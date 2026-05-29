【全国調査】【自転車】47都道府県別、自転車保険の年間保険料は？ 47都道府県別の調査結果を発表！
202605hoken
フコク生命は、生活に寄り添ったお金の情報メディア「47Life(よんななライフ)」において、就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。
この度、47都道府県の20代～50代の男女100名ずつに「自転車」に関するアンケートを実施し、調査結果を発表いたしました。
アンケート内容
あなたの自転車の利用頻度について教えてください。
あなたが加入している「自転車の事故」に備える保険（個人賠償責任保険など）の、年間保険料はいくらくらいですか？
47都道府県の「自転車の事故」に備える保険（個人賠償責任保険など）の、年間保険料ランキング
第1位 長崎県 12,375円
第2位 沖縄県 11,125円
第3位 熊本県 9,865円
第4位 栃木県 8,423円
第5位 鳥取県 8,362円
第6位 奈良県 8,063円
第7位 石川県 7,925円
第8位 新潟県 7,426円
第9位 和歌山県 7,339円
第10位 山梨県 7,327円
第11位 静岡県 7,237円
第12位 福井県 7,095円
第13位 三重県 6,880円
第14位 山形県 6,548円
第15位 北海道 6,525円
第16位 秋田県 6,500円
第16位 群馬県 6,500円
第18位 富山県 6,480円
第19位 岐阜県 6,420円
第20位 東京都 6,349円
第21位 島根県 6,180円
第22位 岩手県 6,159円
第23位 神奈川県 6,078円
第24位 滋賀県 6,039円
第25位 埼玉県 6,030円
第26位 宮城県 5,971円
第27位 佐賀県 5,932円
第28位 宮崎県 5,891円
第29位 鹿児島県 5,875円
第30位 長野県 5,854円
第31位 高知県 5,821円
第32位 兵庫県 5,600円
第33位 千葉県 5,598円
第34位 京都府 5,467円
第35位 香川県 5,214円
第36位 山口県 4,907円
第37位 大阪府 4,875円
第38位 愛知県 4,634円
第39位 茨城県 4,462円
第40位 青森県 4,328円
第41位 徳島県 4,204円
第42位 福島県 3,952円
第43位 広島県 3,927円
第44位 愛媛県 3,800円
第45位 福岡県 3,667円
第46位 岡山県 3,200円
第47位 大分県 3,018円
47Life編集部からコメント
今回のアンケートでは、長崎県が第１位となりました。
全国平均は6,201円で、第20位・東京都と第21位・島根県との間の数値です。また、1,000円以上3,000円未満と回答した人が一番多い結果となりました。
【47都道府県 自転車保険の年間保険料回答割合】
1,000円未満：18％
1,000円以上3,000円未満：21％
3,000円以上5,000円未満：15％
5,000円以上1万円未満：8％
1万円以上3万円未満：6％
3万円以上：4％
火災保険や自動車保険等の付帯で加入している：28％
47都道府県で回答数（複数回答可）の多かった、自転車の利用頻度は以下となりました。
【47都道府県 自転車の利用頻度】
ほぼ毎日乗る：12％
週に数回乗る：15％
月に数回乗る：11％
年に数回以下乗る：15％
全く乗らない：45％
答えたくない：2％
自転車の利用頻度としては、「全く乗らない」と回答した方が過半数いました。
自転車に乗る方では「週に数回」「年に数回」と回答した方が多くいました。
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▼アンケート記事の全文はこちら▼
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