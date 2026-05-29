MicroSDカードの復元方法を徹底解説！消えたデータを安全に取り戻す決定版
「スマホやカメラのMicroSDカードが突然読み込めなくなった…」
「間違えて大切な写真や動画のデータを削除してしまった！」
そんな経験はありませんか？MicroSDカードは小さくて便利な反面、予期せぬエラーや誤操作でデータが消えてしまうトラブルが付きものです。
「もう諦めるしかない…」と落ち込む前に、まだ希望はあります！この記事では、MicroSDカードのデータが消える原因から、初心者でも安全かつ確実にデータを復元できる最新の方法を徹底解説します。
Tenorshare社が提供するデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Free」は定期的にアップデートが行われています。2026年5月29日にリリースされた最新版では、MicroSDカードのデータ復元品質を向上させました。
Tenorshare 4DDiG Freeの公式サイト：https://x.gd/k7keo
MicroSDカードのデータが消える・認識しない主な原因
MicroSDカードのトラブルは、大きく分けて「論理障害」と「物理障害」の2つに分類されます。
論理障害：
うっかり「削除」や「フォーマット（初期化）」を押してしまった
データの転送中にカードを引き抜いてしまった
ファイルシステムが破損し、「フォーマットしてください」と表示される
物理障害：
カード自体が割れた、曲がった
水没や静電気によってチップが焼き付いた
失敗しない！データ復元時の3つの鉄則
データを高確率で救出するために、トラブルが起きた直後は以下の3点を必ず守ってください。
すぐに使用を中止する： 新しい写真を撮ったり、データを保存したりすると、消えたデータの上に新しいデータが上書き（上書き保存）され、二度と復元できなくなります。
フォーマット（初期化）しない： パソコンに繋いだ際「フォーマットしますか？」と聞かれても、絶対に「はい」を押さないでください。
信頼できる復元ツールを使う： 粗悪な無料ソフトを使うと、かえってカードの状態悪化を招く恐れがあります。
MicroSDカード復元の救世主！「Tenorshare 4DDiG」とは？
「パソコンに詳しくないから難しそう…」
「本当にデータが戻ってくるか不安…」
そんな方に今最もおすすめなのが、業界最高峰のデータ復元率を誇るソフト「Tenorshare 4DDiG Free」です。
Tenorshare 4DDiG Freeの公式サイト：https://x.gd/k7keo
特徴：
● 圧倒的な復元率：独自のアドバンスドアルゴリズムにより、他社ソフトでダメだったデータも検出。
● 2000種類以上のファイルに対応：写真（JPEG/RAW）、動画（MP4/MOV）、音声、Office文書など、あらゆる形式に対応。
● 超カンタン3ステップ：専門知識は一切不要。画面の指示に従ってクリックするだけで復元完了。
● 無料プレビュー機能：復元を実行する前に、消えた写真や動画の中身を無料で確認できるから安心。
● 2GBまで無料復元：最大2GBまで無料で消えた写真や動画を復元でき。
MicroSDカードを復元する手順：
使い方は驚くほどシンプルです。実際にデータを復元する手順を3つのステップでご紹介します。
ステップ1：MicroSDカードを選択
まずはパソコンに「Tenorshare 4DDiG Free」をインストールし、起動します。MicroSDカードをPCに接続し、画面に表示されたドライブ一覧から「MicroSDカード」を選択して「スキャン」をクリックします。（初めは500MB無料、SNSへ共有してさらに1.5GBの無料復元量を取得）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350782/images/bodyimage1】
ステップ2：スキャンとプレビュー
自動的に消えたデータのスキャンが始まります。スキャン中、または完了後に、見つかったファイルが一覧表示されます。写真や動画は、復元前にプレビュー画面で中身を確認できるので、目的のデータがあるか一目でわかります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350782/images/bodyimage2】
ステップ3：安全な場所に復元
復元したいファイルにチェックを入れ、「復元」ボタンをクリックします。保存先を選択すれば、あっという間にデータが元通りに！
(※注意：復元先は、データ破損を防ぐためMicroSDカードではなく、PCのデスクトップなどに保存してください)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350782/images/bodyimage3】
まとめ：大切な思い出やデータを諦める前に
MicroSDカードのデータが消えてしまうとパニックになりますが、「Tenorshare 4DDiG」があれば、まるでタイムマシンのように高確率でデータを救出することができます。
「4DDiG」は、スキャンとデータのプレビューまでは完全無料で試すことができます。「本当に自分の写真が残っているか確認したい」というだけでも利用価値は十分あります。
手遅れになってデータが完全に消え去ってしまう前に、まずは無料ダウンロードでMicroSDカードの中身をチェックしてみてはいかがでしょうか？
「Tenorshare 4DDiG」公式サイトへ
https://x.gd/k7keo
併せて読む：
MicroSDカードからデータを復元する方法：https://x.gd/dPhZF
データ復元ソフトおすすめ5選 (Windows & Mac対応)：https://x.gd/Yu3Hn8
【Tenorshare 4DDiGについて】
Tenorshare 4DDiGはデータ復旧の専門家です。WindowsとMacに対応しており、様々な状況で失われたデータを復元することができます。AI技術を使用して、失われた動画や破損した動画を復元可能です。
公式HP:https://4ddig.tenorshare.com/jp/windows-data-recovery.html
YouTube: https://www.youtube.com/@-Tenorshare4DDiGJapan
X：https://x.com/4DDiG_Japan
NOTE：https://note.com/tenorshare_4ddig
HATENA：https://pc-tips.hatenablog.com/
Ameba：https://ameblo.jp/ithiyori/
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
「間違えて大切な写真や動画のデータを削除してしまった！」
そんな経験はありませんか？MicroSDカードは小さくて便利な反面、予期せぬエラーや誤操作でデータが消えてしまうトラブルが付きものです。
「もう諦めるしかない…」と落ち込む前に、まだ希望はあります！この記事では、MicroSDカードのデータが消える原因から、初心者でも安全かつ確実にデータを復元できる最新の方法を徹底解説します。
Tenorshare社が提供するデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Free」は定期的にアップデートが行われています。2026年5月29日にリリースされた最新版では、MicroSDカードのデータ復元品質を向上させました。
Tenorshare 4DDiG Freeの公式サイト：https://x.gd/k7keo
MicroSDカードのトラブルは、大きく分けて「論理障害」と「物理障害」の2つに分類されます。
論理障害：
うっかり「削除」や「フォーマット（初期化）」を押してしまった
データの転送中にカードを引き抜いてしまった
ファイルシステムが破損し、「フォーマットしてください」と表示される
物理障害：
カード自体が割れた、曲がった
水没や静電気によってチップが焼き付いた
失敗しない！データ復元時の3つの鉄則
データを高確率で救出するために、トラブルが起きた直後は以下の3点を必ず守ってください。
すぐに使用を中止する： 新しい写真を撮ったり、データを保存したりすると、消えたデータの上に新しいデータが上書き（上書き保存）され、二度と復元できなくなります。
フォーマット（初期化）しない： パソコンに繋いだ際「フォーマットしますか？」と聞かれても、絶対に「はい」を押さないでください。
信頼できる復元ツールを使う： 粗悪な無料ソフトを使うと、かえってカードの状態悪化を招く恐れがあります。
MicroSDカード復元の救世主！「Tenorshare 4DDiG」とは？
「パソコンに詳しくないから難しそう…」
「本当にデータが戻ってくるか不安…」
そんな方に今最もおすすめなのが、業界最高峰のデータ復元率を誇るソフト「Tenorshare 4DDiG Free」です。
Tenorshare 4DDiG Freeの公式サイト：https://x.gd/k7keo
特徴：
● 圧倒的な復元率：独自のアドバンスドアルゴリズムにより、他社ソフトでダメだったデータも検出。
● 2000種類以上のファイルに対応：写真（JPEG/RAW）、動画（MP4/MOV）、音声、Office文書など、あらゆる形式に対応。
● 超カンタン3ステップ：専門知識は一切不要。画面の指示に従ってクリックするだけで復元完了。
● 無料プレビュー機能：復元を実行する前に、消えた写真や動画の中身を無料で確認できるから安心。
● 2GBまで無料復元：最大2GBまで無料で消えた写真や動画を復元でき。
MicroSDカードを復元する手順：
使い方は驚くほどシンプルです。実際にデータを復元する手順を3つのステップでご紹介します。
ステップ1：MicroSDカードを選択
まずはパソコンに「Tenorshare 4DDiG Free」をインストールし、起動します。MicroSDカードをPCに接続し、画面に表示されたドライブ一覧から「MicroSDカード」を選択して「スキャン」をクリックします。（初めは500MB無料、SNSへ共有してさらに1.5GBの無料復元量を取得）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350782/images/bodyimage1】
ステップ2：スキャンとプレビュー
自動的に消えたデータのスキャンが始まります。スキャン中、または完了後に、見つかったファイルが一覧表示されます。写真や動画は、復元前にプレビュー画面で中身を確認できるので、目的のデータがあるか一目でわかります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350782/images/bodyimage2】
ステップ3：安全な場所に復元
復元したいファイルにチェックを入れ、「復元」ボタンをクリックします。保存先を選択すれば、あっという間にデータが元通りに！
(※注意：復元先は、データ破損を防ぐためMicroSDカードではなく、PCのデスクトップなどに保存してください)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350782/images/bodyimage3】
まとめ：大切な思い出やデータを諦める前に
MicroSDカードのデータが消えてしまうとパニックになりますが、「Tenorshare 4DDiG」があれば、まるでタイムマシンのように高確率でデータを救出することができます。
「4DDiG」は、スキャンとデータのプレビューまでは完全無料で試すことができます。「本当に自分の写真が残っているか確認したい」というだけでも利用価値は十分あります。
手遅れになってデータが完全に消え去ってしまう前に、まずは無料ダウンロードでMicroSDカードの中身をチェックしてみてはいかがでしょうか？
「Tenorshare 4DDiG」公式サイトへ
https://x.gd/k7keo
併せて読む：
MicroSDカードからデータを復元する方法：https://x.gd/dPhZF
データ復元ソフトおすすめ5選 (Windows & Mac対応)：https://x.gd/Yu3Hn8
【Tenorshare 4DDiGについて】
Tenorshare 4DDiGはデータ復旧の専門家です。WindowsとMacに対応しており、様々な状況で失われたデータを復元することができます。AI技術を使用して、失われた動画や破損した動画を復元可能です。
公式HP:https://4ddig.tenorshare.com/jp/windows-data-recovery.html
YouTube: https://www.youtube.com/@-Tenorshare4DDiGJapan
X：https://x.com/4DDiG_Japan
NOTE：https://note.com/tenorshare_4ddig
HATENA：https://pc-tips.hatenablog.com/
Ameba：https://ameblo.jp/ithiyori/
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
プレスリリース詳細へ