（お問い合わせ） 明治大学リバティアカデミー事務局 TEL 03-3296-4423 MAIL academy@mics.meiji.ac.jp ※報道関係者の方は「取材お申し込みフォーム」からお申し込みください。
明治大学リバティアカデミーとは 明治大学は地域社会に開かれた大学を目指し、本講座のような「社会への知の還元」を目的とした社会連携にも力を入れています。明治大学リバティアカデミーは、生涯学習の拠点として明治大学が整備・運営しているもので、本学教員や外部からお招きした講師による講座を広く一般に公開しています。 （詳細：明治大学リバティアカデミーHP https://academy.meiji.jp/）
▼本件に関する問い合わせ先
経営企画部広報課
住所：〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1
TEL：03-3296-4082
FAX：03-3296-4087
メール：koho@mics.meiji.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/