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フコク生命は、生活に寄り添ったお金の情報メディア「47Life(よんななライフ)」において、就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

この度、47都道府県の20代～50代の男女100名ずつに「自転車」に関するアンケートを実施し、調査結果を発表いたしました。

アンケート内容

あなたの自転車の利用頻度について教えてください。

あなたが加入している「自転車の事故」に備える保険（個人賠償責任保険など）の、年間保険料はいくらくらいですか？

47都道府県の「自転車の事故」に備える保険（個人賠償責任保険など）の、年間保険料ランキング

第1位 長崎県 12,375円

第2位 沖縄県 11,125円

第3位 熊本県 9,865円

第4位 栃木県 8,423円

第5位 鳥取県 8,362円

第6位 奈良県 8,063円

第7位 石川県 7,925円

第8位 新潟県 7,426円

第9位 和歌山県 7,339円

第10位 山梨県 7,327円

第11位 静岡県 7,237円

第12位 福井県 7,095円

第13位 三重県 6,880円

第14位 山形県 6,548円

第15位 北海道 6,525円

第16位 秋田県 6,500円

第16位 群馬県 6,500円

第18位 富山県 6,480円

第19位 岐阜県 6,420円

第20位 東京都 6,349円

第21位 島根県 6,180円

第22位 岩手県 6,159円

第23位 神奈川県 6,078円

第24位 滋賀県 6,039円

第25位 埼玉県 6,030円

第26位 宮城県 5,971円

第27位 佐賀県 5,932円

第28位 宮崎県 5,891円

第29位 鹿児島県 5,875円

第30位 長野県 5,854円

第31位 高知県 5,821円

第32位 兵庫県 5,600円

第33位 千葉県 5,598円

第34位 京都府 5,467円

第35位 香川県 5,214円

第36位 山口県 4,907円

第37位 大阪府 4,875円

第38位 愛知県 4,634円

第39位 茨城県 4,462円

第40位 青森県 4,328円

第41位 徳島県 4,204円

第42位 福島県 3,952円

第43位 広島県 3,927円

第44位 愛媛県 3,800円

第45位 福岡県 3,667円

第46位 岡山県 3,200円

第47位 大分県 3,018円

47Life編集部からコメント

今回のアンケートでは、長崎県が第１位となりました。

全国平均は6,201円で、第20位・東京都と第21位・島根県との間の数値です。また、1,000円以上3,000円未満と回答した人が一番多い結果となりました。

【47都道府県 自転車保険の年間保険料回答割合】

1,000円未満：18％

1,000円以上3,000円未満：21％

3,000円以上5,000円未満：15％

5,000円以上1万円未満：8％

1万円以上3万円未満：6％

3万円以上：4％

火災保険や自動車保険等の付帯で加入している：28％

47都道府県で回答数（複数回答可）の多かった、自転車の利用頻度は以下となりました。

【47都道府県 自転車の利用頻度】

ほぼ毎日乗る：12％

週に数回乗る：15％

月に数回乗る：11％

年に数回以下乗る：15％

全く乗らない：45％

答えたくない：2％

自転車の利用頻度としては、「全く乗らない」と回答した方が過半数いました。

自転車に乗る方では「週に数回」「年に数回」と回答した方が多くいました。

47Lifeでは、毎月皆さまの生活に寄り添ったお金をテーマにした記事を公開しています。

友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。今後もより良い情報発信に努めてまいります。

▼アンケート記事の全文はこちら▼

https://47life.fukoku-life.co.jp/feature/12723/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prwire&utm_campaign=47life

47Life（よんなならいふ）について

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就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

たとえば引っ越しや出産など人生の転機で湧く疑問の解消に、友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。

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